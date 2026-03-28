Ακομπλεξάριστος Κλοπ: Ανέβηκε στην εξέδρα του Άνφιλντ και ζήτησε με πλακάτ selfie από τον Τιάγκο
Κατά τη διάρκεια του φιλανθρωπικού αγώνα της Λίβερπουλ με τη Ντόρτμουντ, που έληξε 2-2, ο Γερμανός τεχνικός χάρισε ένα μοναδικό στιγμιότυπο
Φοβερός Κλοπ στο Άνφιλντ.
Ο Γερμανός τεχνικός ανέβηκε στις κερκίδες για να παρακολουθήσει τον φιλικό αγώνα των βετεράνων της Λίβερουλ και της Ντόρτμουντ, κρατώντας πλακάτ μέσω του οποίου ζητούσε selfie με τον Τιάγκο Αλκάνταρα.
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι φίλαθλοι που βρίσκονταν σε εκείνο το σημείο, δεν μπόρεσαν να κρύψουν την έκπληξη τους, βγάζοντας δεκάδες φωτογραφίες, με τον 58χρονο τεχνικό να γίνεται αμέσως το πρόσωπο της αναμέτρησης. «Τιάγκο, μπορώ να έχω μία selfie σε παρακαλώ;» ήταν το μήνυμα του Γερμανού προς τον Αλκάνταρα.
Never change, Jurgen 😂😂😂 pic.twitter.com/AYNviwdTCT— Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) March 28, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα