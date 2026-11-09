Χίος: Θετική γνωμοδότηση για δύο έκτακτες ακτοπλοϊκές γραμμές
Χίος: Θετική γνωμοδότηση για δύο έκτακτες ακτοπλοϊκές γραμμές
Τρία δρομολόγια την εβδομάδα ανά γραμμή προβλέπει η εισήγηση του ΣΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτήσεις αναμένεται να καταθέσουν η Blue Star Ferries και η SeaJets, ενώ εκκρεμεί ο καθορισμός της αποζημίωσης ανά πλήρες δρομολόγιο
Την προκήρυξη δύο έκτακτων ακτοπλοϊκών γραμμών για τη Χίο εισηγήθηκε ομόφωνα το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) στις 6 Νοεμβρίου. Στόχος είναι να καλυφθούν οι αυξημένες μεταφορικές ανάγκες του νησιού κατά την προσωρινή αναστολή της αεροπορικής σύνδεσης. Ο σχεδιασμός αφορά το διάστημα από τις 30 Νοεμβρίου 2026 έως τις 28 Μαρτίου 2027, με την προκήρυξη να προϋποθέτει την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων.
Λαύριο ή Ραφήνα – Μεστά Χίου με επιστροφή. Προβλέπονται επίσης τρία δρομολόγια την εβδομάδα με πλοίο χωρητικότητας τουλάχιστον 950 επιβατών, μήκους άνω των 80 μέτρων και με χώρο φόρτωσης οχημάτων τουλάχιστον 1.000 τ.μ.
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Τα δρομολόγια και οι προδιαγραφές των πλοίωνΠειραιάς – Μεστά Χίου με επιστροφή. Προβλέπονται τρία δρομολόγια την εβδομάδα με πλοίο χωρητικότητας τουλάχιστον 950 επιβατών, μήκους άνω των 100 μέτρων και με χώρο φόρτωσης οχημάτων τουλάχιστον 1.500 τ.μ., εκ των οποίων 600 τ.μ. για φορτηγά. Η γνωμοδότηση προβλέπει τουλάχιστον 300 κλίνες. Εφόσον δεν υπάρξει προσφορά με αυτές τις κλίνες, μπορούν να γίνουν δεκτές προσφορές για πλοία με τουλάχιστον 200.
Λαύριο ή Ραφήνα – Μεστά Χίου με επιστροφή. Προβλέπονται επίσης τρία δρομολόγια την εβδομάδα με πλοίο χωρητικότητας τουλάχιστον 950 επιβατών, μήκους άνω των 80 μέτρων και με χώρο φόρτωσης οχημάτων τουλάχιστον 1.000 τ.μ.
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