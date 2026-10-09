Μαύρα τακούνια και εκατομμύρια προβολές: Η 21χρονη Μις Αλβανία που έγινε αθλητική δημοσιογράφος δίπλα στην εθνική της ομάδα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FRANCESKA RUSTEM (@franceskarustemm)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FRANCESKA RUSTEM (@franceskarustemm)



Οι φήμες για σχέση με ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FRANCESKA RUSTEM (@franceskarustemm)



Οι 657.000 ακόλουθοι στο Instagram

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FRANCESKA RUSTEM (@franceskarustemm)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FRANCESKA RUSTEM (@franceskarustemm)

Εργάστηκε επίσης στην εκπομπή «KUQeZI» της πλατφόρμας DigitAlb, η οποία ήταν αφιερωμένη στηνκαι στην προσπάθειά της να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Στο πλευρό της βρέθηκαν οι πρώην ποδοσφαιριστές Ρέντι Γιούπι και Έρος Γκρέζντα.Η δραστηριότητά της δεν περιορίζεται στην τηλεόραση. Έχει συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή της αλβανικής εκπομπής «She's on Top», ενώ έχει δοκιμάσει τις δυνάμεις της και στο ραδιόφωνο, παρουσιάζοντας στο Top Albania Radio την εκπομπή «Përtej Topit», στην οποία φιλοξενεί αθλητές, μουσικούς και άλλα γνωστά πρόσωπα.Πέρα από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, η προσωπική ζωή της 21χρονης έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα αλβανικά και ξένα μέσα ενημέρωσης. Το 2024 δημοσιεύματα τη συνέδεσαν με τον Αλβανό τραγουδιστή Μπουτρίντ Ιμέρι, ωστόσο η ίδια διέψευσε τις φήμες, διευκρινίζοντας ότι διατηρούσαν μόνο φιλική σχέση.Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αναφερθεί και σε προηγούμενη σχέση της, αποκαλύπτοντας ότι αποφάσισε να χωρίσει όταν διαπίστωσε πως ο σύντροφός της την απατούσε. Στις αρχές του 2026, το όνομά της βρέθηκε ξανά στα δημοσιεύματα, αυτή τη φορά λόγω φημών που τη συνέδεαν με τονποδοσφαιριστή τηςΑφορμή στάθηκαν οι αλληλεπιδράσεις τους στο Instagram, τις οποίες σχολίασαν ουγγρικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, ούτε η Ρουστέμ ούτε ο Κέρκεζ επιβεβαίωσαν ότι διατηρούν ερωτική σχέση.Η Φραντσέσκα Ρουστέμ έχει αναπτύξει ιδιαίτερα έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον λογαριασμό της στο Instagram να αριθμεί περισσότερους από 653.000 ακολούθους.Μέσα από τις αναρτήσεις της μοιράζεται στιγμιότυπα από τηλεοπτικά γυρίσματα, αθλητικές διοργανώσεις, ταξίδια και την καθημερινότητά της, ενώ συχνά δημοσιεύει φωτογραφίες από επαγγελματικές φωτογραφίσεις και εμφανίσεις της.Οι αναρτήσεις της με εντυπωσιακές ενδυματολογικές επιλογές, αλλά και οι φωτογραφίες της με μαγιό, συγκεντρώνουν συχνά χιλιάδες αντιδράσεις.