Ανάλυση Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Η ανούσια κατοχή, η αντίδραση, η μία επαφή του Γκονζάλες και η παράδοση του Ζίβκοβιτς

Ο Ολυμπιακός είχε μία ανούσια κατοχή χωρίς πολύ μεγάλες φάσεις, ο ΠΑΟΚ στάθηκε όρθιος παρά τα προβλήματα του και οι Γκονζάλες, Ζίβκοβιτς συνέχισαν το… βιολί τους