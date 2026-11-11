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Η πρώτη δύσκολη απόφαση του Ζιντάν για τον Εμπαπέ και ο ρόλος του Ντεμπελέ
Η συνεργασία του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ζιντάν φαίνεται πως παρουσιάζει τις πρώτες δυσκολίες, μετά την απόφαση του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού να μετακινήσει τον αρχηγό της Γαλλίας στα αριστερά, προκειμένου να δώσει πιο κεντρικό ρόλο στον Ντεμπελέ
Σε αντίθεση με όσα ίσχυαν κατά τη συνεργασία του με τον Ντιντιέ Ντεσάν, ο Εμπαπέ καλείται να προσαρμοστεί σε διαφορετικά αγωνιστικά δεδομένα, καθώς ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός φαίνεται να έχει διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο αξιοποίησής του.
Το πρώτο σημείο τριβής προέκυψε κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων τον Σεπτέμβριο. Τότε, ο Ζιντάν επέλεξε να μετακινήσει τον Εμπαπέ στην αριστερή πλευρά της επίθεσης, προκειμένου να δημιουργήσει χώρο στον κεντρικό άξονα για τον Ουσμάν Ντεμπελέ.
🚨 AMBIANCE GLACIALE AUTOUR DE KYLIAN MBAPPÉ CHEZ LES BLEUS ! 🇫🇷😬 Selon L'Équipe, le capitaine tricolore traverse un rassemblement sous haute tension : 👉 Clash avec Dembélé : silence radio d'Ousmane, qui n'a même pas répondu à son message WhatsApp. 👉 Plus isolé : sans son relais Thuram (forfait), son attitude divise dans le vestiaire. Zinédine Zidane compte l'aligner seul en pointe face à l'Italie pour calmer la tempête ⚽️— Foot Mercato (@footmercato) November 10, 2026
Η συγκεκριμένη απόφαση δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ο αρχηγός της Γαλλίας, ο οποίος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιθετικά όπλα της ομάδας, βρέθηκε σε έναν διαφορετικό ρόλο από εκείνον που είχε συνηθίσει. Την ίδια στιγμή, η μετατόπιση αυτή έδωσε στον Ντεμπελέ τη δυνατότητα να κινηθεί σε πιο κεντρικές θέσεις, με μεγαλύτερη ελευθερία στο παιχνίδι.
Πρόκειται για μια τακτική επιλογή που μπορεί να εξυπηρετεί τη συνολική λειτουργία της ομάδας, ωστόσο είναι σαφές ότι αλλάζει τις ισορροπίες στην επιθετική γραμμή της Γαλλίας. Το ζητούμενο πλέον είναι κατά πόσο ο Επαπέ θα αισθανθεί άνετα στον νέο του ρόλο και αν ο Ζιντάν θα καταφέρει να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χαρακτηριστικά των δύο αστέρων του.
The rift between Kylian Mbappé (27) and Ousmane Dembélé (29) has created a tense atmosphere and a certain unease within the France squad. The Real Madrid striker even found himself isolated during the last training camp - the story. (L'Éq) 👇 https://t.co/EmzirM5OAc— Get French Football News (@GFFN) November 10, 2026
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