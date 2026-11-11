Ο Άγγελος Παπαδημητρίου έγινε και επίσημα επίτιμος διδάκτωρ της σχολής Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, δείτε βίντεο
Ο Άγγελος Παπαδημητρίου έγινε και επίσημα επίτιμος διδάκτωρ της σχολής Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, δείτε βίντεο
Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε παρουσία της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Άννα Κ. Μπατιστάτου
Τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έλαβε και επίσημα ο Άγγελος Παπαδημητρίου, σε αναγνώριση της καλλιτεχνικής του πορείας.
Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγήτρια Άννα Κ. Μπατιστάτου, απένειμε στον καλλιτέχνη Άγγελο Παπαδημητρίου τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στην Αίθουσα Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο Facebook μέσα από την αίθουσα, ο Άγγελος Παπαδημητρίου εμφανίζεται μεταξύ άλλων να τραγουδάει με φοιτητές.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός είχε μιλήσει τον Ιούνιο στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου αποκάλυψε ότι η απόφαση της Συγκλήτου ήταν ομόφωνη και πως η ανακοίνωσή της τον αιφνιδίασε. Όπως είχε εξηγήσει, αισθάνεται πλέον μεγαλύτερη ευθύνη με τον νέο του τίτλο, τον οποίο ωστόσο, αντιμετωπίζει και ως μια προσωπική του νίκη.
Πιο αναλυτικά, ο Άγγελος Παπαδημητρίου είχε πει: «Αυτή τη στιγμή βλέπετε έναν επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κι εγώ με πάρα πολύ μεγάλη απορία δεν βλέπω ούτε φτερά να έχω βγάλει, ούτε να έχει αλλάξει τίποτα, η ψυχή μου είναι στη θέση της και η καρδιά μου είναι στο κούτελο. Απλώς αισθάνομαι λίγο πιο υποχρεωμένος. Υποχρεωμένος να είμαι πιο συγκεντρωμένος. Η απόφαση που πάρθηκε από τη σύγκλητο και τη ήταν ομόφωνη».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ενημερώθηκα για τη διάκριση μόλις χθες. Και όλα αυτά ξέρετε μοιάζουν για αστείο. Λες "είναι αλήθεια τώρα; Είναι Πρωταπριλιά; Μου κάνει κάποιος πλάκα;". Δεν έχω καμία σχέση με το Πανεπιστήμιο αυτό. Εγώ ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρός, με την εξής απόφαση. Είπα "δεν θα βάλω ποτέ όρια στο κέφι μου, στην τέχνη μου, στη χαρά μου". Κι έτσι έκανα θέατρο, κινηματογράφο, εικαστικά, τραγούδι. Ήταν μια απόφαση σχεδόν ερήμην από τη ζωή μου μέσα. Δεν μετάνιωσα ποτέ γι’ αυτό και όχι μόνο δεν μετάνιωσα, τα αποτελέσματα τα κερδίζω τώρα, τα έχω τώρα».
Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγήτρια Άννα Κ. Μπατιστάτου, απένειμε στον καλλιτέχνη Άγγελο Παπαδημητρίου τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στην Αίθουσα Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο Facebook μέσα από την αίθουσα, ο Άγγελος Παπαδημητρίου εμφανίζεται μεταξύ άλλων να τραγουδάει με φοιτητές.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός είχε μιλήσει τον Ιούνιο στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου αποκάλυψε ότι η απόφαση της Συγκλήτου ήταν ομόφωνη και πως η ανακοίνωσή της τον αιφνιδίασε. Όπως είχε εξηγήσει, αισθάνεται πλέον μεγαλύτερη ευθύνη με τον νέο του τίτλο, τον οποίο ωστόσο, αντιμετωπίζει και ως μια προσωπική του νίκη.
Πιο αναλυτικά, ο Άγγελος Παπαδημητρίου είχε πει: «Αυτή τη στιγμή βλέπετε έναν επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κι εγώ με πάρα πολύ μεγάλη απορία δεν βλέπω ούτε φτερά να έχω βγάλει, ούτε να έχει αλλάξει τίποτα, η ψυχή μου είναι στη θέση της και η καρδιά μου είναι στο κούτελο. Απλώς αισθάνομαι λίγο πιο υποχρεωμένος. Υποχρεωμένος να είμαι πιο συγκεντρωμένος. Η απόφαση που πάρθηκε από τη σύγκλητο και τη ήταν ομόφωνη».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ενημερώθηκα για τη διάκριση μόλις χθες. Και όλα αυτά ξέρετε μοιάζουν για αστείο. Λες "είναι αλήθεια τώρα; Είναι Πρωταπριλιά; Μου κάνει κάποιος πλάκα;". Δεν έχω καμία σχέση με το Πανεπιστήμιο αυτό. Εγώ ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρός, με την εξής απόφαση. Είπα "δεν θα βάλω ποτέ όρια στο κέφι μου, στην τέχνη μου, στη χαρά μου". Κι έτσι έκανα θέατρο, κινηματογράφο, εικαστικά, τραγούδι. Ήταν μια απόφαση σχεδόν ερήμην από τη ζωή μου μέσα. Δεν μετάνιωσα ποτέ γι’ αυτό και όχι μόνο δεν μετάνιωσα, τα αποτελέσματα τα κερδίζω τώρα, τα έχω τώρα».
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