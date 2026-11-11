Ελληνικό F-16 Viper πάνω από την κυπριακή ΑΟΖ στην πολυεθνική άσκηση «Νέμεσις 2026»

Στην άσκηση συμμετείχαν οκτώ χώρες, με τις δυνάμεις τους να εκπαιδεύονται στην αντιμετώπιση τρομοκρατικής επίθεσης σε εξέδρα φυσικού αερίου, σε επιχειρήσεις διάσωσης και στην προστασία ενεργειακών εγκαταστάσεων.





Στην άσκηση συμμετείχαν συνολικά οκτώ χώρες, με την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Ισραήλ και την Ιταλία να διαθέτουν προσωπικό και μέσα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αίγυπτος εκπροσωπήθηκαν με παρατηρητές.











Τρομοκρατική επίθεση σε εξέδρα φυσικού αερίου Τα σενάρια που εκτελέστηκαν περιλάμβαναν την αντιμετώπιση τρομοκρατικής επίθεσης σε υπεράκτια πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων, νηοψίες σε ύποπτα πλοία, απεγκλωβισμό τραυματιών και αεροδιακομιδή τους, καθώς και επιχειρήσεις μαζικής διάσωσης.



Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή, με τη συμμετοχή εξειδικευμένου προσωπικού και πλωτών μέσων.



Τον γενικό συντονισμό είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνεργασία με την Εθνική Φρουρά, την Αστυνομία, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών της Κύπρου.

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Η ελληνική παρουσία και η συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η παρουσία του ελληνικού F-16 Viper, το οποίο πραγματοποίησε δύο διελεύσεις πάνω από την περιοχή της άσκησης.



Η ελληνική συμμετοχή εντάσσεται στη διαρκή συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας σε ζητήματα άμυνας, θαλάσσιας ασφάλειας και προστασίας κρίσιμων υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο.



Στο περιθώριο της άσκησης έγινε επίσης αναφορά στην τριμερή συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, καθώς και στην άσκηση «CypEx 2026», στην οποία συμμετείχαν πλωτά και εναέρια μέσα των τριών χωρών.



Με τη διπλή διέλευση ενός ελληνικού μαχητικού αεροσκάφους F-16 Viper πάνω από την περιοχή διεξαγωγής της άσκησης ολοκληρώθηκε σήμερα η πολυεθνική αεροναυτική άσκηση «Νέμεσις 2026», στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.Στην άσκηση συμμετείχαν συνολικά οκτώ χώρες, με την, την, τη, τοκαι τηννα διαθέτουν προσωπικό και μέσα, ενώ οι, τοκαι ηεκπροσωπήθηκαν με παρατηρητές.Σκοπός της άσκησης ήταν η δοκιμή της επιχειρησιακής ετοιμότητας των συμμετεχουσών δυνάμεων και του συντονισμού τους στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ενεργειακών εγκαταστάσεων στην κυπριακή ΑΟΖ.Τα σενάρια που εκτελέστηκαν περιλάμβαναν την αντιμετώπιση τρομοκρατικής επίθεσης σε υπεράκτια πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων, νηοψίες σε ύποπτα πλοία, απεγκλωβισμό τραυματιών και αεροδιακομιδή τους, καθώς και επιχειρήσεις μαζικής διάσωσης.Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή, με τη συμμετοχή εξειδικευμένου προσωπικού και πλωτών μέσων.Τον γενικό συντονισμό είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνεργασία με την Εθνική Φρουρά, την Αστυνομία, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών της Κύπρου.Συνολικά, στην άσκηση συμμετείχαν περισσότεροι από 15 κυπριακοί κρατικοί φορείς.Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η παρουσία του ελληνικού F-16 Viper, το οποίο πραγματοποίησε δύο διελεύσεις πάνω από την περιοχή της άσκησης.Η ελληνική συμμετοχή εντάσσεται στη διαρκή συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας σε ζητήματα άμυνας, θαλάσσιας ασφάλειας και προστασίας κρίσιμων υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο.Στο περιθώριο της άσκησης έγινε επίσης αναφορά στην τριμερή συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, καθώς και στην άσκηση «CypEx 2026», στην οποία συμμετείχαν πλωτά και εναέρια μέσα των τριών χωρών.

Βασίλης Πάλμας: Προτεραιότητα η προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων Την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησαν από τη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», στο Μαρί, ο Κύπριος υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής, ο υπουργός Γεωργίας και Περιβάλλοντος Χρήστος Σενέκης, ο υφυπουργός Μετανάστευσης Νικόλας Ιωαννίδης και οι πρέσβεις των συμμετεχουσών χωρών.



Ο Βασίλης Πάλμας υπογράμμισε ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών αποκτά ιδιαίτερη πολιτική και στρατηγική σημασία, καθώς επιτρέπει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προκλήσεων που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα.



Όπως ανέφερε, «η προστασία του θαλάσσιου χώρου, η διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελούν σταθερές προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας».



Από την πλευρά του, ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας των κυπριακών δυνάμεων με τις Ένοπλες Δυνάμεις άλλων χωρών, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης κρίσεων στη θάλασσα.



Η επανέναρξη των γεωτρήσεων Ο διοικητής του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, Γιώργος Οικονόμου, ανέφερε ότι η «Νέμεσις», η οποία πραγματοποιήθηκε για ενδέκατη φορά, αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω της επανέναρξης του γεωτρητικού προγράμματος στην κυπριακή ΑΟΖ.



Η άσκηση αποσκοπεί στην προετοιμασία των κρατικών υπηρεσιών για ενδεχόμενα περιστατικά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.



Ο Γ. Οικονόμου σημείωσε ότι τα συμπεράσματα που προέκυψαν θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των εθνικών σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων και των επιχειρησιακών διαδικασιών.



Η άσκηση ολοκληρώθηκε με την απονομή αναμνηστικών πλακετών στους εκπροσώπους των συμμετεχουσών χωρών.