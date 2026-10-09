Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Μαύρα τακούνια και εκατομμύρια προβολές: Η 21χρονη Μις Αλβανία που έγινε αθλητική δημοσιογράφος δίπλα στην εθνική της ομάδα
Μαύρα τακούνια και εκατομμύρια προβολές: Η 21χρονη Μις Αλβανία που έγινε αθλητική δημοσιογράφος δίπλα στην εθνική της ομάδα
Από τα καλλιστεία και τον τίτλο της Μις Υφήλιος Αλβανία στην αθλητική τηλεόραση – Οι 657.000 followers και οι φήμες για σχέση με ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ
Τα βλέμματα πάνω της συγκέντρωσε η 21χρονη Αλβανίδα αθλητική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Φραντσέσκα Ρουστέμ, με την εμφάνισή της στον αγωνιστικό χώρο κατά την κάλυψη της αναμέτρησης της Αλβανίας με το Σαν Μαρίνο για το Nations League με τις αναρτήσεις της να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές στα social media.
Η νεαρή δημοσιογράφος επέλεξε ένα κοντό μαύρο φόρεμα και ψηλοτάκουνα παπούτσια, με τις φωτογραφίες της από το γήπεδο να συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ιδιαίτερη προσοχή τράβηξε ένα στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει κρατώντας ένα μικρόφωνο, έχοντας ακουμπήσει το πόδι της πάνω σε μια ποδοσφαιρική μπάλα.
«Το αγαπημένο σας κορίτσι των σπορ, πάντα σε αποστολή», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, η οποία έγινε γρήγορα viral. Το βίντεό της στο Instagram συγκέντρωσε πάνω από 3 εκατ. προβολές, ενώ σε story που ανέβασε φαίνονται αναρτήσεις στο twitter για εκείνη να έχουν περίπου 2 εκατ. προβολές.
Η Φραντσέσκα Ρουστέμ γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2005 στο Δυρράχιο της Αλβανίας και, παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει ήδη αποκτήσει σημαντική αναγνωρισιμότητα στη χώρα της. Παράλληλα με την ενασχόλησή της με τη δημοσιογραφία και την τηλεοπτική παρουσίαση, σπουδάζει Νομική και δραστηριοποιείται στον χώρο του μόντελινγκ.
Το 2024 κατέκτησε τον τίτλο της Μις Υφήλιος Αλβανία, ενώ στη συνέχεια ανέπτυξε την παρουσία της στην αθλητική τηλεόραση, συμμετέχοντας σε δημοφιλείς εκπομπές όπως το «Procesi Sportiv» και το «Top Arena».
Η νεαρή δημοσιογράφος επέλεξε ένα κοντό μαύρο φόρεμα και ψηλοτάκουνα παπούτσια, με τις φωτογραφίες της από το γήπεδο να συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ιδιαίτερη προσοχή τράβηξε ένα στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει κρατώντας ένα μικρόφωνο, έχοντας ακουμπήσει το πόδι της πάνω σε μια ποδοσφαιρική μπάλα.
Arnavut spor spikerinin maç öncesi hazırlığı. pic.twitter.com/sxuinGP8kB— Sekans (@sekansnews) October 7, 2026
«Το αγαπημένο σας κορίτσι των σπορ, πάντα σε αποστολή», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, η οποία έγινε γρήγορα viral. Το βίντεό της στο Instagram συγκέντρωσε πάνω από 3 εκατ. προβολές, ενώ σε story που ανέβασε φαίνονται αναρτήσεις στο twitter για εκείνη να έχουν περίπου 2 εκατ. προβολές.
Η Φραντσέσκα Ρουστέμ γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2005 στο Δυρράχιο της Αλβανίας και, παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει ήδη αποκτήσει σημαντική αναγνωρισιμότητα στη χώρα της. Παράλληλα με την ενασχόλησή της με τη δημοσιογραφία και την τηλεοπτική παρουσίαση, σπουδάζει Νομική και δραστηριοποιείται στον χώρο του μόντελινγκ.
Από τα καλλιστεία στην αθλητική δημοσιογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το 2024 κατέκτησε τον τίτλο της Μις Υφήλιος Αλβανία, ενώ στη συνέχεια ανέπτυξε την παρουσία της στην αθλητική τηλεόραση, συμμετέχοντας σε δημοφιλείς εκπομπές όπως το «Procesi Sportiv» και το «Top Arena».
Preliminar #MissUniverso✨| Traje típico— Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) November 15, 2024
🇦🇱Albania - Franceska Rustem#MissUniverse2024✨ #73rdMISSUNIVERSE pic.twitter.com/TMMkSfuyYH
Εργάστηκε επίσης στην εκπομπή «KUQeZI» της πλατφόρμας DigitAlb, η οποία ήταν αφιερωμένη στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αλβανίας και στην προσπάθειά της να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Στο πλευρό της βρέθηκαν οι πρώην ποδοσφαιριστές Ρέντι Γιούπι και Έρος Γκρέζντα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η δραστηριότητά της δεν περιορίζεται στην τηλεόραση. Έχει συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή της αλβανικής εκπομπής «She's on Top», ενώ έχει δοκιμάσει τις δυνάμεις της και στο ραδιόφωνο, παρουσιάζοντας στο Top Albania Radio την εκπομπή «Përtej Topit», στην οποία φιλοξενεί αθλητές, μουσικούς και άλλα γνωστά πρόσωπα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πέρα από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, η προσωπική ζωή της 21χρονης έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα αλβανικά και ξένα μέσα ενημέρωσης. Το 2024 δημοσιεύματα τη συνέδεσαν με τον Αλβανό τραγουδιστή Μπουτρίντ Ιμέρι, ωστόσο η ίδια διέψευσε τις φήμες, διευκρινίζοντας ότι διατηρούσαν μόνο φιλική σχέση.
Οι φήμες για σχέση με ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αναφερθεί και σε προηγούμενη σχέση της, αποκαλύπτοντας ότι αποφάσισε να χωρίσει όταν διαπίστωσε πως ο σύντροφός της την απατούσε. Στις αρχές του 2026, το όνομά της βρέθηκε ξανά στα δημοσιεύματα, αυτή τη φορά λόγω φημών που τη συνέδεαν με τον Μίλος Κέρκεζ, ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ.
Αφορμή στάθηκαν οι αλληλεπιδράσεις τους στο Instagram, τις οποίες σχολίασαν ουγγρικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, ούτε η Ρουστέμ ούτε ο Κέρκεζ επιβεβαίωσαν ότι διατηρούν ερωτική σχέση.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Φραντσέσκα Ρουστέμ έχει αναπτύξει ιδιαίτερα έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον λογαριασμό της στο Instagram να αριθμεί περισσότερους από 653.000 ακολούθους.
Οι 657.000 ακόλουθοι στο Instagram
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μέσα από τις αναρτήσεις της μοιράζεται στιγμιότυπα από τηλεοπτικά γυρίσματα, αθλητικές διοργανώσεις, ταξίδια και την καθημερινότητά της, ενώ συχνά δημοσιεύει φωτογραφίες από επαγγελματικές φωτογραφίσεις και εμφανίσεις της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι αναρτήσεις της με εντυπωσιακές ενδυματολογικές επιλογές, αλλά και οι φωτογραφίες της με μαγιό, συγκεντρώνουν συχνά χιλιάδες αντιδράσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα