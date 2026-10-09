Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Αποθέωση Γιαννακόπουλου για Ομπράντοβιτς: «Διδάσκει πώς θα παίζεται το μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια!»
Αποθέωση Γιαννακόπουλου για Ομπράντοβιτς: «Διδάσκει πώς θα παίζεται το μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια!»
Η ανάρτηση του ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ μετά την επιβλητική νίκη του ΠΑΟ απέναντι στη Φενέρμπαχτσε
Ο Παναθηναϊκός ήταν εντυπωσιακός και κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και με νέα κυριαρχική εμφάνιση στο «T-Center» επικράτησε εύκολα με 92-74 για το 4/4 και τη διατήρηση του αήττητου στο ξεκίνημα της φετινής Euroleague.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος όπως ήταν λογικό, έμεινε ικανοποιημένος από αυτά που είδε και μετά το τέλος της αναμέτρησης με ανάρτηση του αποθέωσε τη δουλειά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
«Διδάσκει πώς θα παίζεται το μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια!», έγραψε μεταξύ άλλων.
Η ανάρτηση του διοικητικού ηγέτη της πράσινης ΚΑΕ
«Είναι τεράστια ικανοποίηση να βλέπεις να χτίζεται κάτι τόσο σπουδαίο, που λογικά δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά λόγος να καθίσεις στις θέσεις δίπλα στο παρκέ... υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
Πιστεύω ότι πρόκειται για τον πιο υγιή οργανισμό που υπήρξε ποτέ και ότι η φετινή σεζόν —ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων— θα είναι εκείνη για την οποία θα μιλάμε στα εγγόνια μας, νιώθοντας ρίγη συγκίνησης.
Ο Ομπράντοβιτς διδάσκει πώς θα παίζεται το μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια!»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος όπως ήταν λογικό, έμεινε ικανοποιημένος από αυτά που είδε και μετά το τέλος της αναμέτρησης με ανάρτηση του αποθέωσε τη δουλειά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
«Διδάσκει πώς θα παίζεται το μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια!», έγραψε μεταξύ άλλων.
Η ανάρτηση του διοικητικού ηγέτη της πράσινης ΚΑΕ
«Είναι τεράστια ικανοποίηση να βλέπεις να χτίζεται κάτι τόσο σπουδαίο, που λογικά δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά λόγος να καθίσεις στις θέσεις δίπλα στο παρκέ... υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
Πιστεύω ότι πρόκειται για τον πιο υγιή οργανισμό που υπήρξε ποτέ και ότι η φετινή σεζόν —ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων— θα είναι εκείνη για την οποία θα μιλάμε στα εγγόνια μας, νιώθοντας ρίγη συγκίνησης.
Ο Ομπράντοβιτς διδάσκει πώς θα παίζεται το μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια!»
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