Η Ίντερ προσγείωσε την Κόμο, φρένο της Νάπολι στη Λάτσιο, άνετο διπλό της Λίβερπουλ με την Κρίσταλ Πάλας, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να αποφύγει την ήττα από την Άστον Βίλα, αφού επέστρεψε από το 2-4 και πήρε ισοπαλία 4-4 αλλά παραμένει κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού – Πέρασε με 2-1 από την Κολωνία η Λεβερκούζεν