Έξαλλη η Ταγαρά του ΠΑΣΟΚ ουρλιάζει σε πάνελ «να φύγετε να έρθει ο Ανδρουλάκης» - «Ποια είναι η κυρία; Έλα Χριστέ και Παναγία» σχολιάζει ο Γεωργιάδης