Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Ο τραυματισμός του Γιάρεμτσουκ και η είδηση που περίμεναν στον Ολυμπιακό – Τι αποφάσισαν στην Ουκρανία
Ο τραυματισμός του Γιάρεμτσουκ και η είδηση που περίμεναν στον Ολυμπιακό – Τι αποφάσισαν στην Ουκρανία
Σημαντική ενίσχυση αναμένεται να έχει η εθνική Ουκρανίας στην αποψινή (19:00) αναμέτρηση με τη Γεωργία για το Nations League, καθώς ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ τέθηκε ξανά στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή, Αντρέα Μαλντέρα
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού και γι’ αυτό αποφασίστηκε να προφυλαχθεί από το ματς της πρεμιέρας με την Ουγγαρία.
Η κατάστασή του, πάντως, αποδείχθηκε πώς δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς ο έμπειρος σέντερ φορ είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση απέναντι στη Γεωργία. Ο Ιταλός τεχνικός τον συμπεριέλαβε κανονικά στην αποστολή και, πλέον, θα φανεί σε λίγες ώρες εάν θα τον χρησιμοποιήσει.
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Η κατάστασή του, πάντως, αποδείχθηκε πώς δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς ο έμπειρος σέντερ φορ είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση απέναντι στη Γεωργία. Ο Ιταλός τεχνικός τον συμπεριέλαβε κανονικά στην αποστολή και, πλέον, θα φανεί σε λίγες ώρες εάν θα τον χρησιμοποιήσει.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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