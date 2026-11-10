Σπουδαία κίνηση από τον Γιαμάλ: Γύρισε νύχτα τη Βαρκελώνη και μοίρασε εισιτήρια της Μπαρτσελόνα και ακουστικά, βίντεο

Αρχικά ρώτησε ποιος είναι ο αγαπημένος του παίκτης και η απάντηση ήταν λάθος καθώς είπαν τον Μέσι, ενώ το σωστό είναι Νεϊμάρ.Ο νεαρός σταρ τους έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία, ρωτώντας τους ποια παπούτσια φοράει. Η απάντηση ήταν F50 και ήταν σωστή. Τότε με χαρά τους έδωσε το εισιτήριο.