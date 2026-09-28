Ο τραυματισμός του Γιάρεμτσουκ και η είδηση που περίμεναν στον Ολυμπιακό – Τι αποφάσισαν στην Ουκρανία
SPORTS

Ο τραυματισμός του Γιάρεμτσουκ και η είδηση που περίμεναν στον Ολυμπιακό – Τι αποφάσισαν στην Ουκρανία

Σημαντική ενίσχυση αναμένεται να έχει η εθνική Ουκρανίας στην αποψινή (19:00) αναμέτρηση με τη Γεωργία για το Nations League, καθώς ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ τέθηκε ξανά στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή, Αντρέα Μαλντέρα

Ο τραυματισμός του Γιάρεμτσουκ και η είδηση που περίμεναν στον Ολυμπιακό – Τι αποφάσισαν στην Ουκρανία
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού και γι’ αυτό αποφασίστηκε να προφυλαχθεί από το ματς της πρεμιέρας με την Ουγγαρία.

Η κατάστασή του, πάντως, αποδείχθηκε πώς δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς ο έμπειρος σέντερ φορ είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση απέναντι στη Γεωργία. Ο Ιταλός τεχνικός τον συμπεριέλαβε κανονικά στην αποστολή και, πλέον, θα φανεί σε λίγες ώρες εάν θα τον χρησιμοποιήσει.

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