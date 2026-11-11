Η πρώτη δύσκολη απόφαση του Ζιντάν για τον Εμπαπέ και ο ρόλος του Ντεμπελέ

Η συνεργασία του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ζιντάν φαίνεται πως παρουσιάζει τις πρώτες δυσκολίες, μετά την απόφαση του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού να μετακινήσει τον αρχηγό της Γαλλίας στα αριστερά, προκειμένου να δώσει πιο κεντρικό ρόλο στον Ντεμπελέ