Δύο συλλήψεις για τη διάρρηξη κοσμηματοπωλείου με λεία 60.000 ευρώ στη Ναύπακτο, έκαψαν το αυτοκίνητο της διαφυγής
Δύο συλλήψεις για τη διάρρηξη κοσμηματοπωλείου με λεία 60.000 ευρώ στη Ναύπακτο, έκαψαν το αυτοκίνητο της διαφυγής
Οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και φορούσαν γάντια – Προκάλεσαν ζημιές 10.000 ευρώ στο κατάστημα – Ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο συνεργοί τους
Στην εξιχνίαση της διάρρηξης κοσμηματοπωλείου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη Ναύπακτο προχώρησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, συλλαμβάνοντας έναν άνδρα και μία γυναίκα στο Κερατσίνι Αττικής.
Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο συνεργοί των συλληφθέντων, ενώ σε βάρος και των τεσσάρων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές, εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Στη συνέχεια αφαίρεσαν προθήκες που περιείχαν χρυσά και ασημένια κοσμήματα, συνολικής αξίας 60.000 ευρώ, ενώ προκάλεσαν στο κατάστημα υλικές ζημιές που υπολογίζονται σε 10.000 ευρώ.
Δείτε βίντεο από τη διάρρηξη:
Μετά τη διάρρηξη εγκατέλειψαν το όχημα σε αγροτική περιοχή κοντά στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, όπου του έβαλαν φωτιά, και στη συνέχεια διέφυγαν με δεύτερο αυτοκίνητο.
Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία των δύο συλληφθέντων στο Κερατσίνι, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μέρος των κοσμημάτων που είχαν αφαιρεθεί από το κατάστημα, τα οποία αναγνωρίστηκαν από τον ιδιοκτήτη τους.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν το δεύτερο αυτοκίνητο που είχε χρησιμοποιηθεί για τη διαφυγή των δραστών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.
Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο συνεργοί των συλληφθέντων, ενώ σε βάρος και των τεσσάρων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές, εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Πώς έγινε η διάρρηξηΣύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και φορώντας γάντια, εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο αφού πρώτα έκοψαν το προστατευτικό ρολό και παραβίασαν την πόρτα εισόδου.
Στη συνέχεια αφαίρεσαν προθήκες που περιείχαν χρυσά και ασημένια κοσμήματα, συνολικής αξίας 60.000 ευρώ, ενώ προκάλεσαν στο κατάστημα υλικές ζημιές που υπολογίζονται σε 10.000 ευρώ.
Δείτε βίντεο από τη διάρρηξη:
Έκλεψαν αυτοκίνητο από την Πάτρα και το έκαψαν κοντά στη γέφυρα Ρίου – ΑντιρρίουΑπό την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν για τη μετάβαση στη Ναύπακτο και την αρχική διαφυγή τους ένα αυτοκίνητο που είχαν κλέψει νωρίτερα από περιοχή της Πάτρας και στο οποίο είχαν τοποθετήσει παραποιημένες πινακίδες κυκλοφορίας.
Μετά τη διάρρηξη εγκατέλειψαν το όχημα σε αγροτική περιοχή κοντά στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, όπου του έβαλαν φωτιά, και στη συνέχεια διέφυγαν με δεύτερο αυτοκίνητο.
Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία των δύο συλληφθέντων στο Κερατσίνι, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μέρος των κοσμημάτων που είχαν αφαιρεθεί από το κατάστημα, τα οποία αναγνωρίστηκαν από τον ιδιοκτήτη τους.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν το δεύτερο αυτοκίνητο που είχε χρησιμοποιηθεί για τη διαφυγή των δραστών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην παράλληλη έδρα Μεσολογγίου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπακτίας.
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