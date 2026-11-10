Έξαλλη η Ταγαρά του ΠΑΣΟΚ ουρλιάζει σε πάνελ «να φύγετε να έρθει ο Ανδρουλάκης» - «Ποια είναι η κυρία; Έλα Χριστέ και Παναγία» σχολιάζει ο Γεωργιάδης
Έξαλλη η Ταγαρά του ΠΑΣΟΚ ουρλιάζει σε πάνελ «να φύγετε να έρθει ο Ανδρουλάκης» - «Ποια είναι η κυρία; Έλα Χριστέ και Παναγία» σχολιάζει ο Γεωργιάδης
Η πρώην βουλευτής Κορινθίας του ΠΑΣΟΚ εκτός εαυτού επιτέθηκε στον εκπρόσωπο της ΝΔ Βασίλη Φεύγα
Την εκτός εαυτού εμφάνιση και τα ουρλιαχτά σε τηλεοπτικό πάνελ της πρώην βουλευτού Κορινθίας ΠΑΣΟΚ Κατερίνας Ταγαρά, σχολίασε δηκτικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.
«Ποια είναι αυτή η κυρία;….έλα Χριστέ και Παναγία!», έγραψε στα σόσιαλ ο υπουργός Υγείας. Και αναδημοσίευσε το βίντεο με την εμφάνιση της κυρίας Ταγαρά σε πάνελ του kontra εκτός εαυτού, να εξαπολύει δριμεία λεκτική επίθεση απευθυνόμενη στον γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Φεύγα, συνοδεύοντάς τη με τις σχετικές χειρονομίες.
Δείτε την ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη
«Είσαστε άπραγοι, είστε παθητικοί, δεν κάνετε, να φύγετε, να φύγετε από την κυβέρνηση, είστε άσχετοι, ανίκανοι... ανίκανοι... να φύγετε», ουρλιάζει η κα Ταγαρά αναφερόμενη στην κυβερνητική στάση στα εθνικά θέματα. Σπεύδει να προσθέσει ότι πρέπει να έρθει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που «είναι ο μόνος που δεν έχει κυβερνήσει».
Μάλιστα, σε ερώτηση που της απευθύνουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο πάνελ για το τι διαφοροποιεί την θέση του ΠΑΣΟΚ στα εθνικά θέματα, η Κατερίνα Ταγαρά επιλέγει πάντα με υψηλότατους τόνους να... πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, συνεχίζοντας πάντα σε εκκωφαντικά ντεσιμπέλ τα περί «ανικανότητας» της κυβέρνησης, χωρίς πάντως να παραθέτει κάποιο άλλο επιχείρημα.
«Γιατί εγώ είμαι υπέρ των εθνικών συμφερόντων, αλλά εσείς είστε ανίκανοι κι ο ανίκανος πρέπει να φεύγει. Είστε πλήρως ανίκανοι και γι' αυτό να φύγετε», συνέχισε για να κλείσει την... ηχηρή της παρέμβαση με την ακόλουθη ατάκα σχετικά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη και την... καταλληλότητα του για να αναλάβει την εξουσία: «Ο κ. Ανδρουλάκης που αμφισβητήσατε που είναι ο μόνος που δεν έχει κυβερνήσει».
«Ποια είναι αυτή η κυρία;….έλα Χριστέ και Παναγία!», έγραψε στα σόσιαλ ο υπουργός Υγείας. Και αναδημοσίευσε το βίντεο με την εμφάνιση της κυρίας Ταγαρά σε πάνελ του kontra εκτός εαυτού, να εξαπολύει δριμεία λεκτική επίθεση απευθυνόμενη στον γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Φεύγα, συνοδεύοντάς τη με τις σχετικές χειρονομίες.
Δείτε την ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη
Ποια είναι αυτή η κυρία;….έλα Χριστέ και Παναγία!— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 10, 2026
«Είσαστε άπραγοι, είστε παθητικοί, δεν κάνετε, να φύγετε, να φύγετε από την κυβέρνηση, είστε άσχετοι, ανίκανοι... ανίκανοι... να φύγετε», ουρλιάζει η κα Ταγαρά αναφερόμενη στην κυβερνητική στάση στα εθνικά θέματα. Σπεύδει να προσθέσει ότι πρέπει να έρθει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που «είναι ο μόνος που δεν έχει κυβερνήσει».
Μάλιστα, σε ερώτηση που της απευθύνουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο πάνελ για το τι διαφοροποιεί την θέση του ΠΑΣΟΚ στα εθνικά θέματα, η Κατερίνα Ταγαρά επιλέγει πάντα με υψηλότατους τόνους να... πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, συνεχίζοντας πάντα σε εκκωφαντικά ντεσιμπέλ τα περί «ανικανότητας» της κυβέρνησης, χωρίς πάντως να παραθέτει κάποιο άλλο επιχείρημα.
«Γιατί εγώ είμαι υπέρ των εθνικών συμφερόντων, αλλά εσείς είστε ανίκανοι κι ο ανίκανος πρέπει να φεύγει. Είστε πλήρως ανίκανοι και γι' αυτό να φύγετε», συνέχισε για να κλείσει την... ηχηρή της παρέμβαση με την ακόλουθη ατάκα σχετικά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη και την... καταλληλότητα του για να αναλάβει την εξουσία: «Ο κ. Ανδρουλάκης που αμφισβητήσατε που είναι ο μόνος που δεν έχει κυβερνήσει».
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