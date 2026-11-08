Το ματς της χρονιάς στην Αγγλία: Η Γιουνάιτεντ βρέθηκε να χάνει με 4-2 μέχρι το 90' αλλά ισοφάρισε σε 4-4 στις καθυστερήσεις την Άστον Βίλα, δείτε τα γκολ

Η Γιουνάιτεντ το πάλεψε, δεν άφησε το παιχνίδι να χαθεί και… κέρδισε ακόμα μια μαχη. Με τον Ζίρκζε να μειώνει στο 90+1’ και τον Ντόργκου στο 90+6’ ολοκλήρωσε μια τρελή ανατροπή, με την ομάδα να μην πέφτει στην τελευταία θέση, να παίρνει ανάσα και να μένει στην 18η.Ωστόσο, καταγράφει τη χειρότερη αμυντική επίδοση ανάμεσα στις ομάδες των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, καθώς έχει δεχθεί συνολικά 30 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν.