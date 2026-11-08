Λίσι: «Είχαμε ευκαιρίες για να κερδίσουμε, φαίνεται η ενότητα του γκρουπ»

Τι είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ιταλός τεχνικός στην κάμερα της Magenta TV μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο