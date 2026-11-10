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Μεντιλίμπαρ σε σεμινάριο προπονητών στην Ισπανία: Παραμένω πιστός στο στυλ μου
Μεντιλίμπαρ σε σεμινάριο προπονητών στην Ισπανία: Παραμένω πιστός στο στυλ μου
Ο 65χρονος τεχνικός μίλησε για τη δική του νοοτροπία στις «Συναντήσεις Επιμόρφωσης για Προπονητές Ποδοσφαίρου» μπροστά σε περισσότερους από 100 προπονητές
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οπότε και αποχώρησε από τον Ολυμπιακό είναι εκτός γηπέδων. Ο 65χρονος Βάσκος προπονητής έχει ακουστεί βεβαίως για αρκετές ομάδες εντός και εκτός Ισπανίας, ωστόσο, ακόμα δεν έχει κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.
Ο Μεντιλίμπαρ υπήρξε ο βασικός ομιλητής στο σεμινάριο «Συναντήσεις Επιμόρφωσης για Προπονητές Ποδοσφαίρου», που έγινε στην περιοχή της Ριόχα, παρουσία περισσότερων από 100 προπονητών.
«Παραμένω πιστός στο στυλ μου», ανέφερε ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος τιμήθηκε για την πορεία του στα γήπεδα.
«Για να κερδίσεις τη δέσμευση των παικτών, των μελών της διοίκησης και των φιλάθλων, το πρώτο άτομο που πρέπει να είναι αφοσιωμένο και να δίνει το παράδειγμα είναι ο προπονητής.
Μου αρέσει να εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που στελεχώνουν το προπονητικό μου επιτελείο, τους παίκτες μου και όλους όσους συμμετέχουν στο εγχείρημα. Όπου κι αν πήγα, έδειξα πάντα εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που βρίσκονταν ήδη εκεί. Αν προσφέρεις εμπιστοσύνη, την εισπράττεις πίσω» είπε μεταξύ άλλων ο τεχνικός, που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Conference League.
Ο Μεντιλίμπαρ υπήρξε ο βασικός ομιλητής στο σεμινάριο «Συναντήσεις Επιμόρφωσης για Προπονητές Ποδοσφαίρου», που έγινε στην περιοχή της Ριόχα, παρουσία περισσότερων από 100 προπονητών.
«Παραμένω πιστός στο στυλ μου», ανέφερε ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος τιμήθηκε για την πορεία του στα γήπεδα.
«Για να κερδίσεις τη δέσμευση των παικτών, των μελών της διοίκησης και των φιλάθλων, το πρώτο άτομο που πρέπει να είναι αφοσιωμένο και να δίνει το παράδειγμα είναι ο προπονητής.
Μου αρέσει να εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που στελεχώνουν το προπονητικό μου επιτελείο, τους παίκτες μου και όλους όσους συμμετέχουν στο εγχείρημα. Όπου κι αν πήγα, έδειξα πάντα εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που βρίσκονταν ήδη εκεί. Αν προσφέρεις εμπιστοσύνη, την εισπράττεις πίσω» είπε μεταξύ άλλων ο τεχνικός, που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Conference League.
Ο Μεντιλίμπαρ έστειλε και το μήνυμά του για το τι πρέπει να κάνει ένας προπονητής: «Το βασικό κίνητρο ενός προπονητή πρέπει να είναι η ειλικρινής αγάπη για αυτό που κάνει, ένα πραγματικό πάθος για την προπονητική».
🎓⚽#JornadasFormacionFRF #Mendilibar Gracias a José Luis Mendilibar por haber compartido con los entrenadores y entrenadoras @fedriojafutbol una magnífica tarde de fútbol y conocimiento. 👏 Y gracias a los más de 100 entrenadores y entrenadoras que nos han acompañado. https://t.co/pxtFu4e3lT— Federación Riojana de Fútbol (@fedriojafutbol) November 9, 2026
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