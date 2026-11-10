Ο εγγονός του Γιόχαν Κρόιφ κλήθηκε στην εθνική Κ18 των ΗΠΑ
SPORTS
Γιόχαν Κρόιφ Εθνική ΗΠΑ

Ο εγγονός του Γιόχαν Κρόιφ κλήθηκε στην εθνική Κ18 των ΗΠΑ

Ο Σέι Κρόιφ-Μπιν είναι στην αποστολή της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο πατέρας του είναι Αμερικανός

Ο εγγονός του Γιόχαν Κρόιφ κλήθηκε στην εθνική Κ18 των ΗΠΑ
Όνομα βαρύ σαν ιστορία έχει πλέον η εθνική ομάδα Κ18 των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς κλήθηκε σε αυτήν ο εγγονός του Γιόχαν Κρόιφ, ο Σέι Κρόιφ-Μπιν. 

Ο 17χρονος κεντρικός μέσος αγωνίζεται στην Ισπανία με την Κ18 της Ταραγόνα. Οι ΗΠΑ θα βρεθούν μέσα στο μήνα στην Πορτογαλία για καμπ προετοιμασίας και ματς απέναντι στους Πορτογάλους αλλά και τη Νορβηγία. 

Η κλήση πάντως του εγγονού του Κρόιφ δεν είναι γεγονός παράδοξο. Ο πατέρας του είναι Αμερικάνος, ο Τοντ Μπιν, ο οποίος μάλιστα υπήρξε και για περίπου 15 χρόνια συνεργάτης του Γιόχαν Κρόιφ. Έπαιξε σημαντικό ρόλο ώστε να διαμορφωθεί το Ινστιτούτο του Ολλανδού θρύλου του ποδοσφαίρου. Το συγκεκριμένο ίδρυμα ασχολείται με την εξέλιξη στο ποδόσφαιρο νεαρών αθλητών. 

Αλλά και για τη διάδοση των αρχών του «Total football», αυτό δηλαδή που έδωσε στον ποδοσφαιρικό κόσμο ο Κρόιφ. Ο Τοντ Μπιν παντρεύτηκε την κόρη του Ολλανδού θρύλου, την Σαντάλ Κρόιφ. Η πρώτη κλήση, τελικά, που δέχθηκε ο νεαρός είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Κ18 και όχι από την Ολλανδία.

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