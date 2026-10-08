Αγαλματίδιο του Κλοπ τοποθετήθηκε στο μουσείο της Λίβερπουλ
Αγαλματίδιο του Κλοπ τοποθετήθηκε στο μουσείο της Λίβερπουλ
Έχει ύψος 45 εκατοστά και δημιουργός του είναι ένας σύλλογος φιλάθλων της ομάδας
Στις 8 Οκτωβρίου 2015 η Λίβερπουλ γύριζε σελίδα και ο Γιούργκεν Κλοπ έπαιρνε στα χέρια του τα ηνία της ομάδας.
Από τότε έχουν περάσει 11 χρόνια, ο Γερμανός προπονητής έχει αποχωρήσει από τους ρεντς αλλά το αποτύπωμα που άφησε, συγκρίνεται ιστορικά μόνο με τους μεγάλους στην ιστορία του συλλόγου, όπως ο Σάνκλι, ο Πέισλι και ο Νταλγκλίς.
Με αφορμή τη συμπλήρωση των 11 ετών από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, η Λίβερπουλ έκανε γνωστό πως αγαλματίδιο του Κλοπ έχει πάρει τη θέση του στο μουσείο της ομάδας.
Βρίσκεται στη γωνία με άλλα αναμνηστικά από τη θητεία του Γερμανού προπονητή στο σύλλογο. Το αγαλματίδιο έχει ύψος 45 εκατοστά και είναι αντίγραφο αυτού που του είχαν δωρίσει οι δημιουργοί του.
Πρόκειται για τον σύλλογο φιλάθλων της Λίβερπουλ με το όνομα «Spirit of Shankly» δηλαδή «Το Πνεύμα του Σάνκλι». Έχουν πάρει βέβαια το όνομά τους από τον Μπιλ Σάνκλι, τον άνθρωπο που άλλαξε την ιστορία του συλλόγου και έμεινε στον πάγκο της από το 1959 έως το 1974. Βάζοντας τις βάσεις για την αγωνιστική κυριαρχία τα χρόνια που ακολούθησαν.
Από τότε έχουν περάσει 11 χρόνια, ο Γερμανός προπονητής έχει αποχωρήσει από τους ρεντς αλλά το αποτύπωμα που άφησε, συγκρίνεται ιστορικά μόνο με τους μεγάλους στην ιστορία του συλλόγου, όπως ο Σάνκλι, ο Πέισλι και ο Νταλγκλίς.
Με αφορμή τη συμπλήρωση των 11 ετών από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, η Λίβερπουλ έκανε γνωστό πως αγαλματίδιο του Κλοπ έχει πάρει τη θέση του στο μουσείο της ομάδας.
Βρίσκεται στη γωνία με άλλα αναμνηστικά από τη θητεία του Γερμανού προπονητή στο σύλλογο. Το αγαλματίδιο έχει ύψος 45 εκατοστά και είναι αντίγραφο αυτού που του είχαν δωρίσει οι δημιουργοί του.
Πρόκειται για τον σύλλογο φιλάθλων της Λίβερπουλ με το όνομα «Spirit of Shankly» δηλαδή «Το Πνεύμα του Σάνκλι». Έχουν πάρει βέβαια το όνομά τους από τον Μπιλ Σάνκλι, τον άνθρωπο που άλλαξε την ιστορία του συλλόγου και έμεινε στον πάγκο της από το 1959 έως το 1974. Βάζοντας τις βάσεις για την αγωνιστική κυριαρχία τα χρόνια που ακολούθησαν.
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