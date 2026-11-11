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Η συγγνώμη του Βάεσεν μετά την απίθανη αποβολή του στον αγώνα της Χρόνιγκεν κόντρα στην Άλκμααρ, δείτε βίντεο
Η συγγνώμη του Βάεσεν μετά την απίθανη αποβολή του στον αγώνα της Χρόνιγκεν κόντρα στην Άλκμααρ, δείτε βίντεο
Ο τερματοφύλακας της Χρόνιγκεν απολογήθηκε δημόσια για τη συμπεριφορά του στον αγώνα με την Άλκμααρ και τόνισε πως θα ζητήσει βοήθεια από ειδικό για να διαχειρίζεται καλύτερα τα συναισθήματά του
Ένα απίστευτο περιστατικό σημάδεψε την αναμέτρηση της Χρόνινγκεν με την Άλκμααρ για την 12η αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος, σε ένα παιχνίδι που είχε εντυπωσιακή εξέλιξη και δραματικό φινάλε.
Η Χρόνινγκεν, αν και βρέθηκε να προηγείται με 3-1, δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της, με την Άλκμααρ να πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή ανατροπή και να επικρατεί τελικά με 4-3.
Ωστόσο, το περιστατικό που έκλεψε την παράσταση σημειώθηκε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης και είχε πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Ετιέν Βάεσεν. Στο 88ο λεπτό, ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι υπέρ της Άλκμααρ, δείχνοντας παράλληλα την κίτρινη κάρτα στον γκολκίπερ της Χρόνινγκεν.
Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον Βάεσεν, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του και αρνούνταν να επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια του για την εκτέλεση. Παρά τις προσπάθειες των συμπαικτών του να τον ηρεμήσουν, ο τερματοφύλακας συνέχισε να διαμαρτύρεται, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να του δείξει δεύτερη κίτρινη κάρτα και να τον αποβάλει.
Λίγο μετά το περιστατικό, ο Βάεσεν θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια, ζητώντας συγγνώμη για τη συμπεριφορά του και αναγνωρίζοντας πως χρειάζεται να διαχειρίζεται καλύτερα τα συναισθήματά του. Μάλιστα, αποκάλυψε πως, με τη στήριξη του συλλόγου, σκοπεύει να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια.
Στο μήνυμά του προς τους φιλάθλους ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Λυπάμαι για τη συμπεριφορά μου στο γήπεδο, η οποία επηρέασε τον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου και τους οπαδούς. Πρέπει να δουλέψω πάνω σε αυτό. Με την υποστήριξη του συλλόγου, θα ζητήσω επαγγελματική βοήθεια για να διαχειριστώ καλύτερα τα συναισθήματά μου».
Η Χρόνινγκεν, αν και βρέθηκε να προηγείται με 3-1, δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της, με την Άλκμααρ να πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή ανατροπή και να επικρατεί τελικά με 4-3.
Ωστόσο, το περιστατικό που έκλεψε την παράσταση σημειώθηκε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης και είχε πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Ετιέν Βάεσεν. Στο 88ο λεπτό, ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι υπέρ της Άλκμααρ, δείχνοντας παράλληλα την κίτρινη κάρτα στον γκολκίπερ της Χρόνινγκεν.
🇳🇱 Not sure I’ve ever seen a goalkeeper so furious at the award of a penalty that he’s managed to get himself sent off then attempted to give the referee his gloves. Step forward Etienne Vaessen of FC Groningen! 🎥 @ESPNnl https://t.co/qNFXSfbMZu— The European Football Express (@TheEuroFE) November 10, 2026
Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον Βάεσεν, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του και αρνούνταν να επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια του για την εκτέλεση. Παρά τις προσπάθειες των συμπαικτών του να τον ηρεμήσουν, ο τερματοφύλακας συνέχισε να διαμαρτύρεται, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να του δείξει δεύτερη κίτρινη κάρτα και να τον αποβάλει.
Λίγο μετά το περιστατικό, ο Βάεσεν θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια, ζητώντας συγγνώμη για τη συμπεριφορά του και αναγνωρίζοντας πως χρειάζεται να διαχειρίζεται καλύτερα τα συναισθήματά του. Μάλιστα, αποκάλυψε πως, με τη στήριξη του συλλόγου, σκοπεύει να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια.
🗣️Portero de Surinam pedirá ayuda profesional: "Me arrepiento y pido disculpas" El arquero de la selección de Surinam y del FC Groningen, rompió el silencio en redes sociales luego del polémico episodio que protagonizó https://t.co/8sVLROmm8a https://t.co/PAi5UD04SA— Soy 502 (@soy_502) November 11, 2026
Στο μήνυμά του προς τους φιλάθλους ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Λυπάμαι για τη συμπεριφορά μου στο γήπεδο, η οποία επηρέασε τον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου και τους οπαδούς. Πρέπει να δουλέψω πάνω σε αυτό. Με την υποστήριξη του συλλόγου, θα ζητήσω επαγγελματική βοήθεια για να διαχειριστώ καλύτερα τα συναισθήματά μου».
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