«Ευχαριστούμε, αλλά μην επιστρέψεις»: Οι Πορτογάλοι «αδειάζουν» τον Ρονάλντο και αποθεώνουν Ζεζούς
SPORTS

«Ευχαριστούμε, αλλά μην επιστρέψεις»: Οι Πορτογάλοι «αδειάζουν» τον Ρονάλντο και αποθεώνουν Ζεζούς

Ένα ιδιαίτερα έντονο ρεύμα αμφισβήτησης προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο και, ταυτόχρονα, στήριξης προς τον Ζόρζε Ζεζούς φαίνεται πώς έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 24ωρα

«Ευχαριστούμε, αλλά μην επιστρέψεις»: Οι Πορτογάλοι «αδειάζουν» τον Ρονάλντο και αποθεώνουν Ζεζούς
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ εμμέσως πλην σαφώς ανακοίνωσε χθες το βράδυ την αποχώρησή του από την Εθνική Πορτογαλίας, αφού νωρίτερα είχε εγκαταλείψει την προπόνηση με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του μετά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου του αποψινού αγώνα με τη Δανία ο τεχνικός των Ιβήρων, Ζόρζε Ζεσούς.


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UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

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