Η πρώτη δύσκολη απόφαση του Ζιντάν για τον Εμπαπέ και ο ρόλος του Ντεμπελέ
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Κιλιάν Εμπαπέ Εθνική Γαλλίας Ζινεντίν Ζιντάν

Η πρώτη δύσκολη απόφαση του Ζιντάν για τον Εμπαπέ και ο ρόλος του Ντεμπελέ

Η συνεργασία του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ζιντάν φαίνεται πως παρουσιάζει τις πρώτες δυσκολίες, μετά την απόφαση του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού να μετακινήσει τον αρχηγό της Γαλλίας στα αριστερά, προκειμένου να δώσει πιο κεντρικό ρόλο στον Ντεμπελέ

Η πρώτη δύσκολη απόφαση του Ζιντάν για τον Εμπαπέ και ο ρόλος του Ντεμπελέ
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Η σχέση του Κιλιάν Eμπαπέ με τον Ζινεντίν Ζιντάν φαίνεται πως δεν έχει ξεκινήσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις, με τις πρώτες επιλογές του προπονητή της εθνικής Γαλλίας να δημιουργούν ερωτήματα γύρω από τον ρόλο του αρχηγού των «τρικολόρ».

Σε αντίθεση με όσα ίσχυαν κατά τη συνεργασία του με τον Ντιντιέ Ντεσάν, ο Εμπαπέ καλείται να προσαρμοστεί σε διαφορετικά αγωνιστικά δεδομένα, καθώς ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός φαίνεται να έχει διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο αξιοποίησής του.

Το πρώτο σημείο τριβής προέκυψε κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων τον Σεπτέμβριο. Τότε, ο Ζιντάν επέλεξε να μετακινήσει τον Εμπαπέ στην αριστερή πλευρά της επίθεσης, προκειμένου να δημιουργήσει χώρο στον κεντρικό άξονα για τον Ουσμάν Ντεμπελέ.



Η συγκεκριμένη απόφαση δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ο αρχηγός της Γαλλίας, ο οποίος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιθετικά όπλα της ομάδας, βρέθηκε σε έναν διαφορετικό ρόλο από εκείνον που είχε συνηθίσει. Την ίδια στιγμή, η μετατόπιση αυτή έδωσε στον Ντεμπελέ τη δυνατότητα να κινηθεί σε πιο κεντρικές θέσεις, με μεγαλύτερη ελευθερία στο παιχνίδι.


Πρόκειται για μια τακτική επιλογή που μπορεί να εξυπηρετεί τη συνολική λειτουργία της ομάδας, ωστόσο είναι σαφές ότι αλλάζει τις ισορροπίες στην επιθετική γραμμή της Γαλλίας. Το ζητούμενο πλέον είναι κατά πόσο ο Επαπέ θα αισθανθεί άνετα στον νέο του ρόλο και αν ο Ζιντάν θα καταφέρει να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χαρακτηριστικά των δύο αστέρων του.
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