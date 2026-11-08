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Η Ίντερ προσγείωσε την Κόμο, φρένο της Νάπολι στη Λάτσιο, άνετο διπλό της Λίβερπουλ με την Κρίσταλ Πάλας, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Ίντερ προσγείωσε την Κόμο, φρένο της Νάπολι στη Λάτσιο, άνετο διπλό της Λίβερπουλ με την Κρίσταλ Πάλας, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να αποφύγει την ήττα από την Άστον Βίλα, αφού επέστρεψε από το 2-4 και πήρε ισοπαλία 4-4 αλλά παραμένει κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού – Πέρασε με 2-1 από την Κολωνία η Λεβερκούζεν
Το 4-4 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Άστον Βίλα είναι το αποτέλεσμα που ξεχωρίζει στην Premier League. Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 4-2, αλλά κατάφεραν να πάρουν την ισοπαλία, όμως, παρόλα αυτά παραμένουν κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Εύκολο διπλό έκανε η Λίβερπουλ που επιβλήθηκε με 3-1 της Κρίσταλ Πάλας, ενώ η Σάντερλαντ επικράτησε με σκορ 1-0 της Τσέλσι.
Στη La Liga η Μπέτις δεν είχε πρόβλημα στην εκτός έδρας αναμέτρηση της με την Έλτσε την οποία και νίκησε με σκορ 2-0, ενώ η Ρεάλ Σοσιεδάδ επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγιεκάνο και η Βιγιαρεάλ με 2-0 της Χετάφε.
Στην Bundesliga η Λεβερκούζεν πέρασε από την έδρα της Κολωνία με 2-1, ενώ η Φράιμπουργκ επικράτησε με 2-0 της Ουνιόν Βερολίνου.
Φρένο έβαλε η Νάπολι στη Λάτσιο στη Serie A με την οποία έμεινε στο 1-1, ενώ η Ίντερ προσγείωσε την Κόμο την οποία και νίκησε με 2-0. Σημαντικό διπλό της Μίλαν με 2-1 επί της Τζένοα.
Το προφίλ της 10ης αγωνιστικής της Premier League
Έβερτον-Κόβεντρι 3-1 (56΄, 61΄ Μπαρί, 81΄ Ντιούσμπερι-Χολ - 52΄ Γκμπόχο)
Λιντς-Τότεναμ 1-0 (79΄ Οκαφόρ)
Άρσεναλ-Χαλ 1-0 (72΄ Οντεγκααρντ)
Φούλαμ-Νιούκαστλ 1-1 (83΄ Μουνίζ - 80΄ Μέρφι)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1 (6’ Κούμια, 18’, 73’ Ντελάπ – 52’ Σερκί)
Στη La Liga η Μπέτις δεν είχε πρόβλημα στην εκτός έδρας αναμέτρηση της με την Έλτσε την οποία και νίκησε με σκορ 2-0, ενώ η Ρεάλ Σοσιεδάδ επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγιεκάνο και η Βιγιαρεάλ με 2-0 της Χετάφε.
Στην Bundesliga η Λεβερκούζεν πέρασε από την έδρα της Κολωνία με 2-1, ενώ η Φράιμπουργκ επικράτησε με 2-0 της Ουνιόν Βερολίνου.
Φρένο έβαλε η Νάπολι στη Λάτσιο στη Serie A με την οποία έμεινε στο 1-1, ενώ η Ίντερ προσγείωσε την Κόμο την οποία και νίκησε με 2-0. Σημαντικό διπλό της Μίλαν με 2-1 επί της Τζένοα.
Το προφίλ της 10ης αγωνιστικής της Premier League
Έβερτον-Κόβεντρι 3-1 (56΄, 61΄ Μπαρί, 81΄ Ντιούσμπερι-Χολ - 52΄ Γκμπόχο)
Λιντς-Τότεναμ 1-0 (79΄ Οκαφόρ)
Άρσεναλ-Χαλ 1-0 (72΄ Οντεγκααρντ)
Φούλαμ-Νιούκαστλ 1-1 (83΄ Μουνίζ - 80΄ Μέρφι)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1 (6’ Κούμια, 18’, 73’ Ντελάπ – 52’ Σερκί)
Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-0 (15΄ Ντιέγκο Γκόμες, 42΄πεν. Γκρος)
Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 1-3 (90+5΄πεν. Ενκετιά - 40΄ ΜακΑλιστερ, 54΄ Βιρτς, 90΄ Ισακ)
Ίπσουιτς-Μπόρνμουθ 1-2 (73΄πεν. Κλαρκ - 5΄ Εβάνιλσον, 46΄αυτ. Ντέιβις)
Σάντερλαντ-Τσέλσι 1-0 (36΄πεν. Λε Φε)
Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα 4-4 (6' πέν. Φερνάντες, 44' Τίλεμανς, 90'+2 Ζίρκζι, 90'+7 Ντοργκού - 2' Αλισον, 4' Τζάκσον, 48' πέν. ΜακΓκιν, 53' Γκορέτσκα)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Άρσεναλ 27
Μπράιτον 22
Μάντσεστερ Σίτι 21
Λίβερπουλ 18
Τσέλσι 16
Έβερτον 16
Μπόρνμουθ 15
Μπρέντφορντ 14
Λιντς 14
Άστον Βίλα 13
Τότεναμ 12
Νιούκαστλ 12
Χαλ 11
Ίπσουιτς 11
Φούλαμ 10
Νότιγχαμ Φόρεστ 9
Κόβεντρι 9
Μάντσεστερ Γιουν. 8
Σάντερλαντ 8
Κρίσταλ Πάλας 7
Τοι προφίλ της 12ης αγωνιστικής της La Liga
Σεβίλη-Αλαβές 0-0
Μάλαγα-Σανταντέρ 1-2 (28΄ Ντότορ - 50΄ Ικερ Λούκε, 60΄ Ζαμπίρι)
Εσπανιόλ-Λα Κορούνια 0-0
Οσασούνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1 (90’ Κατένα - 84’ Γουίλιαμς)
Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης 0-3 (28΄ Βαλβέρδε, 36΄ Γκιουλέρ, 75΄ Μπαπέ)
Ελτσε-Μπέτις 0-2 (81΄ Ρικέλμε, 89΄ Μπαρτρά)
Σοσιεδάδ-Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 (67΄ Οσκαρσον)
Θέλτα-Λεβάντε 0-0
Βιγιαρεάλ-Χετάφε 2-0 (80' Μπιουκάναν, 90'+1 Ρομέρο)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-1 (10΄ Σιμεόνε - 45΄,66΄ Λόπεθ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 33
Ρεάλ Μαδρίτης 30
Ατλέτικο Μαδρίτης 28
Μπέτις 26
Σοσιεδάδ 22
Σεβίλλη 18
Αθλέτικ Μπιλμπάο 16 -11αγ.
