Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Ο Ολυμπιακός νίκησε 15-10 τη Σαμπαντέλ και έκανε το 3Χ3 στο Champions League πόλο ανδρών, δείτε βίντεο
Ο Ολυμπιακός νίκησε 15-10 τη Σαμπαντέλ και έκανε το 3Χ3 στο Champions League πόλο ανδρών, δείτε βίντεο
Οι ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν ακόμα και με 8 γκολ διαφορά (13-5) και έφτασαν σχετικά εύκολα στη νίκη
Ο Ολυμπιακός νίκησε με 15-10 την Σαμπαντέλ στο κολυμβητήριο του Πειραιά και έκανε το 3 στα 3 στη φάση των ομίλων του Champions League στο πόλο ανδρών.
Οι ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν ακόμα και με 8 γκολ των Ισπανών, 13-5 και έφτασαν σχετικά εύκολα στη νίκη.
Εκτός ήταν ο τραυματίας Χάρκοφ, που έχει κάταγμα σε δάχτυλο του δεξιού χεριού αλλά οι παίκτες του Φάτοβιτς κυριάρχησαν στον αγώνα.
Οι Ισπανοί προηγήθηκαν 2-1 με γκολ του Λάρσεν, ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά 3-2 για να ισοφαριστεί 3-3.
Στο δεύτερο οκτάλεπτο ο Τζωρτζάτος έκανε κάποιες σπουδαίες αποκρούσεις, η άμυνα ήταν εντυπωσιακή με αποτέλεσμα το 3-3 να γίνει 8-3. Από εκεί και πέρα, η Σαμπαντέλ δεν μπόρεσε να γυρίσει ποτέ στο ματς και ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη με επιθετικό πλουραλισμό.
Οι ερυθρόλευκοι υποδέχονται την επόμενη Τετάρτη 18 Νοεμβρίου το Αννόβερο και με νίκη καπαρώνουν την πρόκριση στην οκτάδα της διοργάνωσης.
Τα οκτάλεπτα: 3-3, 5-0, 4-2, 3-5
Διαιτητές: Καλάμπρο (Ιταλία), Αντζελιτς (Σερβία)
Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 2, Φάτοβιτς, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας 2, Σπάχιτς 1, Αλαφραγκής 2, Λόντσαρ, Σολανάκης 1, Δήμου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 2.
Σαμπαντέλ (Άλμπερτ Εσπανιόλ): Λόριο, Βαλέρα 1, Κάριο 1, Κόρες, Ντε Τόρο 1, Ν. Στρομάγερ, Μπονέτ, Καμπάνας, Αβέρκα 2, Πέρεθ, Σαμπόγια Βεργκάρα 2, Λάρσεν 3, Ρομέβα, Μπ. Στρομάγερ.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στον Α’ όμιλο
Οι ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν ακόμα και με 8 γκολ των Ισπανών, 13-5 και έφτασαν σχετικά εύκολα στη νίκη.
Εκτός ήταν ο τραυματίας Χάρκοφ, που έχει κάταγμα σε δάχτυλο του δεξιού χεριού αλλά οι παίκτες του Φάτοβιτς κυριάρχησαν στον αγώνα.
Οι Ισπανοί προηγήθηκαν 2-1 με γκολ του Λάρσεν, ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά 3-2 για να ισοφαριστεί 3-3.
Στο δεύτερο οκτάλεπτο ο Τζωρτζάτος έκανε κάποιες σπουδαίες αποκρούσεις, η άμυνα ήταν εντυπωσιακή με αποτέλεσμα το 3-3 να γίνει 8-3. Από εκεί και πέρα, η Σαμπαντέλ δεν μπόρεσε να γυρίσει ποτέ στο ματς και ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη με επιθετικό πλουραλισμό.
Οι ερυθρόλευκοι υποδέχονται την επόμενη Τετάρτη 18 Νοεμβρίου το Αννόβερο και με νίκη καπαρώνουν την πρόκριση στην οκτάδα της διοργάνωσης.
Τα οκτάλεπτα: 3-3, 5-0, 4-2, 3-5
Διαιτητές: Καλάμπρο (Ιταλία), Αντζελιτς (Σερβία)
Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 2, Φάτοβιτς, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας 2, Σπάχιτς 1, Αλαφραγκής 2, Λόντσαρ, Σολανάκης 1, Δήμου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 2.
Σαμπαντέλ (Άλμπερτ Εσπανιόλ): Λόριο, Βαλέρα 1, Κάριο 1, Κόρες, Ντε Τόρο 1, Ν. Στρομάγερ, Μπονέτ, Καμπάνας, Αβέρκα 2, Πέρεθ, Σαμπόγια Βεργκάρα 2, Λάρσεν 3, Ρομέβα, Μπ. Στρομάγερ.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στον Α’ όμιλο
Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ 15-10
Αννόβερο – Γιάντραν 12-18
Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 8
2. Σαμπαντέλ 6
3. Γιάντραν 4
4. Αννόβερο 0
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
18/11, 19:30 Ολυμπιακός – Αννόβερο
18/11, 19:30 Σαμπαντέλ – Γιάντραν
Αννόβερο – Γιάντραν 12-18
Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 8
2. Σαμπαντέλ 6
3. Γιάντραν 4
4. Αννόβερο 0
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
18/11, 19:30 Ολυμπιακός – Αννόβερο
18/11, 19:30 Σαμπαντέλ – Γιάντραν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα