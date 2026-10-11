Τριάρα της Μάντσεστερ Σίτι στη Λίβερπουλ, η Μπέτις 5-2 την Οσασούνα, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
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Τριάρα της Μάντσεστερ Σίτι στη Λίβερπουλ, η Μπέτις 5-2 την Οσασούνα, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης

Η Χαλ του Τζολάκη δεν έχασε ξανά, αφού έμεινε στο 2-2 με την Έβερτον, ενώ η Κρίσταλ Πάλας πέτυχε σπουδαία νίκη με 3-1 επί της Νότιγχαμ Φόρεστ – Η Λάτσιο επικράτησε με 3-1 τη Μόντσα και παρέμεινε στην κορυφή της Serie A

Τριάρα της Μάντσεστερ Σίτι στη Λίβερπουλ, η Μπέτις 5-2 την Οσασούνα, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
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Το ντέρμπι ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι ήταν το ματς που έκλεψε την παράσταση στην Premier League με τους «πολίτες» να πετυχαίνουν μία μεγάλη νίκη με σκορ 3-0. Σπουδαία νίκη πήρε και η Κρίσταλ Πάλας που επικράτησε με 3-1 της Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ η Χαλ του Τζολάκη απέφυγε την ήττα μένοντας στο 2-2 με την Έβερτον.

Από τη La Liga το παιχνίδι που ξεχώρισε έγινε στη Σεβίλλη με τη Μπέτις να επιβάλλεται με σκορ 5-2 της Οσασούνα. Γεμάτο ματς έγινε και ανάμεσα σε Σοσιεδάδ, Λα Κορούνια με τους Βάσκους να επικρατούν με 3-2.

Στην Bundesliga οι γηπεδούχοι πήραν νίκες. Κολωνία και Φράιμπουργκ επικράτησαν με σκορ 2-1 κόντρα σε Γκλάντμπαχ και Σάλκε αντίστοιχα.

Η απώλεια βαθμών της Μίλαν κόντρα στη Σασουόλο είναι το αποτέλεσμα που ξεχωρίσει από τη Serie A, ενώ η Λάτσιο επικράτησε εύκολα της Μόντσα με σκορ 3-1.


Το προφίλ της 6ης αγωνιστικής της Premier League
Σάββατο 10/10

Άρσεναλ-Λιντς 2-1 (62' Καλαφιόρι, 70' Γκιμαράες-55' Τζάστιν)

Άρσεναλ - Λιντς: 2-1 (MD 6, 10/10/2026)


Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ 2-2 (12' Τζάκσον, 77' ΜακΓκιν-10' Γιάρμολιουκ, 79' Αγέρ)

Άστον Βίλα - Μπρέντφορντ: 2-2 (MD 6, 10/10/2026)


Τσέλσι-Μπόρνμουθ 5-1 (2', 70' Χέντερσον, 3' Ρότζερς, 46', 67' Πέδρο)

Κλείσιμο
Τσέλσι - Μπόρνμουθ: 5-1 (MD 6, 10/10/2026)


Ίπσουιτς-Φούλαμ 2-1 (88' Ουατάρα, 90'+ 90'+ Ο' Σι-55' Σεσενιόν)

Ίπσουιτς - Φούλαμ: 2-1 (MD 6, 10/10/2026)


Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-2  (53' Ντε Κάιπερ, 90'+ Χαντζάμ)

Σάντερλαντ - Μπράιτον: 0-2 (MD 6, 10/10/2026)


Μάντσεστερ Γ.-Τότεναμ 1-1 (73’ Μπουμό – 90’+2’ Σολάνκε)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τότεναμ: 1-1 (MD , 10/10/2026)


Κυριακή 11/10
Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1 (41' Καμάντα, 45'+ Λέρμα, 59' Πίνο-3' Ντόι)

Κρίσταλ Πάλας - Νότιγχαμ Φόρεστ: 3-1 (MD 6, 11/10/2026)


Χαλ-Έβερτον 2-2 (48' Γκέλχαρντ, 74' Μπελουμί-55' Ντιούσμπερι-Χολ, 68' Μπάρι)

Χαλ-Έβερτον: 2-2 (MD 6, 11/10/2026)


Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι 0-3 (65' Χάαλαντ, 68' Ντοκού, 78' Σερκί)

Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι: 0-3 (MD 6, 11/10/2026)


Δευτέρα 12/10
Κόβεντρι-Νιούκαστλ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 18
Άρσεναλ 15
Μπράιτον 13
Τσέλσι 10
Μπρέντφορντ 10
Έβερτον 10
Λιντς 9
Λίβερπουλ 9
Ίπσουιτς 9
Χαλ 9
Νιούκαστλ 8 -5αγ.
Κρίσταλ Πάλας 7
Μάντσεστερ Γ. 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Άστον Βίλα 5
Σάντερλαντ 4
Μπόρνμουθ 3
Τότεναμ 3
Κόβεντρι 3 -5αγ.
Φούλαμ 2

Το προφίλ της 8ης αγωνιστικής της La Liga

Σάββατο 10/10
Μάλαγα-Εσπανιόλ 1-1 (90'+3' Νίνιο - 13' Θαραγόθα)

MÁLAGA CF 1 - 1 RCD ESPANYOL | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ράγιο Βαγεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο Διακόπηκε

Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2  (45'+ Μπογιέ-33' Γκριμάλδο, 87' Ρομέρο)

DEPORTIVO ALAVÉS 1 - 2 ATLÉTICO DE MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Μπαρτσελόνα-Χετάφε 3-0 (2’ Γκόρντον, 30’ Ζεσούς, 73’ Κουντέ)

FC BARCELONA 3 - 0 GETAFE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 1-0 (62' Ντιομαντέ)

REAL MADRID 1 - 0 VILLARREAL CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Κυριακή 11/10
Ελτσε-Θέλτα 0-0

ELCHE CF 0 - 0 CELTA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Σοσιεδάδ-Λα Κορούνια 3-2 (29' Μαρτίν, 34' Ζακαριάν, 54' Γκέδες-61' Σοριάνο, 69' Ερνάντες)

REAL SOCIEDAD 3 - 2 RC DEPORTIVO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Μπέτις-Οσασούνα 5-2 (10’ πεν., 67’ Ίσκο, 31’ Εθαλθούλι, 48’ αυτ. Μπούντιμιρ, 90’+6’ Μοράντε - 51’ Μπούντιμιρ, 56’ Γκαρθία)

REAL BETIS 5 - 2 CA OSASUNA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Σανταντέρ-Βαλένθια                 2-2 (32΄ Ζαμπίρι, 47΄ Μαρτίν - 2΄ Ράμπα, 65΄ Οτόρμπι) 

R. RACING CLUB 2 - 2 VALENCIA CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Δευτέρα 12/10
Λεβάντε-Σεβίλη 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 24
Ατλέτικο Μαδρίτης 19
Μπέτις 19
Ρεάλ Μαδρίτης 18
Σεβίλη 13 -7αγ.
Σοσιεδάδ 13
Αλαβές 11
Λα Κορούνια 10
Βιγιαρεάλ 8
Αθλέτικ Μπιλμπάο 8 -6αγ.
Εσπανιόλ 8
Χετάφε 8
Ράγιο Βαγεκάνο 8
Οσασούνα 8
Θέλτα 8
Σανταντέρ 8
Έλτσε 6
Λεβάντε 5 -6αγ.
Βαλένθια 5
Μάλαγα 4


Το προφίλ της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga

Παρασκευή 9/10
Ντόρτμουντ-Βέρντερ Βρέμης 2-2 (80' Σβένσον, 85' Σλότερμπεκ - 88' Ρέις, 90'+2' Φούλκρουγκ)

INCREDIBLE Comeback | BORUSSIA DORTMUND - WERDER BREMEN | Highlights | Matchday 5 – Bundesliga


Σάββατο 10/10
Χοφενχάιμ-Αμβούργο 2-3 (45'+ Μπορνάου, 53' Κόντε-12' Πούλσεν, 83' Μοφί, 90'+ Μουχάιμ)

Χοφενχάιμ-Αμβούργο: 2-3 (MD 5, 10/10/2026)


Άουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 2-2 (1' Φελχάουερ, 64' Ριμπέιρο-55' Σαϊμπάρι, 80' Μπράουν)

The Fastest Start EVER! | FC AUGSBURG - FC BAYERN | Highlights | Matchday 5 – Bundesliga 2026/27


Μάιντς-Λεβερκούζεν 3-4 (33', 42' Κατσί, 90'+ Χόλερμπαχ-5' Αντριχ, 9' Σικ, 55' Κουάνσα, 65' Ντιαμπί)

