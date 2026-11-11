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Συμφωνία για αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο έως 18,3% βάζει τέλος στις απεργίες στην Ιρλανδία
Συμφωνία για αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο έως 18,3% βάζει τέλος στις απεργίες στην Ιρλανδία
Κυβέρνηση και συνδικάτα κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας ύψους 5,2 δισ. ευρώ - Ανεστάλη η νέα απεργία, ενώ απομένει η έγκριση από τους εργαζόμενους
Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας κατέληξε σε προσχέδιο συμφωνίας με τα συνδικάτα για την αύξηση των μισθών των δημόσιων υπαλλήλων που προβλέπει μέση σωρευτική αύξηση 10,75% μέχρι τις αρχές του 2029 και τον τερματισμό όλων των απεργιακών κινητοποιήσεων η οποία θα πρέπει τώρα να επικυρωθεί.
Η νέα συμφωνία είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μετά τη λήξη της τελευταίας συμφωνίας για τους μισθούς τον Ιούνιο με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί εκτεταμένη απεργιακή κινητοποίηση τον περασμένο μήνα, η πρώτη στη χώρα μετά την κορύφωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2009. Μια δεύτερη απεργία που είχε προγραμματιστεί για αύριο Πέμπτη ανεστάλη.
Το προσχέδιο συμφωνίας προβλέπει ότι αυτή θα ισχύσει αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2026 και έως τον Μάρτιο (του 2029) με κόστος 5,2 δισεκ., ευρώ, ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Δημόσιων Δαπανών. Τα κόστη θα κατανεμηθούν σε πέντε προϋπολογισμούς.
Η συμφωνία δίνει βάρος προς τους χαμηλότερα αμειβόμενους δημόσιους υπαλλήλους -- εκείνοι με τα πιο χαμηλά εισοδήματα θα δουν αυξήσεις έως και 18,3%.
Το όριο στο οποίο θα εφαρμοστούν οι πρόνοιες για τους χαμηλότερα αμειβόμενους υπαλλήλους θα αυξηθεί από τα 50.000 στα 60.000 ευρώ.
Ο εισαγωγικός μισθός θα αυξηθεί κατά 18,3% στη διάρκεια της συμφωνίας για τους καθαριστές/τις καθαρίστριες, κατά 14,6% για τους/τις αστυνομικούς και κατά 13,1% για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, ανέφερε η κυβέρνηση.
Η κάθε πλευρά θα μπορεί να προκαλέσει επανεξέταση (της συμφωνίας) αν οι υποθέσεις που αφορούν τον πληθωρισμό ή άλλες οικονομικές παραμέτρους μεταβληθούν σημαντικά στη διάρκεια ζωής της συμφωνίας.
Τα σωματεία και οι ενώσεις των δημόσιων υπαλλήλων θα υποβάλουν τώρα προς ψήφιση στα μέλη τους την προτεινόμενη συμφωνία.
Η νέα συμφωνία είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μετά τη λήξη της τελευταίας συμφωνίας για τους μισθούς τον Ιούνιο με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί εκτεταμένη απεργιακή κινητοποίηση τον περασμένο μήνα, η πρώτη στη χώρα μετά την κορύφωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2009. Μια δεύτερη απεργία που είχε προγραμματιστεί για αύριο Πέμπτη ανεστάλη.
Το προσχέδιο συμφωνίας προβλέπει ότι αυτή θα ισχύσει αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2026 και έως τον Μάρτιο (του 2029) με κόστος 5,2 δισεκ., ευρώ, ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Δημόσιων Δαπανών. Τα κόστη θα κατανεμηθούν σε πέντε προϋπολογισμούς.
Η συμφωνία δίνει βάρος προς τους χαμηλότερα αμειβόμενους δημόσιους υπαλλήλους -- εκείνοι με τα πιο χαμηλά εισοδήματα θα δουν αυξήσεις έως και 18,3%.
Το όριο στο οποίο θα εφαρμοστούν οι πρόνοιες για τους χαμηλότερα αμειβόμενους υπαλλήλους θα αυξηθεί από τα 50.000 στα 60.000 ευρώ.
Ο εισαγωγικός μισθός θα αυξηθεί κατά 18,3% στη διάρκεια της συμφωνίας για τους καθαριστές/τις καθαρίστριες, κατά 14,6% για τους/τις αστυνομικούς και κατά 13,1% για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, ανέφερε η κυβέρνηση.
Η κάθε πλευρά θα μπορεί να προκαλέσει επανεξέταση (της συμφωνίας) αν οι υποθέσεις που αφορούν τον πληθωρισμό ή άλλες οικονομικές παραμέτρους μεταβληθούν σημαντικά στη διάρκεια ζωής της συμφωνίας.
Τα σωματεία και οι ενώσεις των δημόσιων υπαλλήλων θα υποβάλουν τώρα προς ψήφιση στα μέλη τους την προτεινόμενη συμφωνία.
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