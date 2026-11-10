Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Ιερόδουλη σκότωσε πατέρα ποδοσφαιριστή της Σάντος: «Κάναμε σεξ και δεν με πλήρωσε», δείτε βίντεο
Ο 72χρονος Μαριζέρσον Μπαρμπόσα Καρνέιρο, πατέρας του ποδοσφαιριστή της Σάντος, Ρόνι, μαχαιρώθηκε από 48χρονη ιερόδουλη την οποία δεν πλήρωσε μετά από ερωτική συνεύρεση που είχαν
Ο 72χρονος έπεσε νεκρός στην πόλη Τέρα Άλτα μετά από μαχαιριά που δέχθηκε από μια 48χρονη γυναίκα η οποία συνελήφθη σχεδόν επ αυτοφόρω από αστυνομικούς που έτυχε να βρίσκονται κοντά στο σημείο και ακούγοντας τις φωνές έσπευσαν να δουν τι συμβαίνει.
O pai do jogador Rony, do Santos, foi morto com um golpe de faca no pescoço, na tarde desta segunda-feira (9) no Pará. O crime contra Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, aconteceu em Terra Alta, nordeste do estado. Uma mulher suja de sangue foi presa na cena do crime. https://t.co/P092d82Req— Wagner Ferreira (@wagnerpress) November 9, 2026
Η γυναίκα παραδέχθηκε τη δολοφονία και δήλωσε ότι δεν μετανοεί ενώ κατά τη διάρκεια της ανάκρισης η 48χρονη ισχυρίστηκε ότι είχε μια ερωτική συνεύρεση έναντι αμοιβής με τον Μαριζέρσον περίπου μία εβδομάδα πριν από τη ανθρωποκτονία, αλλά δεν είχε λάβει τα χρήματα που είχαν συμφωνήσει!
Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα ο πατέρας του ποδοσφαιριστή είχε την πλάτη του γυρισμένη όταν αιφνιδιάστηκε από τη γυναίκα, η οποία του κατάφερε ένα και μοναδικό χτύπημα με μαχαίρι.
Στον άτυχο άνδρα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αλλά υπέκυψε έχοντας χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος υπέκυψε πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Η χειρονομία του Νεϊμάρ και η σχέση του Ρόνι με τον πατέρα του
Η Σάντος αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση έδωσε άδεια επ' αόριστον στον ποδοσφαιριστή με τον Νεϊμάρ να του παραχωρεί το ιδιωτικό του αεροπλάνο προκειμένου να μεταβεί στη γενέτειρα του (στην πόλη Μαγκαλιάες Μπαράτα της πολιτείας Πάρα στη βορειοανατολική Βραζιλία) για να βρεθεί στο πλευρό της οικογένειας του.
COM A MORTE DE SEU PAI, ENTENDA A RELAÇÃO QUE RONY RÚSTICO TINHA COM SEU PAI BIOLÓGICO. Rony teve uma infância difícil e foi criado pelos avós, após a separação dos pais. Durante sua trajetória no futebol, encontrou em Hércules Júnior, seu empresário, uma importante figura paterna. Hércules o acolheu, ajudou financeiramente e ofereceu apoio em momentos difíceis, tornando-se alguém que Rony passou a considerar como um segundo pai. Com o passar dos anos, Rony também voltou a se aproximar do pai biológico, Marigerson. Em 2021, durante uma entrevista ao Arena SBT, o jogador falou publicamente sobre o carinho que sentia por ele e contou que costumava visitá-lo durante as férias, no interior do Pará. Após a notícia do assassinato do pai, Rony se manifestou nas redes sociais com uma mensagem de profunda tristeza. Agradeceu ao Santos, ao técnico Cuca e a Neymar, que disponibilizou seu avião particular para levar o jogador e seus familiares ao Pará. Em sua mensagem, Rony afirmou que desejava estar perto da família, honrar a memória do pai e encontrar forças para seguir em frente. Também encerrou a publicação com uma passagem bíblica, Salmos 34:18, sobre o conforto aos que estão de coração partido. Uma história familiar marcada por dificuldades, distanciamento, reaproximação e, agora, uma perda dolorosa.— GorilaX (@gorilaax) November 10, 2026
Οι γονείς του Ρόνι χώρισαν όταν εκείνος ήταν ακόμη παιδί και ο έμπειρος επιθετικός μεγάλωσε χωρίς την παρουσία του πατέρα του, με τον οποίο ήρθε κοντά πριν από μία δεκαετία περίπου όταν ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως ποδοσφαιριστής. διατηρούσαν τακτική επαφή, και ο παίκτης συνήθιζε να τον επισκέπτεται κατά τη διάρκεια των διακοπών και των ρεπό του στο Παρά.
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