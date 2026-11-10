Θάνος Πετρέλης: Ο Φοίβος ήταν θρύλος, όταν μου είπαν να περιμένω δύο μήνες για ένα τραγούδι του, απάντησα ότι θα τον περίμενα και δύο χρόνια
Θάνος Πετρέλης: Ο Φοίβος ήταν θρύλος, όταν μου είπαν να περιμένω δύο μήνες για ένα τραγούδι του, απάντησα ότι θα τον περίμενα και δύο χρόνια
Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί, όπως θα ήταν και ό,τι καλύτερο για οποιονδήποτε καλλιτέχνη, ειδικά πρωτοεμφανιζόμενο, είπε ο τραγουδιστής
Τον θαυμασμό του για τον Φοίβο εξέφρασε ο Θάνος Πετρέλης, χαρακτηρίζοντάς τον θρύλο της μουσικής και τονίζοντας πως όταν του είπαν ότι έπρεπε να περιμένει δύο μήνες για να του γράψει τραγούδι, εκείνος ήταν διατεθειμένος να περιμένει ακόμη και δύο χρόνια.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη συνεργασία του με τον μουσικοσυνθέτη, αλλά και για την εμπειρία του στο «Fame Story».
Αρχικά, ο Θάνος Πετρέλης εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Φοίβο, εξηγώντας πόσο σημαντική ήταν για εκείνον η ευκαιρία να δουλέψει μαζί του, ειδικά ως πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης που είχε γίνει γνωστός μέσα από το μουσικό talent show: «Ο Φοίβος ήταν θρύλος. Ήταν σαν μύθος. Είχε κάνει όλα τα πολύ μεγάλα τραγούδια της Δέσποινας. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί, όπως θα ήταν και ό,τι καλύτερο σε οποιονδήποτε καλλιτέχνη, πόσο μάλλον πρωτοεμφανιζόμενο. Γιατί η δική μου περίπτωση με τον Φοίβο ήταν ότι ήμουν ο πρώτος που πήρε τραγούδι του ως πρωτοεμφανιζόμενος, στην πρώτη του δουλειά. Εγώ ήμουν ένα παιδί που βγήκε τρίτος από το παιχνίδι».
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Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πορεία του μετά το «Fame Story», όπου είχε καταλάβει την τρίτη θέση, εξηγώντας ότι η πρόταση για συνεργασία με τον Φοίβο ήρθε περίπου έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Όπως περιέγραψε, ενώ είχε σχεδόν ολοκληρώσει την προετοιμασία για την κυκλοφορία του πρώτου του δίσκου, ο τότε διευθυντής της Heaven, Γιώργος Λεβέντης, τον ενημέρωσε για το ενδιαφέρον του συνθέτη: «Ήμουν ο μόνος από το παιχνίδι που πήρε τραγούδι από τον Φοίβο και δεν έγινε και γρήγορα. Εγώ μετά από έναν χρόνο μάζευα όλα τα τραγούδια και ήταν να κυκλοφορήσω έναν χρόνο μετά που βγήκα από το παιχνίδι. Ήρθε ο τότε διευθυντής της Heaven, ο Γιώργος Λεβέντης, και μου λέει: “Θάνο, ξέρω ότι κυκλοφορούμε σε λίγες μέρες”. Είχαμε κάνει τα πάντα, φωτογράφιση, αλλά ο Φοίβος με είχε δει σε ένα live της παρουσίασης του προγράμματος του ΑΝΤ1 και πήγε στον Γιώργο και του είπε: “Με τον Θάνο τι έχετε κάνει;”».
Ο τραγουδιστής θυμήθηκε ακόμη, ότι ο Φοίβος ήθελε να του δώσει δύο τραγούδια, αλλά θα έπρεπε πρώτα να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τη Δέσποινα Βανδή, καθώς τότε ετοίμαζε τη δική της κυκλοφορία για τα Χριστούγεννα του 2003. Ο ίδιος, όπως είπε, δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να περιμένει όσο χρειαζόταν για να συνεργαστεί με τον συνθέτη: «Λέει “ρώτησέ τον άμα θέλει, επειδή θέλω να του δώσω δύο τραγούδια”. Τότε έκανε τη Δέσποινα. Ήταν Οκτώβριος του 2003. “Θα πρέπει να περιμένει έναν, δύο μήνες να τελειώσω τη δουλειά για να κυκλοφορήσει η Δέσποινα τα Χριστούγεννα και να μπούμε στούντιο”. Όταν μου το είπε βέβαια ο Γιώργος Λεβέντης, λέω “όχι δύο μήνες, δύο χρόνια θα τον περιμένω για να πάρω τραγούδι”».
