Παναθηναϊκός: Σκανάρει την αγορά για σέντερ – Ο ιδανικός Μπόνα και οι περιπτώσεις από το ΝΒΑ

Το επόμενο διάστημα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό, καθώς οι αποφάσεις των ομάδων του ΝΒΑ για τη διαμόρφωση των ρόστερ τους είναι πιθανό να δημιουργήσουν ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή αγορά. Παίκτες που αυτή τη στιγμή έχουν συμβόλαιο ή διεκδικούν μία θέση στις ΗΠΑ μπορεί να βρεθούν διαθέσιμοι, αλλάζοντας σημαντικά τα δεδομένα.Οι «πράσινοι» αναζητούν έναν ψηλό που θα μπορεί να προσφέρει πίσω από τον Ματίας Λεσόρ, με αθλητικότητα, μέγεθος και διαφορετικά χαρακτηριστικά στη front line. Στη δεξαμενή των παικτών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις με εμπειρία από το ΝΒΑ, αλλά και νεότεροι ψηλοί με σημαντικά περιθώρια εξέλιξης.Άντεμ Μπόνα, Ντρου Γιούμπανκς, Τζέιμς Γουάισμαν, Τρέι Τζέμισον, Τσαρλς Μπάσι, Ορλάντο Ρόμπινσον, Μο Μπάμπα, Μούσα Σισέ, Όσκαρ Τσιέμπουε, Κρίστιαν Κολόκο, Μαλίκ Γουίλιαμς και Ντούοπ Ριθ συνθέτουν μία μεγάλη λίστα ψηλών που αξίζει να παρακολουθείται όσο ξεκαθαρίζει η αγορά.Άντεμ Μπόνα: Το προφίλ που «κουμπώνει» πίσω από τον ΛεσόρΟ Άντεμ Μπόνα αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που ξεχωρίζουν περισσότερο λόγω του αγωνιστικού του προφίλ.Νέος, εξαιρετικά αθλητικός και με σημαντικά περιθώρια εξέλιξης, διαθέτει στοιχεία που θα μπορούσαν να ταιριάξουν στον ρόλο ενός σέντερ πίσω από τον Ματίας Λεσόρ. Μπορεί να προσφέρει ενέργεια, αθλητικότητα και παρουσία κοντά στο καλάθι, χωρίς να χρειάζεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο από την πρώτη ημέρα.Το σημαντικότερο εμπόδιο σε μία τέτοια περίπτωση είναι η διαθεσιμότητά του. Εφόσον προκύψει αλλαγή των δεδομένων του στο ΝΒΑ, είναι δεδομένο ότι ένας νεαρός ψηλός με τα χαρακτηριστικά του θα μπορούσε να προσελκύσει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες.Υπάρχει παράλληλα και η σύνδεσή του με τον Εργκίν Αταμάν μέσω της εθνικής Τουρκίας, στοιχείο που σημαίνει ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού γνωρίζει καλά τον παίκτη και τα χαρακτηριστικά του.Γιούμπανκς, Γουάισμαν και Τζέμισον στη δεξαμενήΟι Ντρου Γιούμπανκς, Τζέιμς Γουάισμαν και Τρέι Τζέμισον αποτελούν τρεις ακόμη περιπτώσεις από την αμερικανική αγορά που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.Πρόκειται για παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικό status, με το βασικό ερώτημα να αφορά το κατά πόσο θα βρεθούν πραγματικά διαθέσιμοι για την Ευρώπη.Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, οι εξελίξεις μπορεί να είναι γρήγορες από τη στιγμή που θα κλείσουν οι θέσεις στα ρόστερ του ΝΒΑ, καθώς αρκετοί παίκτες καλούνται τότε να αποφασίσουν εάν θα περιμένουν μία νέα ευκαιρία στις ΗΠΑ ή θα εξετάσουν προτάσεις από την EuroLeague.

Τσαρλς Μπάσι: Αθλητικότητα και δύναμη στη ρακέταΟ Τσαρλς Μπάσι είναι μία ακόμη ενδιαφέρουσα περίπτωση ψηλού.Το αγωνιστικό του πακέτο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αθλητικότητα και στο παιχνίδι κοντά στο καλάθι, χαρακτηριστικά που μπορούν να προσφέρουν διαφορετικές λύσεις στη front line.Και στην περίπτωσή του, πάντως, όλα εξαρτώνται από το τι θα συμβεί με το μέλλον του στις ΗΠΑ και εάν τελικά ανοίξει η πόρτα για μετακίνηση στην Ευρώπη.Ορλάντο Ρόμπινσον: Μία περίπτωση που μπορεί να κοιτάξει προς ΕυρώπηΟ Ορλάντο Ρόμπινσον είναι ένα ακόμη όνομα που μπορεί να αποκτήσει ενδιαφέρον ανάλογα με την εξέλιξη της αγοράς.Το σημαντικό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι μπορεί να υπάρξει ευκολότερα προοπτική ευρωπαϊκής μετακίνησης σε σχέση με άλλους παίκτες που ενδέχεται να επιμείνουν περισσότερο στην αναζήτηση συμβολαίου στο ΝΒΑ.Εφόσον βρεθεί στην αγορά, το όνομά του είναι από εκείνα που θα μπορούσαν να απασχολήσουν ομάδες υψηλού επιπέδου της EuroLeague.Μούσα Σισέ: Οι αποφάσεις στο Ντάλας μπορεί να αλλάξουν τα δεδομέναΟ Μούσα Σισέ αποτελεί μία περίπτωση που χρειάζεται παρακολούθηση λόγω των αποφάσεων που ενδέχεται να ληφθούν για το ρόστερ των Ντάλας Μάβερικς.Εφόσον δεν καταφέρει να διατηρήσει τη θέση του, θα δημιουργηθεί ένα νέο δεδομένο γύρω από το μέλλον του.Πρόκειται για έναν ψηλό που μπορεί να βασιστεί στην αθλητικότητα και στα φυσικά του προσόντα, ενώ η ηλικία του αφήνει περιθώρια περαιτέρω εξέλιξης. Βέβαια, ακόμη και σε περίπτωση που μείνει διαθέσιμος, δεν αποκλείεται να αναζητήσει πρώτα μία δεύτερη ευκαιρία στο ΝΒΑ.Το ξεκαθάρισμα στο ΝΒΑ θα δείξει τις πραγματικές ευκαιρίεςΗ αγορά των ψηλών παραμένει ανοιχτή και το σημαντικότερο για τον Παναθηναϊκό είναι να περιμένει ποιες περιπτώσεις θα γίνουν πραγματικά διαθέσιμες.Δεν βρίσκονται όλοι οι παραπάνω παίκτες στο ίδιο επίπεδο, ούτε σημαίνει η παρουσία των ονομάτων τους στη συγκεκριμένη δεξαμενή ότι υπάρχουν επαφές με όλους.Οι αποφάσεις που θα παρθούν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μπορούν, όμως, να φέρουν στην αγορά παίκτες που σήμερα δεν είναι διαθέσιμοι. Και τότε ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να αξιολογήσει ποια περίπτωση ταιριάζει περισσότερο σε αυτό που αναζητά για τη θέση πίσω από τον Ματίας Λεσόρ.