Η επέμβαση του Ραφίνια και η ανησυχία της Μπαρτσελόνα για την εθνική Βραζιλίας
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Ραφίνια Εθνική Βραζιλίας Μπαρτσελόνα

Η επέμβαση του Ραφίνια και η ανησυχία της Μπαρτσελόνα για την εθνική Βραζιλίας

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός έκανε επέμβαση στο αυτί του και στις τάξεις των «μπλαουγκράνα» ανησυχούν για το ενδεχόμενο υποτροπιασμού, λόγω των ερχόμενων υποχρεώσεών του με τη φανέλα της «σελεσάο»

Η επέμβαση του Ραφίνια και η ανησυχία της Μπαρτσελόνα για την εθνική Βραζιλίας
Μια ιδιαίτερη ιστορία αποκαλύφθηκε γύρω από τον Ραφίνια, καθώς ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στο αριστερό του αυτί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία και συγκεκριμένα της «Globo Esporte», ο ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης κύστης στις 26 Οκτωβρίου, μετά την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το πρόβλημα είχε ξεκινήσει στις αρχές του ίδιου μήνα, όταν ένα χτύπημα στο κεφάλι προκάλεσε τραυματισμό στην περιοχή του αυτιού, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί φλεγμονή και να αισθάνεται έντονους πόνους.


Η κατάσταση απαιτούσε αντιμετώπιση, καθώς οι επιλογές ήταν είτε η τακτική παροχέτευση του υγρού είτε η χειρουργική επέμβαση. Η Μπαρτσελόνα θα προτιμούσε η διαδικασία να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων, ωστόσο ο Ραφίνια δεν ήθελε να απουσιάσει από τις υποχρεώσεις της εθνικής Βραζιλίας.

Τελικά, ο ποδοσφαιριστής κατάφερε να επιστρέψει σχετικά γρήγορα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, έχοντας χάσει ορισμένες προπονήσεις κατά την περίοδο της αποθεραπείας. Μάλιστα, αγωνίστηκε φορώντας προστατευτικό επίδεσμο στο κεφάλι, προκειμένου να προστατεύσει την περιοχή που είχε υποβληθεί σε επέμβαση.


Παρά την ταλαιπωρία του, δεν άργησε να δείξει την ποιότητά του, καθώς σημείωσε δύο γκολ απέναντι στην Αλαβές και άλλα δύο στην αναμέτρηση με την Άστον Βίλα για το Champions League.

Την ίδια στιγμή, η παρουσία του στην αποστολή της εθνικής Βραζιλίας έχει προκαλέσει προβληματισμό στη Βαρκελώνη. Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα ανησυχούν τόσο για την επιβάρυνση του ποδοσφαιριστή όσο και για το μεγάλο ταξίδι που καλείται να πραγματοποιήσει, το οποίο υπολογίζεται περίπου στα 22.000 χιλιόμετρα.

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Για τον λόγο αυτό, η διοίκηση των Καταλανών έχει επικοινωνήσει με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας, ζητώντας να υπάρξει προσεκτική διαχείριση του χρόνου συμμετοχής του, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο νέου τραυματισμού.

Από την πλευρά της, η βραζιλιάνικη ομοσπονδία εμφανίζεται καθησυχαστική, υποστηρίζοντας πως το προπονητικό επιτελείο του Κάρλο Αντσελότι παρακολουθεί στενά την αγωνιστική επιβάρυνση των διεθνών. Παράλληλα, με τον Μαρκίνιος να μην είναι διαθέσιμος, ο Ραφίνια ενδέχεται να διατηρήσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

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