Δέκα προσαγωγές σε επεισόδιο μεταξύ οπαδών σε καφέ απέναντι από το Εφετείο
ΕΛΛΑΔΑ
Εφετείο Οπαδική βία

Δέκα προσαγωγές σε επεισόδιο μεταξύ οπαδών σε καφέ απέναντι από το Εφετείο

Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν πριν από την επέμβαση των αστυνομικών

Δέκα προσαγωγές σε επεισόδιο μεταξύ οπαδών σε καφέ απέναντι από το Εφετείο
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Επεισόδιο μεταξύ οπαδών σημειώθηκε σε καφέ απέναντι από το Εφετείο Αθηνών, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο επεισόδιο ενεπλάκησαν άτομα από δύο διαφορετικές ομάδες, ενώ στο σημείο προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές.

Από την αστυνομία πραγματοποιήθηκαν δέκα προσαγωγές ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν από το σημείο.
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