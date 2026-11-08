Ανακοίνωση του Λεβαδειακού για τη διαιτησία του αγώνα με την ΑΕΚ, παραθέτει τέσσερα βίντεο για φάσεις που διαμαρτύρεται
SPORTS
Λεβαδειακός ΑΕΚ Super League 1

Ανακοίνωση του Λεβαδειακού για τη διαιτησία του αγώνα με την ΑΕΚ, παραθέτει τέσσερα βίντεο για φάσεις που διαμαρτύρεται

«Η ΠΑΕ περιμένει με ενδιαφέρον την αντίδραση των αρμοδίων» αναφέρουν οι Βοιωτοί στην ανακοίνωσή τους

Ανακοίνωση του Λεβαδειακού για τη διαιτησία του αγώνα με την ΑΕΚ, παραθέτει τέσσερα βίντεο για φάσεις που διαμαρτύρεται
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Ο Λεβαδειακός έβγαλε ανακοίνωση, στην οποία διαμαρτύρεται για τη διαιτησία του αγώνα με την ΑΕΚ. Οι Βοιωτοί ηττήθηκαν με 2-1 και στην ανακοίνωσή τους παραθέτουν τέσσερα βίντεο με φάσεις για τις οποίες φωνάζουν. 

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός περιμένει με ενδιαφέρον την αντίδραση των αρμόδιων για τη σημερινή διαιτησία στον αγώνα με την ΑΕΚ» αναφέρει αρχικά ο Λεβαδειακός.

Και προσθέτει: «Το τρακάρισμα δύο παικτών της ΑΕΚ βαφτίστηκε φάουλ, ανακόπτοντας επίθεση του Λεβαδειακού»


«Το καταφανέστατο επιθετικό φάουλ επάνω στον Σουτ, με τα απανωτά χτυπήματα στο κεφάλι, αγνοήθηκε και δόθηκε τελικά παράβαση πέναλτι».


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«Το καθαρό μαρκάρισμα του Κορνέζου, δόθηκε πέναλτι, που αναγκάστηκε να πάρει πίσω ο διαιτητής Μόσχου μετά από παρέμβαση του VAR».


«Το πέναλτι-μαρς επάνω στον Ποπέσκου, πέρασε απαρατήρητο από διαιτητή και VAR».

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