Κοινή δήλωση NBA και FIBA: Συνεργασία μεταξύ της Euroleague, της FIBA και του NBA θα ξεκλείδωνε τεράστιες δυνατότητες
Κοινή δήλωση NBA και FIBA: Συνεργασία μεταξύ της Euroleague, της FIBA και του NBA θα ξεκλείδωνε τεράστιες δυνατότητες
Το NBA και η FIBA παραμένουν προσηλωμένα στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη, τονίζεται στη δήλωση
Η αρνητική απάντηση της Euroleague στην πρόταση του NBA για ένα νέο επαγγελματικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη, δεν έβαλε τέλος στα όποια σχέδια της Αμερικάνικης Λίγκας.
Το NBA σε συνεργασία με τη FIBA αναμένεται να επανέλθουν, καθώς αυτό είναι που αφήνουν να εννοηθεί σε σημερινή (8/10) κοινή τους δήλωση.
«Το NBA και η FIBA παραμένουν προσηλωμένα στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη και στη συμβολή στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ» αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σημείο της δήλωσης.
Ο κομισάριος της Αμερικάνικης Λίγκας, Άνταμ Σίλβερ και η FIBA κινούνται, όπως όλα δείχνουν προς την κατεύθυνση της νέας κρούσης στη Euroleague.
«Μια συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος του μπάσκετ θα ξεκλείδωνε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη, προς όφελος των συλλόγων, των παικτών και –κυρίως– των φιλάθλων.
Το NBA και η FIBA παραμένουν προσηλωμένα στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη και στη συμβολή στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ, από κοινού με εταίρους που συμμερίζονται το όραμά μας για ανάπτυξη, ευκαιρίες και τις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου» τονίζουν στην κοινή τους δήλωση το NBA και η FIBA.
Το NBA σε συνεργασία με τη FIBA αναμένεται να επανέλθουν, καθώς αυτό είναι που αφήνουν να εννοηθεί σε σημερινή (8/10) κοινή τους δήλωση.
«Το NBA και η FIBA παραμένουν προσηλωμένα στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη και στη συμβολή στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ» αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σημείο της δήλωσης.
Ο κομισάριος της Αμερικάνικης Λίγκας, Άνταμ Σίλβερ και η FIBA κινούνται, όπως όλα δείχνουν προς την κατεύθυνση της νέας κρούσης στη Euroleague.
«Μια συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος του μπάσκετ θα ξεκλείδωνε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη, προς όφελος των συλλόγων, των παικτών και –κυρίως– των φιλάθλων.
Το NBA και η FIBA παραμένουν προσηλωμένα στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη και στη συμβολή στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ, από κοινού με εταίρους που συμμερίζονται το όραμά μας για ανάπτυξη, ευκαιρίες και τις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου» τονίζουν στην κοινή τους δήλωση το NBA και η FIBA.
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