Χίος: Θετική γνωμοδότηση για δύο έκτακτες ακτοπλοϊκές γραμμές

Τρία δρομολόγια την εβδομάδα ανά γραμμή προβλέπει η εισήγηση του ΣΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτήσεις αναμένεται να καταθέσουν η Blue Star Ferries και η SeaJets, ενώ εκκρεμεί ο καθορισμός της αποζημίωσης ανά πλήρες δρομολόγιο