Πώς θα ανακαλύψετε το προσωπικό σας Wellness Age™ και θα κατανοήσετε καλύτερα τη φυσική σας κατάσταση μέσα από το Technogym Checkup.
Άγριος καβγάς οπαδών ομάδων του NFL σε πάρκινγκ γηπέδου, δύο έπεσαν αναίσθητοι από τις γροθιές, δείτε βίντεο
Άγριος καβγάς οπαδών ομάδων του NFL σε πάρκινγκ γηπέδου, δύο έπεσαν αναίσθητοι από τις γροθιές, δείτε βίντεο
Ο καβγάς ανάμεσα στους οπαδούς σημειώθηκε μετά τον αγώνα ανάμεσα σε Σαν Φρανσίσκο 49ερς και Λας Βέγκας Ρέιντερς για το πρωτάθλημα του NFL
Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ το βίντεο από τον άγριο καβγά που είχαν τουλάχιστον επτά οπαδοί των Σαν Φρανσίσκο 49ερς και των Λας Βέγκας Ρέιντερς μετά από αγώνα των δύο ομάδων για το NFL.
Στο βίντεο φαίνονται αρχικά δύο άνδρες με λευκά μπλουζάκια να ανταλλάσσουν γροθιές, μέχρι που ο ένας από αυτούς δέχεται ένα δυνατό χτύπημα, χάνει τις αισθήσεις του και καταρρέει στην άσφαλτο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το ίδιο συμβαίνει και με τον δεύτερο οπαδό που δέχθηκε ένα χτύπημα στο σαγόνι.
Οι δύο αναίσθητοι άνδρες συνέχισαν, μάλιστα, να δέχονται χτυπήματα στο πρόσωπο από άλλους οπαδούς των δύο ομάδων που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο.
Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο η αστυνομία της Σάντα Κλάρα ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για όσα συνέβησαν την Κυριακή.
«Η Αστυνομική Διεύθυνση της Σάντα Κλάρα έχει λάβει γνώση βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και καταγράφει επίθεση που σημειώθηκε σήμερα έξω από το στάδιο. Το περιστατικό αποτελεί αντικείμενο ενεργής και συνεχιζόμενης έρευνας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του στην εφημερίδα Chronicle ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Σάντα Κλάρα.
Η τελευταία φορά που οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο γήπεδο στο οποίο σημειώθηκε ο καβγάς της Κυριακής, ήταν στις 2 Νοεμβρίου 2018 με την αστυνομία της Σάντα Κλάρα να κάνει τότε συνολικά 32 συλλήψεις, τρεις από τις οποίες αφορούσαν επιθέσεις.
Στο βίντεο φαίνονται αρχικά δύο άνδρες με λευκά μπλουζάκια να ανταλλάσσουν γροθιές, μέχρι που ο ένας από αυτούς δέχεται ένα δυνατό χτύπημα, χάνει τις αισθήσεις του και καταρρέει στην άσφαλτο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το ίδιο συμβαίνει και με τον δεύτερο οπαδό που δέχθηκε ένα χτύπημα στο σαγόνι.
Οι δύο αναίσθητοι άνδρες συνέχισαν, μάλιστα, να δέχονται χτυπήματα στο πρόσωπο από άλλους οπαδούς των δύο ομάδων που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο.
Fans brawl outside 49ers-Raiders game in horrific scene leaving multiple people unconscious pic.twitter.com/nYyelxCgst— Daily Loud (@DailyLoud) November 9, 2026
Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο η αστυνομία της Σάντα Κλάρα ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για όσα συνέβησαν την Κυριακή.
«Η Αστυνομική Διεύθυνση της Σάντα Κλάρα έχει λάβει γνώση βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και καταγράφει επίθεση που σημειώθηκε σήμερα έξω από το στάδιο. Το περιστατικό αποτελεί αντικείμενο ενεργής και συνεχιζόμενης έρευνας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του στην εφημερίδα Chronicle ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Σάντα Κλάρα.
Η τελευταία φορά που οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο γήπεδο στο οποίο σημειώθηκε ο καβγάς της Κυριακής, ήταν στις 2 Νοεμβρίου 2018 με την αστυνομία της Σάντα Κλάρα να κάνει τότε συνολικά 32 συλλήψεις, τρεις από τις οποίες αφορούσαν επιθέσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα