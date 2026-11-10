Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Ο εγγονός του Γιόχαν Κρόιφ κλήθηκε στην εθνική Κ18 των ΗΠΑ
Ο εγγονός του Γιόχαν Κρόιφ κλήθηκε στην εθνική Κ18 των ΗΠΑ
Ο Σέι Κρόιφ-Μπιν είναι στην αποστολή της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο πατέρας του είναι Αμερικανός
Όνομα βαρύ σαν ιστορία έχει πλέον η εθνική ομάδα Κ18 των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς κλήθηκε σε αυτήν ο εγγονός του Γιόχαν Κρόιφ, ο Σέι Κρόιφ-Μπιν.
Ο 17χρονος κεντρικός μέσος αγωνίζεται στην Ισπανία με την Κ18 της Ταραγόνα. Οι ΗΠΑ θα βρεθούν μέσα στο μήνα στην Πορτογαλία για καμπ προετοιμασίας και ματς απέναντι στους Πορτογάλους αλλά και τη Νορβηγία.
Ο 17χρονος κεντρικός μέσος αγωνίζεται στην Ισπανία με την Κ18 της Ταραγόνα. Οι ΗΠΑ θα βρεθούν μέσα στο μήνα στην Πορτογαλία για καμπ προετοιμασίας και ματς απέναντι στους Πορτογάλους αλλά και τη Νορβηγία.
Η κλήση πάντως του εγγονού του Κρόιφ δεν είναι γεγονός παράδοξο. Ο πατέρας του είναι Αμερικάνος, ο Τοντ Μπιν, ο οποίος μάλιστα υπήρξε και για περίπου 15 χρόνια συνεργάτης του Γιόχαν Κρόιφ. Έπαιξε σημαντικό ρόλο ώστε να διαμορφωθεί το Ινστιτούτο του Ολλανδού θρύλου του ποδοσφαίρου. Το συγκεκριμένο ίδρυμα ασχολείται με την εξέλιξη στο ποδόσφαιρο νεαρών αθλητών.
The #U18MNT will travel to Portugal for November training camp and matches against Norway and Portugal 🇵🇹 ℹ️ https://t.co/a2Hxf5fbMq https://t.co/E8aomQ7UgS— U.S. Soccer YNT (@USYNT) November 9, 2026
Αλλά και για τη διάδοση των αρχών του «Total football», αυτό δηλαδή που έδωσε στον ποδοσφαιρικό κόσμο ο Κρόιφ. Ο Τοντ Μπιν παντρεύτηκε την κόρη του Ολλανδού θρύλου, την Σαντάλ Κρόιφ. Η πρώτη κλήση, τελικά, που δέχθηκε ο νεαρός είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Κ18 και όχι από την Ολλανδία.
🌎 Shae Cruyff-Beane, jugador del Juvenil B del #PlanterGrana, ha estat convocat amb la selecció dels Estats Units Sub-18! 📍 El combinat nord-americà té programats dos partits internacionals contra Noruega i Portugal. 🚀 Enhorabona, Shae! https://t.co/d0ngRIsJhI— PLANTER GRANA (@PlanterGrana) November 10, 2026
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