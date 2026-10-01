Άνω Λιόσια: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ολύμπου λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Ανω Λιόσια Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Άνω Λιόσια: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ολύμπου λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ

Στην περιοχή  βρίσκεται η Τροχαία για την διαχείριση της κυκλοφορίας

Άνω Λιόσια: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ολύμπου λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ
UPD:
Κλειστή για τα αυτοκίνητα είναι  η οδός Ολύμπου στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε πριν από λίγο.

Ειδικότερα, φορτηγό όχημα προσέκρουσε σε κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα την άμεση επέμβαση των αρχών και τη διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού Ολύμπου από τη συμβολή της με την οδό Βέροιας.

*Φωτογραφία αρχείου
UPD:

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