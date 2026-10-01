«Ευχαριστούμε, αλλά μην επιστρέψεις»: Οι Πορτογάλοι «αδειάζουν» τον Ρονάλντο και αποθεώνουν Ζεζούς

Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.