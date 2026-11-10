Μπέλιγχαμ: «Δεν ξέρω να μαγειρεύω ούτε να οδηγώ, εξαρτώμαι αποκλειστικά από την οικογένειά μου»

Μια πιο προσωπική και λιγότερο γνώριμη πλευρά του αποκάλυψε ο Τζουντ Μπέλιγχαμ στη νέα του συνέντευξη στη βρετανική Vogue, μιλώντας για τις δυσκολίες που μπορεί να κρύβονται πίσω από την επιτυχία και τη ζωή ενός κορυφαίου ποδοσφαιριστή.



Ο 23χρονος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας από την ηλικία των 16 ετών, έχοντας αποσπάσει επανειλημμένα θετικά σχόλια για την ωριμότητα και τη στάση του απέναντι στη φήμη.



Παρ' όλα αυτά, όπως εξήγησε ο ίδιος, η αυτοπεποίθηση και ο έλεγχος που διαθέτει μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν μεταφέρονται απαραίτητα και στην προσωπική του ζωή, καθώς ο άνθρωπος πίσω από τον ποδοσφαιριστή αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις.

Jude Bellingham says he 'wants to be a gentleman' but admits he doesn't feel 'mature' because 'I can't cook, I can't drive and I rely on my family' in new smouldering photoshoot https://t.co/zul19gN6bs — Daily Mail Sport (@MailSport) November 10, 2026

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη British Vogue (@britishvogue)

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη British Vogue (@britishvogue)

«Στο ποδόσφαιρο αισθάνομαι ώριμος, επειδή έχω παίξει σχεδόν 400 αγώνες. Όμως, στην προσωπική μου ζωή, για να είμαι ειλικρινής, δεν νιώθω τόσο ώριμος», εξομολογήθηκε.Μάλιστα, δεν δίστασε να αναφερθεί σε ορισμένες καθημερινές δραστηριότητες που ακόμη δεν έχει μάθει να κάνει μόνος του.«Δεν ξέρω να μαγειρεύω, δεν ξέρω να οδηγώ. Είμαι καλός σε αυτό που κάνω, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα δεν τα καταφέρνω και τόσο καλά. Βασίζομαι στους φίλους και στην οικογένειά μου για να με βοηθούν. Στον μάγειρα, στην καθαρίστρια, στη μητέρα μου ή σε οποιονδήποτε άλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Άγγλος διεθνής εξήγησε πως οι απαιτήσεις της καριέρας του έχουν απορροφήσει σχεδόν όλο τον χρόνο του, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την εκμάθηση πρακτικών δεξιοτήτων.«Δουλεύω σκληρά κάθε μέρα, όλη μέρα. Όταν επιστρέφω στο σπίτι, συνειδητοποιώ ότι μάλλον έχω παραμελήσει να μάθω μερικά από τα πιο βασικά πράγματα. Είμαι σίγουρος, όμως, ότι θα έρθει η κατάλληλη στιγμή και γι’ αυτά», συμπλήρωσε.Πέρα από τις προσωπικές του συνήθειες, ο Μπέλιγχαμ στάθηκε και στην ευθύνη που συνοδεύει τη δημοσιότητα ενός ποδοσφαιριστή, ιδιαίτερα απέναντι στα παιδιά που τον θαυμάζουν.