Μητσοτάκης για το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι: Να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα που συνοδεύει μια νόσο που καλπάζει

«Η ευεργεσία είναι ταυτισμένη με την ιστορία του ελληνικού έθνους»

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εξέλιξη της ιατρικής και της τεχνολογίας θα επιτρέψει στο μέλλον την ταχύτερη διάγνωση ανθρώπων που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της νόσου χωρίς να το γνωρίζουν ή ενδέχεται να νοσήσουν αργότερα.«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε αυτή την έμφαση στην πρόληψη, διότι αλλαγές συμπεριφοράς σήμερα θα καθορίσουν ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής μας σε 10, σε 20, σε 30 χρόνια από τώρα», ανέφερε, συνδέοντας τη συγκεκριμένη πολιτική με μια ευρύτερη αλλαγή αντίληψης για τη δημόσια υγεία.Όπως είπε, η υγεία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως παρέμβαση όταν ο πολίτης έχει ήδη ασθενήσει και φτάσει σε ένα Κέντρο Υγείας ή σε νοσοκομείο, αλλά ως «στάση ζωής».Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα νοσοκομεία και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, στις παρεμβάσεις στα Κέντρα Υγείας, στην ανάπτυξη της τηλεϊατρικής στις απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων.Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να επιτρέψει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση μιας νόσου, αλλά και να περιορίσει το κόστος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ειδικά για την άνοια, το Αλτσχάιμερ και τις υπόλοιπες νευροεκφυλιστικές διαταραχές, επισήμανε ότι η πρόοδος στην έγκαιρη διάγνωση θα έχει ως αποτέλεσμα να εντοπίζονται περισσότερα περιστατικά.«Όσο προχωράμε σε έγκαιρη διάγνωση, τόσο περισσότερα περιστατικά θα κληθούμε να διαχειριστούμε και αυτό προφανώς αυξάνει και τις απαιτήσεις για το Εθνικό Σύστημα Υγείας», σημείωσε.Όπως τόνισε ο κ.Μητσοτάκης, ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στο Κέντρο του Περιστερίου, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ανάπτυξης δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια στα, στο, στην, στηκαι στη, καθώς και μιας δεύτερης μονάδας στην Αθήνα.«Σκοπός μας είναι να χτίσουμε ένα πλέγμα φροντίδας σε όλη την Ελλάδα, με κεντρικό πόλο το Περιστέρι», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το Κέντρο θα στεγαστεί σε κτίριο που παραχωρεί η τοπική Μητρόπολη.Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη ότι ένας στους δέκα Έλληνες βιώνει με κάποιον τρόπο την άνοια, είτε επειδή νοσεί ο ίδιος είτε επειδή βοηθά κάποιο κοντινό του πρόσωπο, ενώ προειδοποίησε ότι η τάση θα είναι αυξητική καθώς ο πληθυσμός γερνά.Έδωσε, παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των οικογενειών και των φροντιστών. «Είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις τον άνθρωπό σου σταδιακά να χάνει βασικές νοητικές ικανότητες μπροστά στα μάτια σου», είπε, επισημαίνοντας ότι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η πολιτεία είναι να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και ενημέρωση στις οικογένειες που καλούνται να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση.Στο τελευταίο μέρος της ομιλίας του ο πρωθυπουργός στάθηκε στη συνεργασία του Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα και τα κοινωφελή ιδρύματα, κάνοντας λόγο για μια «συμμαχία του Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα για το κοινό καλό».Τόνισε ότι, σε μια περίοδο δημοσιονομικών περιορισμών, η κοινωνία των πολιτών, τα ιδρύματα και οι πολίτες που έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν μπορούν να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στην κοινή προσπάθεια. Αναφέρθηκε στις σημαντικές δωρεές που έχουν πραγματοποιηθεί στον χώρο της Υγείας, καθώς και σε νέα παρέμβαση που θα αφορά το ΚΑΤ.», σημείωσε, μιλώντας για την ανάγκη συνεργασίας με μια «νέα γενιά ευεργετών», που επιλέγει να διαθέσει μέρος της περιουσίας της για έργα κοινού οφέλους.Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τα ιδρύματα, την πολιτεία, την τοπική Εκκλησία, τον δήμο, τις οργανώσεις ασθενών και όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο εγχείρημα, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία τους αποδεικνύει στην πράξη πως η σύμπραξη διαφορετικών φορέων μπορεί να αποδώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα.Κλείνοντας, έθεσε ως ορόσημο το 2027 για τη λειτουργία του Κέντρου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα αποτελέσει μια σημαντική στιγμή για τη δημόσια υγεία, τους ανθρώπους που πάσχουν από άνοια και άλλες συναφείς διαταραχές, τις οικογένειές τους, αλλά και συνολικά για τη δυτική Αθήνα.