Η συγγνώμη του Βάεσεν μετά την απίθανη αποβολή του στον αγώνα της Χρόνιγκεν κόντρα στην Άλκμααρ, δείτε βίντεο
SPORTS
Χρόνινγκεν Άλκμααρ Αποβολή Ετιέν Βάεσεν

Η συγγνώμη του Βάεσεν μετά την απίθανη αποβολή του στον αγώνα της Χρόνιγκεν κόντρα στην Άλκμααρ, δείτε βίντεο

Ο τερματοφύλακας της Χρόνιγκεν απολογήθηκε δημόσια για τη συμπεριφορά του στον αγώνα με την Άλκμααρ και τόνισε πως θα ζητήσει βοήθεια από ειδικό για να διαχειρίζεται καλύτερα τα συναισθήματά του

Η συγγνώμη του Βάεσεν μετά την απίθανη αποβολή του στον αγώνα της Χρόνιγκεν κόντρα στην Άλκμααρ, δείτε βίντεο
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Ένα απίστευτο περιστατικό σημάδεψε την αναμέτρηση της Χρόνινγκεν με την Άλκμααρ για την 12η αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος, σε ένα παιχνίδι που είχε εντυπωσιακή εξέλιξη και δραματικό φινάλε.

Η Χρόνινγκεν, αν και βρέθηκε να προηγείται με 3-1, δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της, με την Άλκμααρ να πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή ανατροπή και να επικρατεί τελικά με 4-3.

Ωστόσο, το περιστατικό που έκλεψε την παράσταση σημειώθηκε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης και είχε πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Ετιέν Βάεσεν. Στο 88ο λεπτό, ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι υπέρ της Άλκμααρ, δείχνοντας παράλληλα την κίτρινη κάρτα στον γκολκίπερ της Χρόνινγκεν.



Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον Βάεσεν, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του και αρνούνταν να επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια του για την εκτέλεση. Παρά τις προσπάθειες των συμπαικτών του να τον ηρεμήσουν, ο τερματοφύλακας συνέχισε να διαμαρτύρεται, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να του δείξει δεύτερη κίτρινη κάρτα και να τον αποβάλει.

Λίγο μετά το περιστατικό, ο Βάεσεν θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια, ζητώντας συγγνώμη για τη συμπεριφορά του και αναγνωρίζοντας πως χρειάζεται να διαχειρίζεται καλύτερα τα συναισθήματά του. Μάλιστα, αποκάλυψε πως, με τη στήριξη του συλλόγου, σκοπεύει να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια.


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Στο μήνυμά του προς τους φιλάθλους ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Λυπάμαι για τη συμπεριφορά μου στο γήπεδο, η οποία επηρέασε τον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου και τους οπαδούς. Πρέπει να δουλέψω πάνω σε αυτό. Με την υποστήριξη του συλλόγου, θα ζητήσω επαγγελματική βοήθεια για να διαχειριστώ καλύτερα τα συναισθήματά μου».
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