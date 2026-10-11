Ρέτσος: «Δείξαμε πως θέλαμε περισσότερο τη νίκη», βίντεο
Ρέτσος: «Δείξαμε πως θέλαμε περισσότερο τη νίκη», βίντεο
Οι δηλώσεις του αρχηγού του Ολυμπιακού μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League
Με γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου ο Ολυμπιακός επικράτησε εντός έδρας του Παναθηναϊκού με 1-0 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Ο αρχηγός των Πειραιωτών μετά τον αγώνα δήλωσε πως οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν πως ήθελαν περισσότερο τη νίκη, ενώ στάθηκε και στην εικόνα της ομάδας έπειτα από την αποβολή του Σάλιακα.
Συγκεκριμένα δήλωσε: «Ήταν το πρώτο μου γκολ σε ντέρμπι μετά από πολλά χρόνια. Έβαλα το γκολ στο καλύτερο παιχνίδι. Ο Σάλιακας μου είπε ότι θα βάλω γκολ με σουτ και όχι με κεφαλιά. Ήταν μεγάλη νίκη, που τη χρειαζόμασταν. Μας βοηθάει πολύ στην ψυχολογία.
Είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως θα σταθώ στην εικόνα μετά την κόκκινη κάρτα. Όλοι έπαιξαν με πάθος. Το είχα πει ότι το ματς δεν θα κριθεί στην ποιότητα, αλλά στο ποιος το θέλει περισσότερο και το δείξαμε.
Έχουμε πει ότι αν μείνει το μηδέν πίσω μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι. Όλοι έτρεξαν πάρα πολύ. Ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά και προχωράμε».
Ο αρχηγός των Πειραιωτών μετά τον αγώνα δήλωσε πως οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν πως ήθελαν περισσότερο τη νίκη, ενώ στάθηκε και στην εικόνα της ομάδας έπειτα από την αποβολή του Σάλιακα.
Συγκεκριμένα δήλωσε: «Ήταν το πρώτο μου γκολ σε ντέρμπι μετά από πολλά χρόνια. Έβαλα το γκολ στο καλύτερο παιχνίδι. Ο Σάλιακας μου είπε ότι θα βάλω γκολ με σουτ και όχι με κεφαλιά. Ήταν μεγάλη νίκη, που τη χρειαζόμασταν. Μας βοηθάει πολύ στην ψυχολογία.
Είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως θα σταθώ στην εικόνα μετά την κόκκινη κάρτα. Όλοι έπαιξαν με πάθος. Το είχα πει ότι το ματς δεν θα κριθεί στην ποιότητα, αλλά στο ποιος το θέλει περισσότερο και το δείξαμε.
Έχουμε πει ότι αν μείνει το μηδέν πίσω μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι. Όλοι έτρεξαν πάρα πολύ. Ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά και προχωράμε».
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