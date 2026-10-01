Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
«Ευχαριστούμε, αλλά μην επιστρέψεις»: Οι Πορτογάλοι «αδειάζουν» τον Ρονάλντο και αποθεώνουν Ζεζούς
«Ευχαριστούμε, αλλά μην επιστρέψεις»: Οι Πορτογάλοι «αδειάζουν» τον Ρονάλντο και αποθεώνουν Ζεζούς
Ένα ιδιαίτερα έντονο ρεύμα αμφισβήτησης προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο και, ταυτόχρονα, στήριξης προς τον Ζόρζε Ζεζούς φαίνεται πώς έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 24ωρα
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ εμμέσως πλην σαφώς ανακοίνωσε χθες το βράδυ την αποχώρησή του από την Εθνική Πορτογαλίας, αφού νωρίτερα είχε εγκαταλείψει την προπόνηση με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του μετά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου του αποψινού αγώνα με τη Δανία ο τεχνικός των Ιβήρων, Ζόρζε Ζεσούς.
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