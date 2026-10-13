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Wuhan Open: Η Σάκκαρη απέκλεισε με ανατροπή την Κόστιουκ και πέρασε στον 3ο γύρο, βίντεο
Wuhan Open: Η Σάκκαρη απέκλεισε με ανατροπή την Κόστιουκ και πέρασε στον 3ο γύρο, βίντεο
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αν και έμεινε πίσω στα σετ, κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ουκρανής, με 2-1, στη Γουχάν της Κίνας
H Mαρία Σάκκαρη με ανατροπή και πιάνοντας υψηλά στάνταρ απόδοσης νίκησε τη Μάρτα Κόστιουκ με 2-1 σετ, φθάνοντας σε μια σπουδαία πρόκριση στον 3ο γύρο στο WTA 1000 στη Γουχάν της Κίνας.
Η Σάκκαρη διατηρώντας το σερβίς της προηγήθηκε με 1-0, όμως στο 3ο game, παρά το 40-15 η Ελληνίδα παίκτρια με συνεχόμενα αβίαστα λάθη, δεν απέφυγε το break, με την Κόστιουκ να προσπερνά με 2-1.
Η Σάκκαρη μείωσε σε 3-2, δημιούργησε break point, δεν το εκμεταλλεύτηκε, με την Κόστιουκ να φθάνει στο 4-2. Η Ουκρανή διατηρώντας χωρίς προβλήματα το σερβίς της έκανε το 5-3, με τη Σάκκαρη να μειώνει σε 5-4 και να έχει την ευκαιρία να μείνει στη διεκδίκηση του σετ. Όμως η Κόστιουκ με ένα winner και δύο αβίαστα λάθη, έφθασε σε τριπλό set point και με love game κατέκτησε το 1ο σετ με 6-4.
Η Σάκκαρη διατήρησε το σερβίς της (4-1), στη νέα της ευκαιρία για break είδε την Κόστιουκ να στέλνει την μπάλα στο φιλέ (5-1), έφθασε σε set point στο 7ο game, με την Κόστιουκ να το μετατρέπει σε break (5-2).
Ό,τι όμως δεν πέτυχε στο 7ο game, ήρθε στο επόμενο, με τη Σάκκαρη να φθάνει στο 0-40 και στο 4ο συνολικά set point να κατακτά το 2ο σετ με 6-2.
Η Σάκκαρη άνοιξε με love game και το 3ο σετ (1-0), στο 3ο game η Κόστιουκ αστόχησε σε... άδειο τέρμα για να προηγηθεί με 0-40, με τη Σάκκαρη να κλείνει τo game για το 2-1.
Μάλιστα, η Ελληνίδα παίκτρια βρήκε τριπλό break point στο επόμενο game, δεν άφησε την ευκαιρία, κάνοντας το 3-1 και με love game ξέφυγε με 4-1, στο κρίσιμο 7ο game, όπου παίχθηκαν 18 πόντοι, η Σάκκαρη αρχικά έσωσε break point και μετά την ισοπαλία το κατέκτησε για το 5-2 κι έχοντας την πλήρη κυριαρχία στο παιχνίδι, έφθασε στο 6-2 και στην τελική επικράτηση.
Πηγή: gazzetta.gr
The No.8 seed takes the lead 🔥 Marta Kostyuk takes the first set 6-4 over Sakkari in Wuhan. #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/Nypchnob6o— wta (@WTA) October 13, 2026
Η Σάκκαρη διατηρώντας το σερβίς της προηγήθηκε με 1-0, όμως στο 3ο game, παρά το 40-15 η Ελληνίδα παίκτρια με συνεχόμενα αβίαστα λάθη, δεν απέφυγε το break, με την Κόστιουκ να προσπερνά με 2-1.
Η Σάκκαρη μείωσε σε 3-2, δημιούργησε break point, δεν το εκμεταλλεύτηκε, με την Κόστιουκ να φθάνει στο 4-2. Η Ουκρανή διατηρώντας χωρίς προβλήματα το σερβίς της έκανε το 5-3, με τη Σάκκαρη να μειώνει σε 5-4 και να έχει την ευκαιρία να μείνει στη διεκδίκηση του σετ. Όμως η Κόστιουκ με ένα winner και δύο αβίαστα λάθη, έφθασε σε τριπλό set point και με love game κατέκτησε το 1ο σετ με 6-4.
H Σάκκαρη άνοιξε με love game το 2ο σετ, προηγήθηκε 0-30, η Κόστιουκ το έκανε 40-30, όμως με τρεις πόντους στη σειρά ήρθε το break και το 2-0. Διατηρώντας το σερβίς της η Σάκκαρη ξέφυγε με 3-0, είχε την ευκαιρία για νέο break, πριν ο Ουκρανή μειώσει σε 3-1.
Don’t write her off 💪 @mariasakkari takes her match with Kostyuk to a deciding set! #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/3nHmkbyOZY— wta (@WTA) October 13, 2026
Η Σάκκαρη διατήρησε το σερβίς της (4-1), στη νέα της ευκαιρία για break είδε την Κόστιουκ να στέλνει την μπάλα στο φιλέ (5-1), έφθασε σε set point στο 7ο game, με την Κόστιουκ να το μετατρέπει σε break (5-2).
Ό,τι όμως δεν πέτυχε στο 7ο game, ήρθε στο επόμενο, με τη Σάκκαρη να φθάνει στο 0-40 και στο 4ο συνολικά set point να κατακτά το 2ο σετ με 6-2.
Η Σάκκαρη άνοιξε με love game και το 3ο σετ (1-0), στο 3ο game η Κόστιουκ αστόχησε σε... άδειο τέρμα για να προηγηθεί με 0-40, με τη Σάκκαρη να κλείνει τo game για το 2-1.
Μάλιστα, η Ελληνίδα παίκτρια βρήκε τριπλό break point στο επόμενο game, δεν άφησε την ευκαιρία, κάνοντας το 3-1 και με love game ξέφυγε με 4-1, στο κρίσιμο 7ο game, όπου παίχθηκαν 18 πόντοι, η Σάκκαρη αρχικά έσωσε break point και μετά την ισοπαλία το κατέκτησε για το 5-2 κι έχοντας την πλήρη κυριαρχία στο παιχνίδι, έφθασε στο 6-2 και στην τελική επικράτηση.
Πηγή: gazzetta.gr
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