Λίσι: «Είχαμε ευκαιρίες για να κερδίσουμε, φαίνεται η ενότητα του γκρουπ»
SPORTS
ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Αλέσιο Λίσι

Λίσι: «Είχαμε ευκαιρίες για να κερδίσουμε, φαίνεται η ενότητα του γκρουπ»

Τι είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ιταλός τεχνικός στην κάμερα της Magenta TV μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο

Λίσι: «Είχαμε ευκαιρίες για να κερδίσουμε, φαίνεται η ενότητα του γκρουπ»
Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ κόντρα στον Ολυμπιακό, όμως κατάφερε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας από το Φάληρο, χάρη στο γκολ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ο Αλέσιο Λίσι μίλησε στην κάμερα της Magenta TV μετά το ματς και τόνισε πως η ομάδα του θα μπορούσε ακόμα και να πάρει το τρίποντο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι
Για το αν είναι η λύση το 4-4-2: «Η λύση είναι να βρεθεί ισορροπία, όποιο και να είναι το σύστημα».

Για το αν υπήρχε σήμερα ισορροπία: «Σήμερα μου άρεσε πολύ η ομάδα, ήταν ένα παιχνίδι που δείξαμε να έχουμε ισορροπία».

Για το αν είναι δίκαιο το αποτέλεσμα: «Το προσπαθήσαμε, αλλά αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα. Να συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή».

Για το τι λείπει από τον ΠΑΟΚ: «Πάντα υπάρχει κάτι να βελτιώσεις, ποτέ καμία ομάδα δεν είναι τέλεια. Πιστεύω κάθε μέρα θα είμαστε καλύτεροι και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Κυρίως φαίνεται η ενότητα του γκρουπ και στα αποδυτήρια».

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