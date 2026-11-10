Θάνος Πετρέλης: Ο Φοίβος ήταν θρύλος, όταν μου είπαν να περιμένω δύο μήνες για ένα τραγούδι του, απάντησα ότι θα τον περίμενα και δύο χρόνια

ακόμη και δύο χρόνια.





Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πορεία του μετά το «Fame Story», όπου είχε καταλάβει την τρίτη θέση, εξηγώντας ότι η πρόταση για συνεργασία με τον Φοίβο ήρθε περίπου έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Όπως περιέγραψε, ενώ είχε σχεδόν ολοκληρώσει την προετοιμασία για την κυκλοφορία του πρώτου του δίσκου, ο τότε διευθυντής της Heaven, Γιώργος Λεβέντης, τον ενημέρωσε για το ενδιαφέρον του συνθέτη: «Ήμουν ο μόνος από το παιχνίδι που πήρε τραγούδι από τον Φοίβο και δεν έγινε και γρήγορα. Εγώ μετά από έναν χρόνο μάζευα όλα τα τραγούδια και ήταν να κυκλοφορήσω έναν χρόνο μετά που βγήκα από το παιχνίδι. Ήρθε ο τότε διευθυντής της Heaven, ο Γιώργος Λεβέντης, και μου λέει: “Θάνο, ξέρω ότι κυκλοφορούμε σε λίγες μέρες”. Είχαμε κάνει τα πάντα, φωτογράφιση, αλλά ο Φοίβος με είχε δει σε ένα live της παρουσίασης του προγράμματος του ΑΝΤ1 και πήγε στον Γιώργο και του είπε: “Με τον Θάνο τι έχετε κάνει;”».



Ο τραγουδιστής θυμήθηκε ακόμη, ότι ο Φοίβος ήθελε να του δώσει δύο τραγούδια, αλλά θα έπρεπε πρώτα να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τη Δέσποινα Βανδή, καθώς τότε ετοίμαζε τη δική της κυκλοφορία για τα Χριστούγεννα του 2003. Ο ίδιος, όπως είπε, δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να περιμένει όσο χρειαζόταν για να συνεργαστεί με τον συνθέτη: «Λέει “ρώτησέ τον άμα θέλει, επειδή θέλω να του δώσω δύο τραγούδια”. Τότε έκανε τη Δέσποινα. Ήταν Οκτώβριος του 2003. “Θα πρέπει να περιμένει έναν, δύο μήνες να τελειώσω τη δουλειά για να κυκλοφορήσει η Δέσποινα τα Χριστούγεννα και να μπούμε στούντιο”. Όταν μου το είπε βέβαια ο Γιώργος Λεβέντης, λέω “όχι δύο μήνες, δύο χρόνια θα τον περιμένω για να πάρω τραγούδι”».



Τα δύο κομμάτια που του έγραψε ο Φοίβος ήταν το «Δεν Έχω Μάτια για Άλλη» και το «Το Αίμα». Ο Θάνος Πετρέλης επισήμανε πως, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από την κυκλοφορία τους, εξακολουθούν να ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την παραγωγή τους: «Είναι δύο τραγούδια τα οποία έχουν περάσει 22 προς 23 χρόνια και είναι σαν να βγήκαν χθες, και από θέμα ποιότητας και από θέμα παραγωγής».