Ιερόδουλη σκότωσε πατέρα ποδοσφαιριστή της Σάντος: «Κάναμε σεξ και δεν με πλήρωσε», δείτε βίντεο
SPORTS
Βραζιλία Δολοφονία Σάντος Νεϊμάρ

Ιερόδουλη σκότωσε πατέρα ποδοσφαιριστή της Σάντος: «Κάναμε σεξ και δεν με πλήρωσε», δείτε βίντεο

Ο 72χρονος Μαριζέρσον Μπαρμπόσα Καρνέιρο, πατέρας του ποδοσφαιριστή της Σάντος, Ρόνι, μαχαιρώθηκε από 48χρονη ιερόδουλη την οποία δεν πλήρωσε μετά από ερωτική συνεύρεση που είχαν

Ιερόδουλη σκότωσε πατέρα ποδοσφαιριστή της Σάντος: «Κάναμε σεξ και δεν με πλήρωσε», δείτε βίντεο
Δημήτρης Τυχάλας
12 ΣΧΟΛΙΑ
Σοκ στην ποδοσφαιρική κοινωνία της Βραζιλίας έχει προκαλέσει η είδηση της δολοφονίας του πατέρα του επιθετικού της Σάντος Ρονίελσον Ντα Σίλβα Μπαρμπόσα που είναι γνωστός ως Ρόνι και αγωνίζεται με τη φανέλα της Σάντος.

Ο 72χρονος έπεσε νεκρός στην πόλη Τέρα Άλτα μετά από μαχαιριά που δέχθηκε από μια 48χρονη γυναίκα η οποία συνελήφθη σχεδόν επ αυτοφόρω από αστυνομικούς που έτυχε να βρίσκονται κοντά στο σημείο και ακούγοντας τις φωνές έσπευσαν να δουν τι συμβαίνει.



Η γυναίκα παραδέχθηκε τη δολοφονία και δήλωσε ότι δεν μετανοεί ενώ κατά τη διάρκεια της ανάκρισης η 48χρονη ισχυρίστηκε ότι είχε μια ερωτική συνεύρεση έναντι αμοιβής με τον Μαριζέρσον περίπου μία εβδομάδα πριν από τη ανθρωποκτονία, αλλά δεν είχε λάβει τα χρήματα που είχαν συμφωνήσει!

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα ο πατέρας του ποδοσφαιριστή  είχε την πλάτη του γυρισμένη όταν αιφνιδιάστηκε από τη γυναίκα, η οποία του κατάφερε ένα και μοναδικό χτύπημα με μαχαίρι.

Στον άτυχο άνδρα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αλλά υπέκυψε έχοντας χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος υπέκυψε πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η χειρονομία του Νεϊμάρ και η σχέση του Ρόνι με τον πατέρα του
Η Σάντος αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση έδωσε άδεια επ' αόριστον στον ποδοσφαιριστή με τον Νεϊμάρ να του παραχωρεί το ιδιωτικό του αεροπλάνο προκειμένου να μεταβεί στη γενέτειρα του (στην πόλη Μαγκαλιάες Μπαράτα της πολιτείας Πάρα στη βορειοανατολική Βραζιλία) για να βρεθεί στο πλευρό της οικογένειας του.
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Οι γονείς του Ρόνι χώρισαν όταν εκείνος ήταν ακόμη παιδί και ο έμπειρος επιθετικός μεγάλωσε χωρίς την παρουσία του πατέρα του, με τον οποίο ήρθε κοντά πριν από μία δεκαετία περίπου όταν ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως ποδοσφαιριστής. διατηρούσαν τακτική επαφή, και ο παίκτης συνήθιζε να τον επισκέπτεται κατά τη διάρκεια των διακοπών και των ρεπό του στο Παρά.

Δημήτρης Τυχάλας
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