Βιγιαρεάλ 15
Λα Κορούνια 15
Σανταντέρ 14
Θέλτα 13
Αλαβές 13
Εσπανιόλ 12
Ράγιο Βαγεκάνο 12 -11αγ.
Χετάφε 12
Οσασούνα 12
Λεβάντε 11
Έλτσε 10
Βαλένθια 9
Μάλαγα 5
Το προφίλ της 9ης αγωνιστικής της Bundesliga
Αμβούργο-Γκλάντμπαχ 3-1 (11΄ Μουχάιμ, 59΄ Ναντζιά, 70΄ Γκρόνμπαεκ - 44΄ Χακ)
Ντόρτμουντ-Έλφερσμπεργκ 2-1 (55΄, 71΄ Νμέτσα - 81΄ Φουτκέου)
Λειψία-Άουγκσμπουργκ 5-2 (34΄ Μπανζούζι, 35΄ Ενκουνκού, 45+1΄ Ράουμ, 60΄ Ρομούλο, 66΄ Μπαουμγκάρτνερ - 1΄ Κάντε, 90+2΄ Ογκούντου)
Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου 1-2 (90+3΄ Τιτς - 14΄ Κίμιχ, 57΄ Καρλ)
Πάντερμπορν-Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 2-2 (45΄ Ομπερμάιρ, 73΄πεν. Πιέρινγκερ - 23΄, 90+3΄ Μπούρκαρτ)
Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης 1-0 (7' Μίτελσταντ)
Κολωνία-Λεβερκούζεν 1-2 (90+2΄ Ελ Μάλα - 7΄ Αλέις Γκαρσία, 86΄ Σικ)
Φράιμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 2-0 (55΄αυτ. Κεντίρα, 67΄ Σουζούκι)
Χοφενχάιμ-Σάλκε 2-1 (10’ Ασλάνι, 26’ Λεμπέριε – 81’ Αντάμου)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 21
Ντόρτμουντ 21
Φράιμπουργκ 19
Λειψία 18
Λεβερκούζεν 16
Βέρντερ Βρέμης 15
Έλφερσμπεργκ 13
Στουτγκάρδη 12
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 12
Αμβούργο 12
Μάιντς 10
Πάντερμπορν 10
Άουγκσμπουργκ 9
Χοφενχάιμ 9 -8αγ.
Κολωνία 9
Ουνιόν Βερολίνου 7
Σάλκε 6 -8αγ.
Γκλάντμπαχ 4
Το προφίλ της 11ης αγωνιστικής της Serie A
Βενέτσια-Ουντινέζε 2-1 (53' Μπάσιτς, 65' Πέρες - 57' αυτ. Μορένο)
Κάλιαρι-Φροζινόνε 1-0 (38' Αντοπό)
Τορίνο-Λέτσε 1-1 (60' αυτ. Γκασπάρ - 73' Εντρί)
Πάρμα-Μπολόνια 1-2 (81' πέν. Σιέρο - 53' Τεάτ, 72' πεν. Ορσολίνι)
Ρόμα-Σασουόλο 3-0 (27΄ Ερμόσο, 30΄ αυτ. Βελούκεβιτς, 58΄ Μόρα)
Νάπολι-Λάτσιο 1-1 (48΄ αυτ. Πεντράθα - 28΄ Φρατέζι)
Τζένοα-Μίλαν 1-2 (88΄ Ελερτσον - 13΄ Σισέ, 19΄ Πούλισικ)
Μόντσα-Αταλάντα 0-1 (49΄ Κρστόβιτς)
Ίντερ-Κόμο 2-0 (12΄ Εσπόζιτο, 19΄ Τιράμ)
Φιορεντίνα-Γιουβέντους 2-2 (4' Πελεγκρίνο, 54' Ντζιέ - 32' Βολτεμάντε, 66' Μπρέμερ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Λάτσιο 29
Ιντερ 28
Ρόμα 27
Μίλαν 24
Κόμο 23
Φροζινόνε 20
Γιουβέντους 18
Μπολόνια 17
Κάλιαρι 16
Νάπολι 15
Τορίνο 14
Αταλάντα 14
Τζένοα 13
Λέτσε 10
Φιορεντίνα 9
Πάρμα 8
Σασουόλο 8
Μόντσα 7
Βενέτσια 6
Ουντινέζε 5
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