Τα δύο κομμάτια που του έγραψε ο Φοίβος ήταν το «Δεν Έχω Μάτια για Άλλη» και το «Το Αίμα». Ο Θάνος Πετρέλης επισήμανε πως, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από την κυκλοφορία τους, εξακολουθούν να ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την παραγωγή τους: «Είναι δύο τραγούδια τα οποία έχουν περάσει 22 προς 23 χρόνια και είναι σαν να βγήκαν χθες, και από θέμα ποιότητας και από θέμα παραγωγής».
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη συνεργασία του με τον μουσικοσυνθέτη, αλλά και για την εμπειρία του στο «Fame Story».
Αρχικά, ο Θάνος Πετρέλης εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Φοίβο, εξηγώντας πόσο σημαντική ήταν για εκείνον η ευκαιρία να δουλέψει μαζί του, ειδικά ως πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης που είχε γίνει γνωστός μέσα από το μουσικό talent show: «Ο Φοίβος ήταν θρύλος. Ήταν σαν μύθος. Είχε κάνει όλα τα πολύ μεγάλα τραγούδια της Δέσποινας. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί, όπως θα ήταν και ό,τι καλύτερο σε οποιονδήποτε καλλιτέχνη, πόσο μάλλον πρωτοεμφανιζόμενο. Γιατί η δική μου περίπτωση με τον Φοίβο ήταν ότι ήμουν ο πρώτος που πήρε τραγούδι του ως πρωτοεμφανιζόμενος, στην πρώτη του δουλειά. Εγώ ήμουν ένα παιδί που βγήκε τρίτος από το παιχνίδι».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πορεία του μετά το «Fame Story», όπου είχε καταλάβει την τρίτη θέση, εξηγώντας ότι η πρόταση για συνεργασία με τον Φοίβο ήρθε περίπου έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Όπως περιέγραψε, ενώ είχε σχεδόν ολοκληρώσει την προετοιμασία για την κυκλοφορία του πρώτου του δίσκου, ο τότε διευθυντής της Heaven, Γιώργος Λεβέντης, τον ενημέρωσε για το ενδιαφέρον του συνθέτη: «Ήμουν ο μόνος από το παιχνίδι που πήρε τραγούδι από τον Φοίβο και δεν έγινε και γρήγορα. Εγώ μετά από έναν χρόνο μάζευα όλα τα τραγούδια και ήταν να κυκλοφορήσω έναν χρόνο μετά που βγήκα από το παιχνίδι. Ήρθε ο τότε διευθυντής της Heaven, ο Γιώργος Λεβέντης, και μου λέει: “Θάνο, ξέρω ότι κυκλοφορούμε σε λίγες μέρες”. Είχαμε κάνει τα πάντα, φωτογράφιση, αλλά ο Φοίβος με είχε δει σε ένα live της παρουσίασης του προγράμματος του ΑΝΤ1 και πήγε στον Γιώργο και του είπε: “Με τον Θάνο τι έχετε κάνει;”».
Ο τραγουδιστής θυμήθηκε ακόμη, ότι ο Φοίβος ήθελε να του δώσει δύο τραγούδια, αλλά θα έπρεπε πρώτα να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τη Δέσποινα Βανδή, καθώς τότε ετοίμαζε τη δική της κυκλοφορία για τα Χριστούγεννα του 2003. Ο ίδιος, όπως είπε, δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να περιμένει όσο χρειαζόταν για να συνεργαστεί με τον συνθέτη: «Λέει “ρώτησέ τον άμα θέλει, επειδή θέλω να του δώσω δύο τραγούδια”. Τότε έκανε τη Δέσποινα. Ήταν Οκτώβριος του 2003. “Θα πρέπει να περιμένει έναν, δύο μήνες να τελειώσω τη δουλειά για να κυκλοφορήσει η Δέσποινα τα Χριστούγεννα και να μπούμε στούντιο”. Όταν μου το είπε βέβαια ο Γιώργος Λεβέντης, λέω “όχι δύο μήνες, δύο χρόνια θα τον περιμένω για να πάρω τραγούδι”».
Τα δύο κομμάτια που του έγραψε ο Φοίβος ήταν το «Δεν Έχω Μάτια για Άλλη» και το «Το Αίμα». Ο Θάνος Πετρέλης επισήμανε πως, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από την κυκλοφορία τους, εξακολουθούν να ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την παραγωγή τους: «Είναι δύο τραγούδια τα οποία έχουν περάσει 22 προς 23 χρόνια και είναι σαν να βγήκαν χθες, και από θέμα ποιότητας και από θέμα παραγωγής».
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