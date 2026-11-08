Η Ίντερ προσγείωσε την Κόμο, φρένο της Νάπολι στη Λάτσιο, άνετο διπλό της Λίβερπουλ με την Κρίσταλ Πάλας, δείτε γκολ από την Ευρώπη
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Η Ίντερ προσγείωσε την Κόμο, φρένο της Νάπολι στη Λάτσιο, άνετο διπλό της Λίβερπουλ με την Κρίσταλ Πάλας, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να αποφύγει την ήττα από την Άστον Βίλα, αφού επέστρεψε από το 2-4 και πήρε ισοπαλία 4-4 αλλά παραμένει κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού – Πέρασε με 2-1 από την Κολωνία η Λεβερκούζεν

Η Ίντερ προσγείωσε την Κόμο, φρένο της Νάπολι στη Λάτσιο, άνετο διπλό της Λίβερπουλ με την Κρίσταλ Πάλας, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Το 4-4 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Άστον Βίλα είναι το αποτέλεσμα που ξεχωρίζει στην Premier League. Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 4-2, αλλά κατάφεραν να πάρουν την ισοπαλία, όμως, παρόλα αυτά παραμένουν κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Εύκολο διπλό έκανε η Λίβερπουλ που επιβλήθηκε με 3-1 της Κρίσταλ Πάλας, ενώ η Σάντερλαντ επικράτησε με σκορ 1-0 της Τσέλσι.

Στη La Liga η Μπέτις δεν είχε πρόβλημα στην εκτός έδρας αναμέτρηση της με την Έλτσε την οποία και νίκησε με σκορ 2-0, ενώ η Ρεάλ Σοσιεδάδ επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγιεκάνο και η Βιγιαρεάλ με 2-0 της Χετάφε.

Στην Bundesliga η Λεβερκούζεν πέρασε από την έδρα της Κολωνία με 2-1, ενώ η Φράιμπουργκ επικράτησε με 2-0 της Ουνιόν Βερολίνου.

Φρένο έβαλε η Νάπολι στη Λάτσιο στη Serie A με την οποία έμεινε στο 1-1, ενώ η Ίντερ προσγείωσε την Κόμο την οποία και νίκησε με 2-0. Σημαντικό διπλό της Μίλαν με 2-1 επί της Τζένοα.


Το προφίλ της 10ης αγωνιστικής της Premier League
Έβερτον-Κόβεντρι 3-1 (56΄, 61΄ Μπαρί, 81΄ Ντιούσμπερι-Χολ - 52΄ Γκμπόχο)

Έβερτον – Κόβεντρι: 3-1 (MD10, 06/11/2026)


Λιντς-Τότεναμ 1-0 (79΄ Οκαφόρ)

Λιντς - Τότεναμ: 1-0 (MD10, 07/11/2026)


Άρσεναλ-Χαλ 1-0 (72΄ Οντεγκααρντ)

Κλείσιμο
Άρσεναλ – Χαλ: 1-0 (MD10, 07/11/2026)


Φούλαμ-Νιούκαστλ 1-1 (83΄ Μουνίζ - 80΄ Μέρφι)

Φούλαμ – Νιούκαστλ: 1-1 (MD10, 07/11/2026)


Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1 (6’ Κούμια, 18’, 73’ Ντελάπ – 52’ Σερκί)

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι: 3-1 (MD10, 07/11/2026)


Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-0 (15΄ Ντιέγκο Γκόμες, 42΄πεν. Γκρος)

Μπράιτον - Μπρέντφορντ: 2 - 0 (MD 10, 08/11/2026)


Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 1-3 (90+5΄πεν. Ενκετιά - 40΄ ΜακΑλιστερ, 54΄ Βιρτς, 90΄ Ισακ)

Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ: 1-3 (MD 10, 08/11/2026)


Ίπσουιτς-Μπόρνμουθ 1-2 (73΄πεν. Κλαρκ - 5΄ Εβάνιλσον, 46΄αυτ. Ντέιβις)

Ίπσουϊτς – Μπορνμουθ: 1-2 (MD10, 08/11/2026)


Σάντερλαντ-Τσέλσι 1-0 (36΄πεν. Λε Φε)

Σάντερλαντ - Τσέλσι: 1 - 0 (MD 10, 08/11/2026)


Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα 4-4 (6' πέν. Φερνάντες, 44' Τίλεμανς, 90'+2 Ζίρκζι, 90'+7 Ντοργκού - 2' Αλισον, 4' Τζάκσον, 48' πέν. ΜακΓκιν, 53' Γκορέτσκα)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα: 4-4 (MD 10, 08/11/2026)


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Άρσεναλ 27
Μπράιτον 22
Μάντσεστερ Σίτι 21
Λίβερπουλ 18
Τσέλσι 16
Έβερτον 16
Μπόρνμουθ 15
Μπρέντφορντ 14
Λιντς 14
Άστον Βίλα 13
Τότεναμ 12
Νιούκαστλ 12
Χαλ 11
Ίπσουιτς 11
Φούλαμ 10
Νότιγχαμ Φόρεστ 9
Κόβεντρι 9
Μάντσεστερ Γιουν. 8
Σάντερλαντ 8
Κρίσταλ Πάλας 7

Τοι προφίλ της 12ης αγωνιστικής της La Liga
Σεβίλη-Αλαβές 0-0

SEVILLA FC 0 - 0 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Μάλαγα-Σανταντέρ 1-2 (28΄ Ντότορ - 50΄ Ικερ Λούκε, 60΄ Ζαμπίρι)

MÁLAGA CF 1 - 2 R. RACING CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Εσπανιόλ-Λα Κορούνια 0-0

RCD ESPANYOL 0 - 0 RC DEPORTIVO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Οσασούνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1 (90’ Κατένα - 84’ Γουίλιαμς)

CA OSASUNA 1 - 1 ATHLETIC CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης 0-3 (28΄ Βαλβέρδε, 36΄ Γκιουλέρ, 75΄ Μπαπέ)

VALENCIA CF 0 - 3 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ελτσε-Μπέτις 0-2 (81΄ Ρικέλμε, 89΄ Μπαρτρά)

ELCHE CF 0 - 2 REAL BETIS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Σοσιεδάδ-Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 (67΄ Οσκαρσον)

REAL SOCIEDAD 1 - 0 RAYO VALLECANO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Θέλτα-Λεβάντε 0-0

CELTA 0 - 0 LEVANTE UD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Βιγιαρεάλ-Χετάφε 2-0 (80' Μπιουκάναν, 90'+1 Ρομέρο)

VILLARREAL CF 2 - 0 GETAFE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-1 (10΄ Σιμεόνε - 45΄,66΄ Λόπεθ)

ATLÉTICO DE MADRID 1 - 2 FC BARCELONA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 33
Ρεάλ Μαδρίτης 30
Ατλέτικο Μαδρίτης 28
Μπέτις 26
Σοσιεδάδ 22
Σεβίλλη 18
Αθλέτικ Μπιλμπάο 16 -11αγ.
Βιγιαρεάλ 15
Λα Κορούνια 15
Σανταντέρ 14
Θέλτα 13
Αλαβές 13
Εσπανιόλ 12
Ράγιο Βαγεκάνο 12 -11αγ.
Χετάφε 12
Οσασούνα 12
Λεβάντε 11
Έλτσε 10
Βαλένθια 9
Μάλαγα 5


Το προφίλ της 9ης αγωνιστικής της Bundesliga
Αμβούργο-Γκλάντμπαχ 3-1 (11΄ Μουχάιμ, 59΄ Ναντζιά, 70΄ Γκρόνμπαεκ - 44΄ Χακ)

Stunning 27-Metre Goal! | HAMBURGER SV - BORUSSIA M'GLADBACH | Highlights | Matchday 9 – Bundesliga


Ντόρτμουντ-Έλφερσμπεργκ 2-1 (55΄, 71΄ Νμέτσα - 81΄ Φουτκέου)

Ντόρτμουντ – Έλβεσμπεργκ: 2-1 (MD9, 07/11/2026)


Λειψία-Άουγκσμπουργκ 5-2 (34΄ Μπανζούζι, 35΄ Ενκουνκού, 45+1΄ Ράουμ, 60΄ Ρομούλο, 66΄ Μπαουμγκάρτνερ - 1΄ Κάντε, 90+2΄ Ογκούντου)

Λειψία – Άουγκσμπουργκ: 5-2 (MD9, 07/11/2026)


Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου 1-2 (90+3΄ Τιτς - 14΄ Κίμιχ, 57΄ Καρλ)

Karl Scores Again! | MAINZ 05 - FC BAYERN | Highlights | Matchday 9 – Bundesliga 2026/27


Πάντερμπορν-Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 2-2 (45΄ Ομπερμάιρ, 73΄πεν. Πιέρινγκερ - 23΄, 90+3΄ Μπούρκαρτ)

Πάντερμπορν – Άιντραχτ Φρανκφούρτης: 2-2 (MD9, 07/11/2026)


Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης 1-0 (7' Μίτελσταντ)

Stuttgart Stops Füllkrug! | VFB STUTTGART - WERDER BREMEN | Highlights | Matchday 9 – Bundesliga


Κολωνία-Λεβερκούζεν 1-2 (90+2΄ Ελ Μάλα - 7΄ Αλέις Γκαρσία, 86΄ Σικ)

Crazy Freekick Opens Score! | 1. FC KÖLN - BAYER 04 LEVERKUSEN | Highlights | Matchday 9 Bundesliga


Φράιμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 2-0 (55΄αυτ. Κεντίρα, 67΄ Σουζούκι)

Suzuki Became Man of the Match! | SC FREIBURG - UNION BERLIN | Highlights | Matchday 9 – Bundesliga


Χοφενχάιμ-Σάλκε 2-1 (10’ Ασλάνι, 26’ Λεμπέριε – 81’ Αντάμου)

HOFFENHEIM - SCHALKE 04 | Highlights | Matchday 9 – Bundesliga 2026/27


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 21
Ντόρτμουντ 21
Φράιμπουργκ 19
Λειψία 18
Λεβερκούζεν 16
Βέρντερ Βρέμης 15
Έλφερσμπεργκ 13
Στουτγκάρδη 12
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 12
Αμβούργο 12
Μάιντς 10
Πάντερμπορν 10
Άουγκσμπουργκ 9
Χοφενχάιμ 9 -8αγ.
Κολωνία 9
Ουνιόν Βερολίνου 7
Σάλκε 6 -8αγ.
Γκλάντμπαχ 4


Το προφίλ της 11ης αγωνιστικής της Serie A
Βενέτσια-Ουντινέζε 2-1 (53' Μπάσιτς, 65' Πέρες - 57' αυτ. Μορένο)

All’s Decided in Ten Minutes | VENEZIA-UDINESE | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Κάλιαρι-Φροζινόνε 1-0 (38' Αντοπό)

Adopo Fires Stunning Winner | CAGLIARI-FROSINONE | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Τορίνο-Λέτσε 1-1 (60' αυτ. Γκασπάρ - 73' Εντρί)

Lecce Rescue a Point With the Subs | TORINO-LECCE | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Πάρμα-Μπολόνια 1-2 (81' πέν. Σιέρο - 53' Τεάτ, 72' πεν. Ορσολίνι)

Two Penalties and a Red Card at the Tardini | PARMA-BOLOGNA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Ρόμα-Σασουόλο 3-0 (27΄ Ερμόσο, 30΄ αυτ. Βελούκεβιτς, 58΄ Μόρα)

Roma Dominant at Home | ROMA-SASSUOLO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Νάπολι-Λάτσιο 1-1 (48΄ αυτ. Πεντράθα - 28΄ Φρατέζι)

Points Shared at the Maradona | NAPOLI-LAZIO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Τζένοα-Μίλαν 1-2 (88΄ Ελερτσον - 13΄ Σισέ, 19΄ Πούλισικ)

Pulisic On Target Again | GENOA-MILAN | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Μόντσα-Αταλάντα 0-1 (49΄ Κρστόβιτς)

Krstovic Ends Victory Draught | MONZA-ATALANTA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Ίντερ-Κόμο 2-0 (12΄ Εσπόζιτο, 19΄ Τιράμ)

Two Goals in Seven Minutes at San Siro | INTER-COMO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Φιορεντίνα-Γιουβέντους 2-2 (4' Πελεγκρίνο, 54' Ντζιέ - 32' Βολτεμάντε, 66' Μπρέμερ)

Thrilling Draw in Florence | FIORENTINA-JUVENTUS | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Λάτσιο 29
Ιντερ 28
Ρόμα 27
Μίλαν 24
Κόμο 23
Φροζινόνε 20
Γιουβέντους 18
Μπολόνια 17
Κάλιαρι 16
Νάπολι 15
Τορίνο 14
Αταλάντα 14
Τζένοα 13
Λέτσε 10
Φιορεντίνα 9
Πάρμα 8
Σασουόλο 8
Μόντσα 7
Βενέτσια 6
Ουντινέζε 5

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Λέσβος

Ο επίλογος του φετινού Plastic Free Greece γράφτηκε δυναμικά το τριήμερο 23 - 25 Σεπτεμβρίου με τέσσερις καθαρισμούς στο 3ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, που το ανακούφισαν σημαντική από την ανθρωπογενή ρύπανση. 

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