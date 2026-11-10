Η Τουρκία έβγαλε Navtex για το Abeille Marengo: Δώσαμε τη συγκατάθεσή μας, ισχυρίζεται

Οι συντεταγμένες που παραθέτει η τουρκική NAVTEX για τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου προσομοιάζουν με εκείνες που περιλαμβάνει η ελληνική NAVTEX, η οποία εκδόθηκε την Παρασκευή, σε μια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων





Ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε παράνομη και παράτυπη μόνο προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική της, εξέδωσε την NAVTEX 1127/26, με την οποία ισχυρίζεται ότι οι έρευνες διεξάγονται με τη συναίνεση των τουρκικών αρχών, σε περιοχή τουρκικής αρμοδιότητας και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτή γνωστοποιήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη το 2020. Αναμένεται η έκδοση της ελληνικής αντι-NAVTEX, η οποία θα χαρακτηρίζει άκυρη και χωρίς ισχύ την τουρκική NAVTEX.







Η εταιρεία GSI και ο ΑΔΜΗΕ, στην ανακοίνωσή τους νωρίτερα απόψε, τόνιζαν ότι «Το ερευνητικό πλοίο θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές», διαλύοντας έτσι τη σύγχυση που επιχειρεί να προκαλέσει η Τουρκία σχετικά με το ποιος αδειοδοτεί και συντονίζει τις έρευνες του πλοίου.



Η τουρκική NAVTEX αναφέρει τα εξής: «Οι θαλάσσιες επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν κατά μήκος των γραμμών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των τουρκικών αρχών, εντός της περιοχής αρμοδιότητας του τουρκικού συστήματος NAVTEX και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με την από 18 Μαρτίου 2020 επιστολή, με αριθμό αναφοράς A/74/757. Οι εν λόγω ερευνητικές δραστηριότητες για την πόντιση υποθαλάσσιου καλωδίου από το πλοίο ABEILLE MARENGO, κατά το χρονικό διάστημα από 10 Νοεμβρίου 2026 έως 19 Μαρτίου 2027, θα διεξαχθούν κατά μήκος των γραμμών που συνδέουν τα ακόλουθα σημεία».



Η NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου:



TURNHOS N/W : 1127/26

MEDITERRANEAN SEA



1. MARINE SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES COORDINATED WITH THE COMPETENT TURKISH AUTHORITIES AND FOR WHICH THE CONSENT OF THE TURKISH AUTHORITIES HAS BEEN OBTAINED, WITHIN THE TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND ON THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE EASTERN MEDITERRANEAN, THE OUTER LIMITS OF WHICH WERE COMMUNICATED TO THE UNITED NATIONS BY THE LETTER DATED 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.



2. THE SAID RESEARCH ACTIVITIES FOR UNDERWATER CABLE INSTALLATION BY ABEILLE MARENGO, BETWEEN 10 NOV 26 – 19 MAR 27, WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW:



LINE 1



35 20.46 N - 027 15.61 E

35 19.85 N - 027 25.20 E

35 13.14 N - 027 35.10 E

35 01.94 N - 027 42.89 E

34 47.85 N - 028 10.04 E

34 42.47 N - 028 40.81 E

34 26.64 N - 029 25.47 E

34 23.31 N - 029 32.66 E

34 17.27 N - 029 52.26 E

34 11.80 N - 029 58.14 E

34 11.30 N - 030 05.12 E

34 11.39 N - 030 10.16 E

34 14.77 N - 030 22.77 E

34 16.58 N - 030 47.94 E

34 16.21 N - 031 01.50 E

34 12.98 N - 031 58.64 E

34 11.33 N - 032 12.28 E

34 11.59 N - 032 16.26 E



LINE 2



35 19.06 N - 027 15.23 E

35 18.46 N - 027 24.34 E

35 12.52 N - 027 33.34 E

35 00.55 N - 027 40.43 E

34 45.86 N - 028 08.84 E

34 40.75 N - 028 39.87 E

34 25.15 N - 029 24.13 E

34 21.91 N - 029 31.56 E

34 16.29 N - 029 50.62 E

34 10.31 N - 029 56.42 E

34 08.69 N - 030 03.04 E

34 09.16 N - 030 08.66 E

34 09.41 N - 030 12.39 E

34 11.58 N - 030 25.77 E

34 12.79 N - 030 44.83 E

34 13.69 N - 030 55.76 E

34 13.60 N - 031 07.73 E

34 12.80 N - 031 21.45 E

34 11.13 N - 031 31.70 E

34 08.16 N - 032 15.96 E

WIDE BERTH REQUESTED 2 NM



3. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27



Η απάντηση της Αθήνας στην τουρκική Navtex «Δεν έχει καμία σημασία - Ελλάδα και Κύπρος οι μόνες χώρες που έλαβαν αίτημα για άδεια», απάντησε η Αθήνα σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Εξωτερικών στην έκδοση Navtex από την Τουρκία για το Abeille Marengo, το οποίο απέπλευσε το απόγευμα της Τρίτης προκειμένου να ξεκινήσει τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου.



