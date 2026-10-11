Αλγουαθίλ: Σε αυτά τα ματς χρειάζεται δύναμη, θέληση και μυαλό

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στη διαιτησία , αποθέωσε τους παίκτες του και εξήγησε τις επιλογές του στο ντέρμπι





Αναλυτικά ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δήλωσε:



«Ευτυχώς έγιναν και τα δύο, ζήσαμε το ντέρμπι και το κερδίσαμε. Είχαμε πολύ ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όμως δεν θα μείνουμε εδώ, δεν έχουμε χρόνο να πανηγυρίζουμε καθώς υπάρχει μπροστά μας ένα πολύ κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι για το οποίο πρέπει να προετοιμαστούμε.







Νομίζω δείξαμε στον κόσμο μας μία ομάδα που είχε και τα δύο αυτά στοιχεία, διάθεση και σκέψη. Υπάρχουν φυσικά τομείς που μπορούμε να βελτιωθούμε για τις επόμενες αναμετρήσεις».







Αλγκουαθίλ για τη φάση του Αντίνο: «Αφού αποβλήθηκε ο Σάλιακας, το ίδιο έπρεπε να γίνει και με εκείνον» Στη φάση για την οποία ο Ολυμπιακός ζήτησε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Αντίνο, αλλά και στην αποβολή του Μάνου Σάλιακα, αναφέρθηκε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού. Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» υποστήριξε ότι ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής θα έπρεπε επίσης να αποβληθεί για το μαρκάρισμά του στον Πουέρτα, ενώ εξήρε την προσπάθεια των παικτών του, που κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη αγωνιζόμενοι με δέκα.



«Δεν είδα τι έγινε σε εκείνη τη φάση, μου το έδειξαν μετά. Αφού αποβλήθηκε ο Σάλιακας έτσι, έπρεπε να γίνει το ίδιο και με τον Αντίνο γιατί ήταν παρόμοιες οι φάσεις. Το σημαντικό όμως είναι ότι αντέξαμε με δέκα παίκτες και παίξαμε με θάρρος και αποφασιστικότητα για να φτάσουμε σε αυτή τη νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Κλείσιμο «Οι παίκτες έδωσαν τα πάντα, φτάσαμε δίκαια στη νίκη» Αναφερόμενος στη σημασία της επικράτησης και στην ψυχολογία που δημιουργεί ενόψει της συνέχειας, ο προπονητής του Ολυμπιακού ευχαρίστησε τόσο τους ποδοσφαιριστές του όσο και τον κόσμο της ομάδας.



«Φυσικά και μας βοηθάει, μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Πριν πω οτιδήποτε, θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες μου και τον κόσμο μας για το πάθος τους και την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν.



Σήμερα θέλαμε πολύ να κερδίσουμε, ήμασταν ενωμένοι από το πρώτο λεπτό και το δείξαμε και στον αγωνιστικό χώρο. Από την προθέρμανση η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή και ο κόσμος μάς στήριξε πολύ.



Οι παίκτες έδωσαν τα πάντα και φτάσαμε δίκαια στη νίκη. Ελπίζω όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού να είναι περήφανοι, γιατί θα συνεχίσουμε για να πετύχουμε ακόμα περισσότερα».



Στο πρώτο του ντέρμπι στον πάγκο του Ολυμπιακού , ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ πανηγύρισε τη νίκη με σκορ 1-0 και μετά το τέλος της αναμέτρησης μιλώντας στο Magenta TV τόνισε πως αυτά τα παιχνίδια χρειάζονται δύναμη, θέληση και εξυπνάδα.«Ευτυχώς έγιναν και τα δύο, ζήσαμε το ντέρμπι και το κερδίσαμε. Είχαμε πολύ ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όμως δεν θα μείνουμε εδώ, δεν έχουμε χρόνο να πανηγυρίζουμε καθώς υπάρχει μπροστά μας ένα πολύ κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι για το οποίο πρέπει να προετοιμαστούμε.Είμαστε ικανοποιημένοι, μέχρι την αποβολή η ομάδα έδειξε μεγάλη συγκέντρωση. Πιέζαμε δυνατά χωρίς την μπάλα, δεν αφήσαμε τον Παναθηναϊκό να κάνει 4 πάσες συνεχόμενες σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Σε αυτά τα ματς πρέπει να παίζεις με δύναμη, θέληση, αλλά και με μυαλό και εξυπνάδα.Νομίζω δείξαμε στον κόσμο μας μία ομάδα που είχε και τα δύο αυτά στοιχεία, διάθεση και σκέψη. Υπάρχουν φυσικά τομείς που μπορούμε να βελτιωθούμε για τις επόμενες αναμετρήσεις».Στη φάση για την οποία ο Ολυμπιακός ζήτησε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Αντίνο, αλλά και στην αποβολή του Μάνου Σάλιακα, αναφέρθηκε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού. Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» υποστήριξε ότι ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής θα έπρεπε επίσης να αποβληθεί για το μαρκάρισμά του στον Πουέρτα, ενώ εξήρε την προσπάθεια των παικτών του, που κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη αγωνιζόμενοι με δέκα.«Δεν είδα τι έγινε σε εκείνη τη φάση, μου το έδειξαν μετά. Αφού αποβλήθηκε ο Σάλιακας έτσι, έπρεπε να γίνει το ίδιο και με τον Αντίνο γιατί ήταν παρόμοιες οι φάσεις. Το σημαντικό όμως είναι ότι αντέξαμε με δέκα παίκτες και παίξαμε με θάρρος και αποφασιστικότητα για να φτάσουμε σε αυτή τη νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.Αναφερόμενος στη σημασία της επικράτησης και στην ψυχολογία που δημιουργεί ενόψει της συνέχειας, ο προπονητής του Ολυμπιακού ευχαρίστησε τόσο τους ποδοσφαιριστές του όσο και τον κόσμο της ομάδας.«Φυσικά και μας βοηθάει, μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Πριν πω οτιδήποτε, θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες μου και τον κόσμο μας για το πάθος τους και την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν.Σήμερα θέλαμε πολύ να κερδίσουμε, ήμασταν ενωμένοι από το πρώτο λεπτό και το δείξαμε και στον αγωνιστικό χώρο. Από την προθέρμανση η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή και ο κόσμος μάς στήριξε πολύ.Οι παίκτες έδωσαν τα πάντα και φτάσαμε δίκαια στη νίκη. Ελπίζω όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού να είναι περήφανοι, γιατί θα συνεχίσουμε για να πετύχουμε ακόμα περισσότερα».

Η επιλογή των τριών Ελλήνων στην ενδεκάδα Ο Αλγκουαθίλ ρωτήθηκε επίσης αν η εικόνα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι αποτέλεσε την πιο χαρακτηριστική αποτύπωση της δικής του αγωνιστικής φιλοσοφίας, αλλά και για την επιλογή του να χρησιμοποιήσει τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές στο αρχικό σχήμα.



Ο Ισπανός τεχνικός εξήγησε ότι η παρουσία τους συνδέεται με την αγωνιστική τους κατάσταση και όχι αποκλειστικά με την εμπειρία τους από τέτοιου είδους αναμετρήσεις.



«Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε Έλληνες σε ντέρμπι γιατί γνωρίζουν πολύ καλά την ιδιαιτερότητα αυτών των παιχνιδιών.



Δεν ξεκίνησαν όμως γι' αυτόν τον λόγο, αλλά χάρη στην εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Όλοι έδειξαν διάθεση σήμερα και μας βοήθησαν. Ο Πάνος Ρέτσος, ο Μάνος Σάλιακας και ο Κώστας Φορτούνης ήταν πολύ καλοί και υπηρέτησαν το πλάνο μας».



Γιατί ξεκίνησε χωρίς καθαρό εξτρέμ Τέλος, ο προπονητής των Πειραιωτών εξήγησε την απόφασή του να παρατάξει τον Ολυμπιακό χωρίς καθαρό εξτρέμ στην αρχική ενδεκάδα, επισημαίνοντας ότι προτίμησε το συγκεκριμένο σχήμα επειδή εξυπηρετούσε καλύτερα τις απαιτήσεις του αγωνιστικού σχεδίου.



«Πήρα αυτή την απόφαση γιατί θεώρησα ότι αυτό το σχήμα ταίριαζε καλύτερα στο πλάνο μας. Αυτοί όμως που δεν ξεκίνησαν είναι σε άριστη κατάσταση και θα τους χρειαστούμε σε επόμενα παιχνίδια.



Μην ξεχνάτε ότι και με τον Λεβαδειακό οι αλλαγές μάς έδωσαν τη νίκη. Ο Φορτούνης, ο Ζότα Σίλβα και ο Τσικίνιο μάς βοήθησαν πολύ σήμερα, αλλά σε άλλα παιχνίδια θα είναι κομβικοί οι Μπέιλι, Ζέλσον Μαρτίνς και Ρόκα.



Σημασία δεν έχει ποιος ξεκινάει και ποιος έρχεται από τον πάγκο, αλλά να κερδίζουμε. Όλοι χρειάζονται και όλοι θα βοηθήσουν».