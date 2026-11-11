Η συγγνώμη του Βάεσεν μετά την απίθανη αποβολή του στον αγώνα της Χρόνιγκεν κόντρα στην Άλκμααρ, δείτε βίντεο

Ο τερματοφύλακας της Χρόνιγκεν απολογήθηκε δημόσια για τη συμπεριφορά του στον αγώνα με την Άλκμααρ και τόνισε πως θα ζητήσει βοήθεια από ειδικό για να διαχειρίζεται καλύτερα τα συναισθήματά του