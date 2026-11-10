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Σπουδαία κίνηση από τον Γιαμάλ: Γύρισε νύχτα τη Βαρκελώνη και μοίρασε εισιτήρια της Μπαρτσελόνα και ακουστικά, βίντεο
Σπουδαία κίνηση από τον Γιαμάλ: Γύρισε νύχτα τη Βαρκελώνη και μοίρασε εισιτήρια της Μπαρτσελόνα και ακουστικά, βίντεο
Ο νεαρός σταρ δώρισε 100 ζευγάρια ακουστικά σε περαστικούς ενώ έθεσε και μια ποδοσφαιρική ερώτηση με αντάλλαγμα ένα εισιτήριο αγώνα Champions League
Αναμφισβήτητα ο Λαμίν Γιαμάλ είναι από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζεται αυτή την εποχή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Όμως συχνά, έχει δεχθεί κριτική για την εξωαγωνιστική του εικόνα, τη ζωή του εκτός γηπέδου και τις δηλώσεις του.
Ειδικά από τα ισπανικά media, ότι έχει «καβαλήσει το καλάμι» και πρέπει να μαζευτεί. Ακόμα και για το γεγονός ότι το είδωλό του είναι ο Νεϊμάρ που είχε ανάλογα πολυτάραχη εξωγηπεδική ζωή.
Σήμερα φρόντισε να αποδείξει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και παραμένει το παιδί που ήταν παλιά.
Ανέβασε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Youtube στο οποίο περπατάει με δύο φίλους του στους δρόμους της Βαρκελώνης και μοιράζει δώρα σε αγνώστους.
Όμως τα δώρα θα έπρεπε να τα κερδίσουν απαντώντας σε ποδοσφαιρικές ερωτήσεις.
Αρχικά μοίρασε στον κόσμο 100 ζευγάρια ακουστικά για gaming με τους περαστικούς να μην πιστεύουν στην τύχη τους. Ο νεαρός το είχε υποσχεθεί στους fans του αν κέρδιζε το παγκόσμιο Κύπελλο.
Στη συνέχεια μέσα από το αμάξι ρώτησε δύο παιδιά αν υπάρχει κάποιο εστιατόριο να φάει εκεί κοντά. Τα δύο παιδιά του απάντησαν και τους χάρισε ακουστικά.
Το σκηνικό μεταφέρθηκε στο πάρκο όταν ο Γιαμάλ έκατσε στο παγκάκι και περίμενε περαστικούς να έρθουν κοντά του.
Όταν ήρθαν, ο Λαμίν τους έκανε μια ερώτηση με το έπαθλο να είναι εισιτήριο για αγώνα Champions League.
Όμως συχνά, έχει δεχθεί κριτική για την εξωαγωνιστική του εικόνα, τη ζωή του εκτός γηπέδου και τις δηλώσεις του.
Ειδικά από τα ισπανικά media, ότι έχει «καβαλήσει το καλάμι» και πρέπει να μαζευτεί. Ακόμα και για το γεγονός ότι το είδωλό του είναι ο Νεϊμάρ που είχε ανάλογα πολυτάραχη εξωγηπεδική ζωή.
Σήμερα φρόντισε να αποδείξει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και παραμένει το παιδί που ήταν παλιά.
Ανέβασε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Youtube στο οποίο περπατάει με δύο φίλους του στους δρόμους της Βαρκελώνης και μοιράζει δώρα σε αγνώστους.
🚨🎥 | Lamine Yamal stopped two people on the street to ask for a good place to eat in peace. 😅 https://t.co/GpQnRUzcS8— Kalshi FC (@KalshiFC) November 10, 2026
Όμως τα δώρα θα έπρεπε να τα κερδίσουν απαντώντας σε ποδοσφαιρικές ερωτήσεις.
Αρχικά μοίρασε στον κόσμο 100 ζευγάρια ακουστικά για gaming με τους περαστικούς να μην πιστεύουν στην τύχη τους. Ο νεαρός το είχε υποσχεθεί στους fans του αν κέρδιζε το παγκόσμιο Κύπελλο.
Στη συνέχεια μέσα από το αμάξι ρώτησε δύο παιδιά αν υπάρχει κάποιο εστιατόριο να φάει εκεί κοντά. Τα δύο παιδιά του απάντησαν και τους χάρισε ακουστικά.
Το σκηνικό μεταφέρθηκε στο πάρκο όταν ο Γιαμάλ έκατσε στο παγκάκι και περίμενε περαστικούς να έρθουν κοντά του.
Όταν ήρθαν, ο Λαμίν τους έκανε μια ερώτηση με το έπαθλο να είναι εισιτήριο για αγώνα Champions League.
Αρχικά ρώτησε ποιος είναι ο αγαπημένος του παίκτης και η απάντηση ήταν λάθος καθώς είπαν τον Μέσι, ενώ το σωστό είναι Νεϊμάρ.
Ο νεαρός σταρ τους έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία, ρωτώντας τους ποια παπούτσια φοράει. Η απάντηση ήταν F50 και ήταν σωστή. Τότε με χαρά τους έδωσε το εισιτήριο.
Ο νεαρός σταρ τους έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία, ρωτώντας τους ποια παπούτσια φοράει. Η απάντηση ήταν F50 και ήταν σωστή. Τότε με χαρά τους έδωσε το εισιτήριο.
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