Μάιντς - Μπάγερ Λεβερκούζεν: 3-4 (MD 5, 10/10/2026)


Ουνιόν Βερολίνου-Έλφερσμπεργκ 1-0 (81' Μπούρκου)

Ουνιόν Βερολίνου - Έλβερσμπεργκ: 1-0 (MD 5, 10/10/2026)


Πάντερμπορν-Στουτγκάρδη 0-2 (25' Σαμπό, 84' Φούλριχ)

Πάντερμπορν - Στουτγκάρδη: 0-2 (MD 5, 10/10/2026)


Λειψία-Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 6-0 (1’ Μπανζουζί, 5’, 41’, 44’ Ενκουνκού, 54’ Νούσα, 89’ Γκομίς)

NKUNKU-HATTRICK At INSANE Win! | RB LEIPZIG - EINTRACHT FRANKFURT | Highlights | Bundesliga 26/27


Κυριακή 11/10
Κολωνία-Γκλάντμπαχ 2-1 (26' Γιοχάνεσον, 67' Ελ Μάλα - 39' Σκάλι)

1. FC KÖLN - BORUSSIA M'GLADBACH | Highlights | Matchday 5 – Bundesliga 2026/27


Φράιμπουργκ-Σάλκε 2-1 (10' Εγκεστάιν, 85' Γκότο-30' Καντεμπάιν)

One Man Down! Top Of The Table! | SC FREIBURG - SCHALKE 04 | Highlights | Matchday 5 – Bundesliga


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Ντόρτμουντ 13
Φράιμπουργκ 13
Μπάγερν Μονάχου 11
Λεβερκούζεν 10
Λειψία 9
Βέρντερ Βρέμης 8
Άουγκσμπουργκ 8
Μάιντς 7
Έλφερσμπεργκ 7
Κολωνία 7
Στουτγκάρδη 6
Αμβούργο 6
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 5
Σάλκε 5
Πάντερμπορν 4
Ουνιόν Βερολίνου 4
Χοφενχάιμ 3
Γκλάντμπαχ 0



Το προφίλ της 6ης αγωνιστικής της Serie A

Σάββατο 10/10
Τζένοα-Φιορεντίνα 2-1 (8' Οσμαϊτς, 15' Μεσάιας-73' Βάσκες)

First Triumph for the Grifone! | GENOA-FIORENTINA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Ίντερ-Πάρμα 3-0 (13’ Σούσιτς, 18’ πεν. Τσαλχάνογλου, 31’ Τουράμ)

The Nerazzurri Keep Going Strong | INTER-PARMA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Νάπολι-Φροζινόνε 3-0 (29'πέν, 90'+4 Ντε Μπρόινε, 32' Λανγκ)

Κυριακή 11/10
Κόμο-Ρόμα 0-0

Como Halt Ten-Men Roma | COMO-ROMA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Λάτσιο-Μόντσα 3-1 (3' Ταβάρες, 23' Ιζακσεν, 88' Πιναμόντι-46' Κογκλικίτζε)

Lazio Still on Top! | LAZIO-MONZA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Λέτσε-Μπολόνια 1-2 (64' Φατάχ-17' Ορσολίνι, 75' Ενέμ)

Enem Seals Palladino’s First Win | LECCE-BOLOGNA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Σασουόλο-Μίλαν 1-1 (68' Όντενταλ - 63' Ραμπιό)

Back to Back Shots at the Mapei | SASSUOLO-MILAN | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Κάλιαρι-Γιουβέντους    1-1 (20' Μαλντίνι - 81' Κολό Μουανί)

Kolo Muani to the Rescue for Juve | CAGLIARI-JUVENTUS | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Δευτέρα 12/10
Αταλάντα-Βενέτσια
Τορίνο-Ουντινέζε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Ίντερ 16
Λάτσιο 16
Ρόμα 14
Κάλιαρι 13
Μίλαν 12
Κόμο 11
Γιουβέντους 11
Φροζινόνε 10
Νάπολι 10
Σασουόλο 8
Αταλάντα 6 -5αγ.
Λέτσε 6
Μπολόνια 5
Ουντινέζε 4 -5αγ.
Τορίνο 4 -5αγ.
Πάρμα 4
Μόντσα 4
Τζένοα 4
Φιορεντίνα 4
Βενέτσια 0 -5αγ.
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