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Δημοσιογράφος είπε «είναι απαίσια» για τη Σαμπαλένκα και το κανάλι του ζήτησε συγγνώμη, δείτε βίντεο
Δημοσιογράφος είπε «είναι απαίσια» για τη Σαμπαλένκα και το κανάλι του ζήτησε συγγνώμη, δείτε βίντεο
Η γκάφα του Ματιέ Σιλό έγινε ενώ το κανάλι beIN Sports μετέδιδε πλάνα από την παρουσίαση της Σαμπαλένκα για το τουρνουά WTA Finals
«Απαίσια» χαρακτήρισε Γάλλος δημοσιογράφος την Αρίνα Σαμπαλένκα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης των WTA Finals από το beIN Sports, στο Ίντιαν Γουέλς της Καλιφόρνια, με το κανάλι να ζητά συγγνώμη από την διάσημη τενίστρια.
Η γκάφα του Ματιέ Σιλό έγινε ενώ το κανάλι μετέδιδε πλάνα από την παρουσίαση της 28χρονης Σαμπαλένκα για το τουρνουά.
Χωρίς να γνωρίζει ότι τα μικρόφωνά του ήταν ανοιχτά, ο Σολιέ ακούστηκε να λέει για τη Σαμπαλένκα «κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε, είναι απαίσια».
Το σχόλιο «έπιασε» χρήστης του Χ που δημοσίευσε το επίμαχο απόσπασμα με αποτέλεσμα να υπάρξει απάντηση από στέλεχος του καναλιού.
Συγκεκριμένα ο Φλοράν Ουζού δήλωσε «λυπάμαι και καταδικάζω απερίφραστα τα σχόλια που έγιναν σήμερα το βράδυ στον αέρα, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης των WTA Finals. Τα σχόλια αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες του beIN SPORTS. Επαναβεβαιώνω τη δέσμευσή μας να αντιμετωπίζουμε με σεβασμό όλους τους αθλητές και τους συντελεστές των μεταδόσεών μας».
Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν έχει απαντήσει, μέχρι στιγμής, στο σχόλιο αυτό, αρκούμενη σε μια ανάρτηση με φωτογραφίες της ενόψει του τουρνουά.
Η γκάφα του Ματιέ Σιλό έγινε ενώ το κανάλι μετέδιδε πλάνα από την παρουσίαση της 28χρονης Σαμπαλένκα για το τουρνουά.
Χωρίς να γνωρίζει ότι τα μικρόφωνά του ήταν ανοιχτά, ο Σολιέ ακούστηκε να λέει για τη Σαμπαλένκα «κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε, είναι απαίσια».
«Regarde, elle est horrible!» Un commentateur de beIN SPORTS dérape en plein direct, la direction condamne ses propos https://t.co/vdKXboFW5w pic.twitter.com/z60rObyAEw— Entrevue (@EntrevueFr) November 10, 2026
Το σχόλιο «έπιασε» χρήστης του Χ που δημοσίευσε το επίμαχο απόσπασμα με αποτέλεσμα να υπάρξει απάντηση από στέλεχος του καναλιού.
Συγκεκριμένα ο Φλοράν Ουζού δήλωσε «λυπάμαι και καταδικάζω απερίφραστα τα σχόλια που έγιναν σήμερα το βράδυ στον αέρα, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης των WTA Finals. Τα σχόλια αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες του beIN SPORTS. Επαναβεβαιώνω τη δέσμευσή μας να αντιμετωπίζουμε με σεβασμό όλους τους αθλητές και τους συντελεστές των μεταδόσεών μας».
Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν έχει απαντήσει, μέχρι στιγμής, στο σχόλιο αυτό, αρκούμενη σε μια ανάρτηση με φωτογραφίες της ενόψει του τουρνουά.
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