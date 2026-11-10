Μπέλιγχαμ: «Δεν ξέρω να μαγειρεύω ούτε να οδηγώ, εξαρτώμαι αποκλειστικά από την οικογένειά μου»
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Τζουντ Μπέλιγχαμ Ρεάλ Μαδρίτης Vogue Ασλίν Κάστρο

Μπέλιγχαμ: «Δεν ξέρω να μαγειρεύω ούτε να οδηγώ, εξαρτώμαι αποκλειστικά από την οικογένειά μου»

Ο Άγγλος σταρ φωτογραφήθηκε για διάσημο περιοδικό και μίλησε για τις συνήθειες του εκτός του ποδοσφαίρου και την έλλειψη γνώσης του σε βασικές πτυχές στη ζωή του

Μπέλιγχαμ: «Δεν ξέρω να μαγειρεύω ούτε να οδηγώ, εξαρτώμαι αποκλειστικά από την οικογένειά μου»
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Μια πιο προσωπική και λιγότερο γνώριμη πλευρά του αποκάλυψε ο Τζουντ Μπέλιγχαμ στη νέα του συνέντευξη στη βρετανική Vogue, μιλώντας για τις δυσκολίες που μπορεί να κρύβονται πίσω από την επιτυχία και τη ζωή ενός κορυφαίου ποδοσφαιριστή.

Ο 23χρονος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας από την ηλικία των 16 ετών, έχοντας αποσπάσει επανειλημμένα θετικά σχόλια για την ωριμότητα και τη στάση του απέναντι στη φήμη.

Παρ' όλα αυτά, όπως εξήγησε ο ίδιος, η αυτοπεποίθηση και ο έλεγχος που διαθέτει μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν μεταφέρονται απαραίτητα και στην προσωπική του ζωή, καθώς ο άνθρωπος πίσω από τον ποδοσφαιριστή αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις.

«Στο ποδόσφαιρο αισθάνομαι ώριμος, επειδή έχω παίξει σχεδόν 400 αγώνες. Όμως, στην προσωπική μου ζωή, για να είμαι ειλικρινής, δεν νιώθω τόσο ώριμος», εξομολογήθηκε.

Μάλιστα, δεν δίστασε να αναφερθεί σε ορισμένες καθημερινές δραστηριότητες που ακόμη δεν έχει μάθει να κάνει μόνος του.

«Δεν ξέρω να μαγειρεύω, δεν ξέρω να οδηγώ. Είμαι καλός σε αυτό που κάνω, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα δεν τα καταφέρνω και τόσο καλά. Βασίζομαι στους φίλους και στην οικογένειά μου για να με βοηθούν. Στον μάγειρα, στην καθαρίστρια, στη μητέρα μου ή σε οποιονδήποτε άλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.


Ο Άγγλος διεθνής εξήγησε πως οι απαιτήσεις της καριέρας του έχουν απορροφήσει σχεδόν όλο τον χρόνο του, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την εκμάθηση πρακτικών δεξιοτήτων.

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«Δουλεύω σκληρά κάθε μέρα, όλη μέρα. Όταν επιστρέφω στο σπίτι, συνειδητοποιώ ότι μάλλον έχω παραμελήσει να μάθω μερικά από τα πιο βασικά πράγματα. Είμαι σίγουρος, όμως, ότι θα έρθει η κατάλληλη στιγμή και γι’ αυτά», συμπλήρωσε.

Πέρα από τις προσωπικές του συνήθειες, ο Μπέλιγχαμ στάθηκε και στην ευθύνη που συνοδεύει τη δημοσιότητα ενός ποδοσφαιριστή, ιδιαίτερα απέναντι στα παιδιά που τον θαυμάζουν.


«Πάντα έλεγα ότι έξω από το γήπεδο θέλω να είμαι τζέντλεμαν», τόνισε, εξηγώντας πως η συμπεριφορά ενός αθλητή δεν μπορεί να διαχωρίζεται από την εικόνα που εκπροσωπεί.

«Δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι όπως θέλεις και ταυτόχρονα να εκπροσωπείς μια πόλη ή μια χώρα κάθε φορά που φοράς τη φανέλα της. Επηρεάζεις ανθρώπους. Είτε σου αρέσει είτε όχι, η επόμενη γενιά σε βλέπει ως πρότυπο. Εγώ προτιμώ να το αντιμετωπίζω ως προνόμιο», σημείωσε.

Η συνέντευξη συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερη φωτογράφιση, στην οποία ο Μπέλιγχαμ ανέδειξε την αγάπη του για τη μόδα προηγούμενων δεκαετιών.

Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος διατηρεί σχέση με την Αμερικανίδα influencer και μοντέλο Άσλιν Κάστρο, αποκάλυψε ότι αντλεί στιλιστική έμπνευση από προσωπικότητες όπως ο Έλβις Πρίσλεϊ και ο Μάικλ Κέιν, αλλά και από τις κλασικές ταινίες του Τζέιμς Μποντ.
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