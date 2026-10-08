Αγαλματίδιο του Κλοπ τοποθετήθηκε στο μουσείο της Λίβερπουλ
SPORTS
Λίβερπουλ Γιούργκεν Κλοπ Άγαλμα

Αγαλματίδιο του Κλοπ τοποθετήθηκε στο μουσείο της Λίβερπουλ

Έχει ύψος 45 εκατοστά και δημιουργός του είναι ένας σύλλογος φιλάθλων της ομάδας

Αγαλματίδιο του Κλοπ τοποθετήθηκε στο μουσείο της Λίβερπουλ
Στις 8 Οκτωβρίου 2015 η Λίβερπουλ γύριζε σελίδα και ο Γιούργκεν Κλοπ έπαιρνε στα χέρια του τα ηνία της ομάδας. 

Από τότε έχουν περάσει 11 χρόνια, ο Γερμανός προπονητής έχει αποχωρήσει από τους ρεντς αλλά το αποτύπωμα που άφησε, συγκρίνεται ιστορικά μόνο με τους μεγάλους στην ιστορία του συλλόγου, όπως ο Σάνκλι, ο Πέισλι και ο Νταλγκλίς. 

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 11 ετών από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, η Λίβερπουλ έκανε γνωστό πως αγαλματίδιο του Κλοπ έχει πάρει τη θέση του στο μουσείο της ομάδας. 

Βρίσκεται στη γωνία με άλλα αναμνηστικά από τη θητεία του Γερμανού προπονητή στο σύλλογο. Το αγαλματίδιο έχει ύψος 45 εκατοστά και είναι αντίγραφο αυτού που του είχαν δωρίσει οι δημιουργοί του. 

Πρόκειται για τον σύλλογο φιλάθλων της Λίβερπουλ με το όνομα «Spirit of Shankly» δηλαδή «Το Πνεύμα του Σάνκλι». Έχουν πάρει βέβαια το όνομά τους από τον Μπιλ Σάνκλι, τον άνθρωπο που άλλαξε την ιστορία του συλλόγου και έμεινε στον πάγκο της από το 1959 έως το 1974. Βάζοντας τις βάσεις για την αγωνιστική κυριαρχία τα χρόνια που ακολούθησαν. 

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης