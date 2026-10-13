ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ύποπτη βαλίτσα κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, στο σημείο το ΤΕΕΜ

Wuhan Open: Η Σάκκαρη απέκλεισε με ανατροπή την Κόστιουκ και πέρασε στον 3ο γύρο, βίντεο
SPORTS
Μαρία Σάκκαρη Μάρτα Κόστιουκ Wuhan Open

Wuhan Open: Η Σάκκαρη απέκλεισε με ανατροπή την Κόστιουκ και πέρασε στον 3ο γύρο, βίντεο

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αν και έμεινε πίσω στα σετ, κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ουκρανής, με 2-1, στη Γουχάν της Κίνας

Wuhan Open: Η Σάκκαρη απέκλεισε με ανατροπή την Κόστιουκ και πέρασε στον 3ο γύρο, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
H Mαρία Σάκκαρη με ανατροπή και πιάνοντας υψηλά στάνταρ απόδοσης νίκησε τη Μάρτα Κόστιουκ με 2-1 σετ, φθάνοντας σε μια σπουδαία πρόκριση στον 3ο γύρο στο WTA 1000 στη Γουχάν της Κίνας.




Η Σάκκαρη διατηρώντας το σερβίς της προηγήθηκε με 1-0, όμως στο 3ο game, παρά το 40-15 η Ελληνίδα παίκτρια με συνεχόμενα αβίαστα λάθη, δεν απέφυγε το break, με την Κόστιουκ να προσπερνά με 2-1.

Η Σάκκαρη μείωσε σε 3-2, δημιούργησε break point, δεν το εκμεταλλεύτηκε, με την Κόστιουκ να φθάνει στο 4-2. Η Ουκρανή διατηρώντας χωρίς προβλήματα το σερβίς της έκανε το 5-3, με τη Σάκκαρη να μειώνει σε 5-4 και να έχει την ευκαιρία να μείνει στη διεκδίκηση του σετ. Όμως η Κόστιουκ με ένα winner και δύο αβίαστα λάθη, έφθασε σε τριπλό set point και με love game κατέκτησε το 1ο σετ με 6-4.

H Σάκκαρη άνοιξε με love game το 2ο σετ, προηγήθηκε 0-30, η Κόστιουκ το έκανε 40-30, όμως με τρεις πόντους στη σειρά ήρθε το break και το 2-0. Διατηρώντας το σερβίς της η Σάκκαρη ξέφυγε με 3-0, είχε την ευκαιρία για νέο break, πριν ο Ουκρανή μειώσει σε 3-1.

Η Σάκκαρη διατήρησε το σερβίς της (4-1), στη νέα της ευκαιρία για break είδε την Κόστιουκ να στέλνει την μπάλα στο φιλέ (5-1), έφθασε σε set point στο 7ο game, με την Κόστιουκ να το μετατρέπει σε break (5-2).
Κλείσιμο
Ό,τι όμως δεν πέτυχε στο 7ο game, ήρθε στο επόμενο, με τη Σάκκαρη να φθάνει στο 0-40 και στο 4ο συνολικά set point να κατακτά το 2ο σετ με 6-2.

Η Σάκκαρη άνοιξε με love game και το 3ο σετ (1-0), στο 3ο game η Κόστιουκ αστόχησε σε... άδειο τέρμα για να προηγηθεί με 0-40, με τη Σάκκαρη να κλείνει τo game για το 2-1.

Μάλιστα, η Ελληνίδα παίκτρια βρήκε τριπλό break point στο επόμενο game, δεν άφησε την ευκαιρία, κάνοντας το 3-1 και με love game ξέφυγε με 4-1, στο κρίσιμο 7ο game, όπου παίχθηκαν 18 πόντοι, η Σάκκαρη αρχικά έσωσε break point και μετά την ισοπαλία το κατέκτησε για το 5-2 κι έχοντας την πλήρη κυριαρχία στο παιχνίδι, έφθασε στο 6-2 και στην τελική επικράτηση.

Πηγή: gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης