Η επέμβαση του Ραφίνια και η ανησυχία της Μπαρτσελόνα για την εθνική Βραζιλίας
Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός έκανε επέμβαση στο αυτί του και στις τάξεις των «μπλαουγκράνα» ανησυχούν για το ενδεχόμενο υποτροπιασμού, λόγω των ερχόμενων υποχρεώσεών του με τη φανέλα της «σελεσάο»
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία και συγκεκριμένα της «Globo Esporte», ο ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης κύστης στις 26 Οκτωβρίου, μετά την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το πρόβλημα είχε ξεκινήσει στις αρχές του ίδιου μήνα, όταν ένα χτύπημα στο κεφάλι προκάλεσε τραυματισμό στην περιοχή του αυτιού, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί φλεγμονή και να αισθάνεται έντονους πόνους.
🚨 BREAKING: Raphinha underwent ear surgery on October 26, AGAINST Barcelona's preferred timing, to ensure he would be available for Brazil during the international break. Barça wanted the procedure to take place during the break, but Raphinha brought it forward to avoid missing Brazil's matches. The club are now concerned about his workload and the risk of another injury. — @sport— Barça Universal (@BarcaUniversal) November 11, 202
Η κατάσταση απαιτούσε αντιμετώπιση, καθώς οι επιλογές ήταν είτε η τακτική παροχέτευση του υγρού είτε η χειρουργική επέμβαση. Η Μπαρτσελόνα θα προτιμούσε η διαδικασία να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων, ωστόσο ο Ραφίνια δεν ήθελε να απουσιάσει από τις υποχρεώσεις της εθνικής Βραζιλίας.
Τελικά, ο ποδοσφαιριστής κατάφερε να επιστρέψει σχετικά γρήγορα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, έχοντας χάσει ορισμένες προπονήσεις κατά την περίοδο της αποθεραπείας. Μάλιστα, αγωνίστηκε φορώντας προστατευτικό επίδεσμο στο κεφάλι, προκειμένου να προστατεύσει την περιοχή που είχε υποβληθεί σε επέμβαση.
Παρά την ταλαιπωρία του, δεν άργησε να δείξει την ποιότητά του, καθώς σημείωσε δύο γκολ απέναντι στην Αλαβές και άλλα δύο στην αναμέτρηση με την Άστον Βίλα για το Champions League.
🚨💣 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘: Raphinha will decide how many minutes he plays and whether he starts or comes off the bench during this International break. 🇧🇷 Following his previous injury, Carlo Ancelotti has left the decision in Raphinha’s hands. https://t.co/LONoQILEo5— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 11, 2026
Την ίδια στιγμή, η παρουσία του στην αποστολή της εθνικής Βραζιλίας έχει προκαλέσει προβληματισμό στη Βαρκελώνη. Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα ανησυχούν τόσο για την επιβάρυνση του ποδοσφαιριστή όσο και για το μεγάλο ταξίδι που καλείται να πραγματοποιήσει, το οποίο υπολογίζεται περίπου στα 22.000 χιλιόμετρα.
Για τον λόγο αυτό, η διοίκηση των Καταλανών έχει επικοινωνήσει με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας, ζητώντας να υπάρξει προσεκτική διαχείριση του χρόνου συμμετοχής του, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο νέου τραυματισμού.
Από την πλευρά της, η βραζιλιάνικη ομοσπονδία εμφανίζεται καθησυχαστική, υποστηρίζοντας πως το προπονητικό επιτελείο του Κάρλο Αντσελότι παρακολουθεί στενά την αγωνιστική επιβάρυνση των διεθνών. Παράλληλα, με τον Μαρκίνιος να μην είναι διαθέσιμος, ο Ραφίνια ενδέχεται να διατηρήσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού.
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