Σύμφωνα με ενημέρωση από ανώτερα στελέχη του ΥΠΕΞ:



1. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα άδειας εργασιών και εξέδωσαν σχετικές άδειες



2. Αμέσως μετά την έκδοση αλλά και τη δημοσιοποίηση της ελληνικής NAVTEX κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του πλοίου



Όπως και να έχει, η κίνηση του πλοίου έγινε με βάση την NAVTEX των ελληνικών Αρχών.



3, Σχετικά με την τουρκική NAVTEX αυτή δεν έχει καμία σημασία αφού εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου επί τη βάση ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων.



4. Επιπλέον η τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται πουθενά σε έκδοση άδειας γιατί δεν υπήρχε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά.



5. Θα ακολουθήσει η προσήκουσα βάσει διεθνούς δικαίου αντίδραση της ελληνικής πλευράς.



Παπασταύρου: Η Τουρκία έδωσε συγκατάθεση σε κάτι που δεν της ζητήθηκε ποτέ



Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, και δηλώνει ότι έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζήτησαν ενημέρωση για την τουρκική NAVTEX.



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Βίντεο από τον απόπλου του Abeille Marengo:





Το



Με τον αναμενόμενο τρόπο αντέδρασε η Τουρκία στον απόπλου του Abeille Marengo από το λιμάνι του Ηρακλείου, προκειμένου να ξεκινήσει τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου.Ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε παράνομη και παράτυπη NAVTEX , με την οποία επιχειρεί η Τουρκία να εμφανιστεί ότι είναι αυτή που αδειοδοτεί τις έρευνες του πλοίου, παρά το γεγονός ότι η αίτηση αδειοδότησης έχει υποβληθεί. Ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική της, εξέδωσε την NAVTEX 1127/26, με την οποία ισχυρίζεται ότι οι έρευνες διεξάγονται με τη συναίνεση των τουρκικών αρχών, σε περιοχή τουρκικής αρμοδιότητας και, όπως αυτή γνωστοποιήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη το 2020. Αναμένεται η έκδοση της ελληνικής αντι-NAVTEX, η οποία θα χαρακτηρίζει άκυρη και χωρίς ισχύ την τουρκική NAVTEX.Σημειώνεται ότι οι συντεταγμένες που παραθέτει η τουρκική NAVTEX προσομοιάζουν με εκείνες που περιλαμβάνει η ελληνική NAVTEX, η οποία εκδόθηκε την Παρασκευή, σε μια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων.Η εταιρεία GSI και ο ΑΔΜΗΕ, στην ανακοίνωσή τους νωρίτερα απόψε, τόνιζαν ότι «Το ερευνητικό πλοίο θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές», διαλύοντας έτσι τη σύγχυση που επιχειρεί να προκαλέσει η Τουρκία σχετικά με το ποιος αδειοδοτεί και συντονίζει τις έρευνες του πλοίου.Η τουρκική NAVTEX αναφέρει τα εξής: «Οι θαλάσσιες επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν κατά μήκος των γραμμών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των τουρκικών αρχών, εντός της περιοχής αρμοδιότητας του τουρκικού συστήματος NAVTEX και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με την από 18 Μαρτίου 2020 επιστολή, με αριθμό αναφοράς A/74/757. Οι εν λόγω ερευνητικές δραστηριότητες για την πόντιση υποθαλάσσιου καλωδίου από το πλοίο ABEILLE MARENGO, κατά το χρονικό διάστημα από 10 Νοεμβρίου 2026 έως 19 Μαρτίου 2027, θα διεξαχθούν κατά μήκος των γραμμών που συνδέουν τα ακόλουθα σημεία».TURNHOS N/W : 1127/26MEDITERRANEAN SEA1. MARINE SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES COORDINATED WITH THE COMPETENT TURKISH AUTHORITIES AND FOR WHICH THE CONSENT OF THE TURKISH AUTHORITIES HAS BEEN OBTAINED, WITHIN THE TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND ON THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE EASTERN MEDITERRANEAN, THE OUTER LIMITS OF WHICH WERE COMMUNICATED TO THE UNITED NATIONS BY THE LETTER DATED 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.2. THE SAID RESEARCH ACTIVITIES FOR UNDERWATER CABLE INSTALLATION BY ABEILLE MARENGO, BETWEEN 10 NOV 26 – 19 MAR 27, WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW:LINE 135 20.46 N - 027 15.61 E35 19.85 N - 027 25.20 E35 13.14 N - 027 35.10 E35 01.94 N - 027 42.89 E34 47.85 N - 028 10.04 E34 42.47 N - 028 40.81 E34 26.64 N - 029 25.47 E34 23.31 N - 029 32.66 E34 17.27 N - 029 52.26 E34 11.80 N - 029 58.14 E34 11.30 N - 030 05.12 E34 11.39 N - 030 10.16 E34 14.77 N - 030 22.77 E34 16.58 N - 030 47.94 E34 16.21 N - 031 01.50 E34 12.98 N - 031 58.64 E34 11.33 N - 032 12.28 E34 11.59 N - 032 16.26 ELINE 235 19.06 N - 027 15.23 E35 18.46 N - 027 24.34 E35 12.52 N - 027 33.34 E35 00.55 N - 027 40.43 E34 45.86 N - 028 08.84 E34 40.75 N - 028 39.87 E34 25.15 N - 029 24.13 E34 21.91 N - 029 31.56 E34 16.29 N - 029 50.62 E34 10.31 N - 029 56.42 E34 08.69 N - 030 03.04 E34 09.16 N - 030 08.66 E34 09.41 N - 030 12.39 E34 11.58 N - 030 25.77 E34 12.79 N - 030 44.83 E34 13.69 N - 030 55.76 E34 13.60 N - 031 07.73 E34 12.80 N - 031 21.45 E34 11.13 N - 031 31.70 E34 08.16 N - 032 15.96 EWIDE BERTH REQUESTED 2 NM3. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27«Δεν έχει καμία σημασία - Ελλάδα και Κύπρος οι μόνες χώρες που έλαβαν αίτημα για άδεια», απάντησε η Αθήνα σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Εξωτερικών στην έκδοση Navtex από την Τουρκία για το Abeille Marengo, το οποίο απέπλευσε το απόγευμα της Τρίτης προκειμένου να ξεκινήσει τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου.Σύμφωνα με ενημέρωση από ανώτερα στελέχη του ΥΠΕΞ:1. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα άδειας εργασιών και εξέδωσαν σχετικές άδειες2. Αμέσως μετά την έκδοση αλλά και τη δημοσιοποίηση της ελληνικής NAVTEX κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του πλοίουΌπως και να έχει, η κίνηση του πλοίου έγινε με βάση την NAVTEX των ελληνικών Αρχών.3, Σχετικά με την τουρκική NAVTEX αυτή δεν έχει καμία σημασία αφού εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου επί τη βάση ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων.4. Επιπλέον η τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται πουθενά σε έκδοση άδειας γιατί δεν υπήρχε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά.5. Θα ακολουθήσει η προσήκουσα βάσει διεθνούς δικαίου αντίδραση της ελληνικής πλευράς.Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, και δηλώνει ότι έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,, απαντώντας στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζήτησαν ενημέρωση για την τουρκική NAVTEX.«Μην πέφτετε στην παγίδα. Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί από την εταιρεία. Δέστε το κείμενο. Δεν αναφέρει πουθενά ότι της ζητήθηκε άδεια από την εταιρεία. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν της ζητήθηκε. Γιατί η γαλλική εταιρεία έκανε αίτημα για άδεια εργασιών μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και το πλοίο πριν από λίγες ώρες, και νομίζω υπήρχε εθνική ενότητα, βγήκε για να κάνει τις βυθομετρήσεις για την πόντιση βάσει μόνο της ελληνικής NAVTEX. Γιατί εκεί δημοσιοποιούνται οι συντεταγμένες», είπε ο κ. Παπασταύρου και σημείωσε: «Η πορεία του πλοίου κατέστη δημόσια βάσει της ελληνικής NAVTEX. Και έρχεται η Τουρκία, χωρίς να υπάρχει τέτοιο αίτημα, να δίνει μια συγκατάθεση χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε όχληση από τη γαλλική εταιρεία. Να είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρξε αίτημα από τη γαλλική εταιρεία. Το πλοίο βγήκε στη βάση μιας NAVTEX από την Ελλάδα και μόνο. Καμία άλλη NAVTEX δεν έχει εκδοθεί βάσει του αιτήματος γαλλικής εταιρείας. Να είμαστε ξεκάθαροι».Το Abeille Marengo απέπλευσε από το Ηράκλειο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης (10/11) προκειμένου να κατευθυνθεί στα διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά της Καρπάθου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Το ερευνητικό πλοίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Great Sea Interconnector Α.Ε. και του ΑΔΜΗΕ θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις Navtex που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.

Το πλοίο της Nexans, έχει προορισμό τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης και νότια της Κάσου, όπου είχαν διακοπεί οι έρευνες το καλοκαίρι του 2024. Στόχος είναι η συνέχιση της χαρτογράφησης του βυθού κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής του υποθαλάσσιου καλωδίου. Αμέσως μετά την αναχώρησή του, το πλοίο θα πραγματοποιήσει δοκιμές (calibration test), για τον έλεγχο και τη βαθμονόμηση των αισθητήρων και των συστημάτων μέτρησης. Πρόκειται για διαδικασία που διαρκεί περίπου ένα εικοσιτετράωρο και κατόπιν θα κατευθυνθεί στο πεδίο των ερευνών.

