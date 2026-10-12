Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Serie A: Γκέλες για Γιουβέντους και Μίλαν, στην κορυφή μαζί με την Ίντερ η Λάτσιο, δείτε γκολ
Serie A: Γκέλες για Γιουβέντους και Μίλαν, στην κορυφή μαζί με την Ίντερ η Λάτσιο, δείτε γκολ
Η Κάλιαρι κράτησε στο 1-1 τη «Γιούβε», η Σασουόλο έκοψε βαθμούς από τους «ροσονέρι» – Νίκες για Λάτσιο και Μπολόνια
Για κάποιους μπορεί να αποτελεί έκπληξη, ωστόσο, βλέποντας τη μέχρι τώρα πορεία των δύο ομάδων στη Serie A, η ισοπαλία της Κάλιαρι με τη Γιουβέντους στη «Unipol Domus», με σκορ 1-1, μόνο έκπληξη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.
Η ομάδα της Σαρδηνίας μετά από τις πρώτες 6... στροφές του ιταλικού πρωταθλήματος μετρά 4 νίκες, μία ισοπαλία και μόλις μία ήττα, και με 13 βαθμούς διατηρήθηκε στις πρώτες θέσεις. Οι 22 τελικές της «Γιούβε»έναντι τριών των γηπεδούχων δεν έφεραν το «τρίποντο» για τους «μπιανκονέρι», που μετά το γκολ ισοφάρισης με τον Κολό Μουανί στο 81', είχαν δοκάρι με τον ίδιο παίκτη για να φτάσουν στην ολική ανατροπή.
Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι δεν δείχνει, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της περιόδου, έτοιμη να πρωταγωνιστήσει, καθώς ήδη απέχει 5 βαθμούς από τους συμπρωτοπόρους, Ίντερ και Λάτσιο.
Δύο πολύτιμους βαθμούς άφησε η Μίλαν στην έδρα της Σασουόλο. Το τελικό 1-1 συνιστά την τρίτη ισοπαλία για τους «ροσονέρι» στην τελευταία τετράδα αγώνων, γεγονός που τους φέρνει, πλέον, στο -4 από την κορυφή, όπου «συγκατοικούν», Ίντερ και Λάτσιο μετά από 6 αγωνιστικές.
Παρότι η ομάδα του Μιλάνου προηγήθηκε στο 63' με τον Ραμπιό, οι γηπεδούχοι «απάντησαν» πολύ γρήγορα με τον Όντενταλ και απέσπασαν ένα σημαντικό βαθμό.
Η εντυπωσιακή φέτος Λάτσιο επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, καθώς νίκησε στο «Ολίμπικο» τη Μόντσα εύκολα με 3-1 κι επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας, στην οποία «συγκατοικεί» με την πρωταθλήτρια Ιντερ.
Η Μπολόνια πέτυχε την πρώτη φετινή νίκη της και μάλιστα εκτός έδρας, επικρατώντας στην έδρα της Λέτσε με 2-1.
Η ομάδα της Σαρδηνίας μετά από τις πρώτες 6... στροφές του ιταλικού πρωταθλήματος μετρά 4 νίκες, μία ισοπαλία και μόλις μία ήττα, και με 13 βαθμούς διατηρήθηκε στις πρώτες θέσεις. Οι 22 τελικές της «Γιούβε»έναντι τριών των γηπεδούχων δεν έφεραν το «τρίποντο» για τους «μπιανκονέρι», που μετά το γκολ ισοφάρισης με τον Κολό Μουανί στο 81', είχαν δοκάρι με τον ίδιο παίκτη για να φτάσουν στην ολική ανατροπή.
Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι δεν δείχνει, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της περιόδου, έτοιμη να πρωταγωνιστήσει, καθώς ήδη απέχει 5 βαθμούς από τους συμπρωτοπόρους, Ίντερ και Λάτσιο.
Δύο πολύτιμους βαθμούς άφησε η Μίλαν στην έδρα της Σασουόλο. Το τελικό 1-1 συνιστά την τρίτη ισοπαλία για τους «ροσονέρι» στην τελευταία τετράδα αγώνων, γεγονός που τους φέρνει, πλέον, στο -4 από την κορυφή, όπου «συγκατοικούν», Ίντερ και Λάτσιο μετά από 6 αγωνιστικές.
Παρότι η ομάδα του Μιλάνου προηγήθηκε στο 63' με τον Ραμπιό, οι γηπεδούχοι «απάντησαν» πολύ γρήγορα με τον Όντενταλ και απέσπασαν ένα σημαντικό βαθμό.
Η εντυπωσιακή φέτος Λάτσιο επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, καθώς νίκησε στο «Ολίμπικο» τη Μόντσα εύκολα με 3-1 κι επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας, στην οποία «συγκατοικεί» με την πρωταθλήτρια Ιντερ.
Η Μπολόνια πέτυχε την πρώτη φετινή νίκη της και μάλιστα εκτός έδρας, επικρατώντας στην έδρα της Λέτσε με 2-1.
Νωρίτερα το ντέρμπι, Ρόμα-Κόμο, δεν ανέδειξε νικητή (0-0. Ο Τάσος Δουβίκας ήταν ξανά στο αρχικό σχήμα των γηπεδούχων.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία έχουν ως εξής:Τζένοα-Φιορεντίνα 2-1 (8' Οσμαϊτς, 15' Μεσάιας-73' Βάσκες)
Ίντερ-Πάρμα 3-0 (13' Σούσιτς, 18' πέν. Τσαλχάνογλου, 31' Τιράμ)
Νάπολι-Φροζινόνε 3-0 (29'πέν, 90'+4 Ντε Μπρόινε, 32' Λανγκ)
Κόμο-Ρόμα 0-0
Λάτσιο-Μόντσα 3-1 (3' Ταβάρες, 23' Ιζακσεν, 88' Πιναμόντι-46' Κογκλικίτζε)
Λέτσε-Μπολόνια 1-2 (64' Φατάχ-17' Ορσολίνι, 75' Ενέμ)
Σασουόλο-Μίλαν 1-1 (68' Όντενταλ - 63' Ραμπιό)
Κάλιαρι-Γιουβέντους 1-1 (20' Μαλντίνι - 81' Κολό Μουανί)
Αταλάντα-Βενέτσια 12/10
Τορίνο-Ουντινέζε 12/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Ίντερ 16
Λάτσιο 16
Ρόμα 14
Κάλιαρι 13
Μίλαν 12
Κόμο 11
Γιουβέντους 11
Φροζινόνε 10
Νάπολι 10
Σασουόλο 8
Αταλάντα 6 -5αγ.
Λέτσε 6
Μπολόνια 5
Ουντινέζε 4 -5αγ.
Τορίνο 4 -5αγ.
Πάρμα 4
Μόντσα 4
Τζένοα 4
Φιορεντίνα 4
Βενέτσια 0 -5αγ.
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