Ανάλυση Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Η ανούσια κατοχή, η αντίδραση, η μία επαφή του Γκονζάλες και η παράδοση του Ζίβκοβιτς
Ανάλυση Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Η ανούσια κατοχή, η αντίδραση, η μία επαφή του Γκονζάλες και η παράδοση του Ζίβκοβιτς
Ο Ολυμπιακός είχε μία ανούσια κατοχή χωρίς πολύ μεγάλες φάσεις, ο ΠΑΟΚ στάθηκε όρθιος παρά τα προβλήματα του και οι Γκονζάλες, Ζίβκοβιτς συνέχισαν το… βιολί τους
Το μεγάλο ματς της 10ης αγωνιστικής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1. Και οι δύο «καίγονταν» για τη νίκη, αλλά κανείς δεν κατάφερε να την πάρει σε ένα ματς που δεν είχε πολλές στιγμές έντασης και ικανές να ανεβάσει το ενδιαφέρον. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήγε στον Πειραιά με αρκετά προβλήματα. Χωρίς τον Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας, χωρίς τον Μιχαηλίδη, με βασικό τερματοφύλακα τον πιτσιρικά Μοναστηρλή και χάνοντας και τον Γιάκιτς κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τα θέματα για την ομάδα του Λίσι ήταν αρκετά.
Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο γνωρίζοντας τι μπορούν να κάνουν και τι μπορούν να διεκδικήσουν. Δεν ήθελαν να πάρουν κανένα ρίσκο και περίμεναν ένα λάθος του αντιπάλου τους. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αν και περίμεναν όλοι ότι θα σημαδέψει τη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ εκείνος έκανε το αντίθετο. Μετέφερε το παιχνίδι στην αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ και τη δεξιά του Ολυμπιακού. Ήθελε να εκμεταλλευτεί προφανώς την αδυναμία του Ζαφείρη να δώσει βοήθειες στον Γιαννούλη. Όλες οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν από εκείνο το σημείο, αλλά χωρίς να γίνει στην ουσία κάτι καλό.
Ο Ολυμπιακός είχε συντριπτικά ποσοστά κατοχής μπάλας, αλλά χωρίς ουσία. Ο ΠΑΟΚ του έκλεισε τους χώρους και όταν δεν βρίσκεις διαδρόμους χρειάζονται ατομικές ενέργειες, ταχύτητα και συνδυασμοί. Τίποτα από αυτά δεν είχαν οι παίκτες του Αλγουαθίλ και εκείνοι του Λίσι απορροφούσαν την όποια πίεση υπήρχε. Έτσι το πρώτο ημίχρονο δικαίως έμεινε στο 0-0 αν και η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία με τον Ζαφείρη που δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ορτέγκα.
Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός ήταν προσπάθησε να γίνει πιο πιεστικός και είχε δύο στιγμές με τον Μάριους. Ο Μοναστηρλής στάθηκε στο ύψος του όποτε χρειάστηκε και μόλις ο Αφρικανός παραχώρησε τη θέση του στον Γκονζάλες έγινε και το 1-0. Σε μία φάση που απέδωσε καρπούς η πίεση του Ολυμπιακού, έγινε το κλέψιμο και σωστά τροφοδοτήθηκε ο Μεξικανός επιθετικός από τον Ζότα Σίλβα. Σε εκείνο το σημείο φάνηκε ότι ματς θα γείρει προς την πλευρά του Ολυμπιακού και ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση.
Το γκολ της ισοφάρισης δεν είναι προϊόν μίας ομαδικής προσπάθειας, αλλά ενός τραγικού λάθους που κάνει ο Ορτέγκα. Η μπάλα, όμως, έφτασε μέχρι εκεί γιατί η ομάδα του Λίσι αποφάσισε να βγει πιο μπροστά. Το δώρο των Ορτέγκα, Τικνιζιάν έφερε την ισοφάριση στο 71’ από τον Ζίβκοβιτς και έτσι όπως τελειώνει το ματς ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι ευχαριστημένος, διότι μετά την είσοδο των Φορτούνη, Ζέλσον για κάποιο λόγο έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο. Δεν το πλήρωσε, ο Ολυμπιακός δεν το εκμεταλλεύτηκε και το 1-1 έμεινε μέχρι το φινάλε. Πάντως παρά τις απουσίες του ο ΠΑΟΚ το δούλεψε το παιχνίδι και το πάλεψε.
Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο γνωρίζοντας τι μπορούν να κάνουν και τι μπορούν να διεκδικήσουν. Δεν ήθελαν να πάρουν κανένα ρίσκο και περίμεναν ένα λάθος του αντιπάλου τους. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αν και περίμεναν όλοι ότι θα σημαδέψει τη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ εκείνος έκανε το αντίθετο. Μετέφερε το παιχνίδι στην αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ και τη δεξιά του Ολυμπιακού. Ήθελε να εκμεταλλευτεί προφανώς την αδυναμία του Ζαφείρη να δώσει βοήθειες στον Γιαννούλη. Όλες οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν από εκείνο το σημείο, αλλά χωρίς να γίνει στην ουσία κάτι καλό.
Ο Ολυμπιακός είχε συντριπτικά ποσοστά κατοχής μπάλας, αλλά χωρίς ουσία. Ο ΠΑΟΚ του έκλεισε τους χώρους και όταν δεν βρίσκεις διαδρόμους χρειάζονται ατομικές ενέργειες, ταχύτητα και συνδυασμοί. Τίποτα από αυτά δεν είχαν οι παίκτες του Αλγουαθίλ και εκείνοι του Λίσι απορροφούσαν την όποια πίεση υπήρχε. Έτσι το πρώτο ημίχρονο δικαίως έμεινε στο 0-0 αν και η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία με τον Ζαφείρη που δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ορτέγκα.
Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός ήταν προσπάθησε να γίνει πιο πιεστικός και είχε δύο στιγμές με τον Μάριους. Ο Μοναστηρλής στάθηκε στο ύψος του όποτε χρειάστηκε και μόλις ο Αφρικανός παραχώρησε τη θέση του στον Γκονζάλες έγινε και το 1-0. Σε μία φάση που απέδωσε καρπούς η πίεση του Ολυμπιακού, έγινε το κλέψιμο και σωστά τροφοδοτήθηκε ο Μεξικανός επιθετικός από τον Ζότα Σίλβα. Σε εκείνο το σημείο φάνηκε ότι ματς θα γείρει προς την πλευρά του Ολυμπιακού και ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση.
Το γκολ της ισοφάρισης δεν είναι προϊόν μίας ομαδικής προσπάθειας, αλλά ενός τραγικού λάθους που κάνει ο Ορτέγκα. Η μπάλα, όμως, έφτασε μέχρι εκεί γιατί η ομάδα του Λίσι αποφάσισε να βγει πιο μπροστά. Το δώρο των Ορτέγκα, Τικνιζιάν έφερε την ισοφάριση στο 71’ από τον Ζίβκοβιτς και έτσι όπως τελειώνει το ματς ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι ευχαριστημένος, διότι μετά την είσοδο των Φορτούνη, Ζέλσον για κάποιο λόγο έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο. Δεν το πλήρωσε, ο Ολυμπιακός δεν το εκμεταλλεύτηκε και το 1-1 έμεινε μέχρι το φινάλε. Πάντως παρά τις απουσίες του ο ΠΑΟΚ το δούλεψε το παιχνίδι και το πάλεψε.
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