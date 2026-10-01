Απότομη πτώση στο Χρηματιστήριο μετά το τετραήμερο ράλι και τα νέα ρεκόρ
Απότομη πτώση στο Χρηματιστήριο μετά το τετραήμερο ράλι και τα νέα ρεκόρ
Απώλειες 2% για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος κινείται κάτω από τις 2.700 μονάδες
Βαριές απώλειες καταγράφει το Χρηματιστήριο Αθηνών στην πρώτη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, διορθώνοντας απότομα μετά την τετραήμερη άνοδο που είχε οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών (Οκτώβριος 2009). Πλέον, κινείται κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (1/10) ο ΓΔ υποχωρεί κατά -2% και διαπραγματεύεται στις 2.683,65 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.677,58 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.716,92 μονάδες. Οι τράπεζες ηγούνται των σημερινών απωλειών, σε ένα ισχυρό profit taking μετά την επίτευξη πολυετών ρεκόρ από τις περισσότερες μετοχές του κλάδου.
Το βλέμμα των επενδυτών παραμένει στραμμένο στις διεθνείς εξελίξεις, με το Brent να διατηρείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης των ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, παρά το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, οι υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εξακολουθούν να λειτουργούν ως παράγοντας πίεσης για τις αγορές.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών προέρχεται από τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει χθες νέα υψηλά 17 ετών, συνοδευόμενα από ιδιαίτερα αυξημένο τζίρο. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στις εισροές προς τις τραπεζικές μετοχές και άλλα blue chips, αλλά και στις κινήσεις που συνδέονται με την ολοκλήρωση του εννεαμήνου.
Παράλληλα, η εικόνα των εταιρικών αποτελεσμάτων δημιουργεί ένα ακόμη υποστηρικτικό υπόβαθρο. Το ενδιαφέρον εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους τίτλους μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ωστόσο οι ισχυρές επιδόσεις των εισηγμένων έχουν οδηγήσει και σε επιλεκτικές τοποθετήσεις σε εταιρείες με βελτιωμένη κερδοφορία.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (1/10) ο ΓΔ υποχωρεί κατά -2% και διαπραγματεύεται στις 2.683,65 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.677,58 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.716,92 μονάδες. Οι τράπεζες ηγούνται των σημερινών απωλειών, σε ένα ισχυρό profit taking μετά την επίτευξη πολυετών ρεκόρ από τις περισσότερες μετοχές του κλάδου.
Το βλέμμα των επενδυτών παραμένει στραμμένο στις διεθνείς εξελίξεις, με το Brent να διατηρείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης των ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, παρά το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, οι υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εξακολουθούν να λειτουργούν ως παράγοντας πίεσης για τις αγορές.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών προέρχεται από τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει χθες νέα υψηλά 17 ετών, συνοδευόμενα από ιδιαίτερα αυξημένο τζίρο. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στις εισροές προς τις τραπεζικές μετοχές και άλλα blue chips, αλλά και στις κινήσεις που συνδέονται με την ολοκλήρωση του εννεαμήνου.
Παράλληλα, η εικόνα των εταιρικών αποτελεσμάτων δημιουργεί ένα ακόμη υποστηρικτικό υπόβαθρο. Το ενδιαφέρον εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους τίτλους μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ωστόσο οι ισχυρές επιδόσεις των εισηγμένων έχουν οδηγήσει και σε επιλεκτικές τοποθετήσεις σε εταιρείες με βελτιωμένη κερδοφορία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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