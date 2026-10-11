Ρέτσος: «Δείξαμε πως θέλαμε περισσότερο τη νίκη», βίντεο
SPORTS
Παναγιώτης Ρέτσος Super League Ολυμπακός Παναθηναικός

Ρέτσος: «Δείξαμε πως θέλαμε περισσότερο τη νίκη», βίντεο

Οι δηλώσεις του αρχηγού του Ολυμπιακού μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Ρέτσος: «Δείξαμε πως θέλαμε περισσότερο τη νίκη», βίντεο
Με γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου ο Ολυμπιακός επικράτησε εντός έδρας του Παναθηναϊκού με 1-0 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο αρχηγός των Πειραιωτών μετά τον αγώνα δήλωσε πως οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν πως ήθελαν περισσότερο τη νίκη, ενώ στάθηκε και στην εικόνα της ομάδας έπειτα από την αποβολή του Σάλιακα.



Συγκεκριμένα δήλωσε:  «Ήταν το πρώτο μου γκολ σε ντέρμπι μετά από πολλά χρόνια. Έβαλα το γκολ στο καλύτερο παιχνίδι. Ο Σάλιακας μου είπε ότι θα βάλω γκολ με σουτ και όχι με κεφαλιά. Ήταν μεγάλη νίκη, που τη χρειαζόμασταν. Μας βοηθάει πολύ στην ψυχολογία.

Είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως θα σταθώ στην εικόνα μετά την κόκκινη κάρτα. Όλοι έπαιξαν με πάθος. Το είχα πει ότι το ματς δεν θα κριθεί στην ποιότητα, αλλά στο ποιος το θέλει περισσότερο και το δείξαμε.

Έχουμε πει ότι αν μείνει το μηδέν πίσω μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι. Όλοι έτρεξαν πάρα πολύ. Ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά και προχωράμε».

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης