Με κορυφαίο τον Ταϊρί ο ΠΑΟΚ επικράτησε 79-56 της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ στη Βουλγαρία, βίντεο
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ΠΑΟΚ Euro Cup

Με κορυφαίο τον Ταϊρί ο ΠΑΟΚ επικράτησε 79-56 της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ στη Βουλγαρία, βίντεο

Δεύτερη σερί και πέμπτη συνολικά νίκη του ΠΑΟΚ στο Euro Cup

Με κορυφαίο τον Ταϊρί ο ΠΑΟΚ επικράτησε 79-56 της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ στη Βουλγαρία, βίντεο
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Σε... πάρτι, με ‘μαέστρο’ τον Μπριν Ταϊρί, μετέτρεψε την αποψινή αναμέτρησή του, στη Βουλγαρία, για την 7η αγωνιστική του EuroCup, απέναντι στην Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, ο ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος» επικράτησε με 79-56, πετυχαίνοντας τη δεύτερη- στη σειρά- φετινή ευρωπαϊκή νίκη του (πέμπτη, συνολικά, ως τώρα), με τον Αμερικανό γκαρντ να «γράφει» στο ματς 25 πόντους (οι 17 εκ των οποίων στο πρώτο ημίχρονο), με 5/6 βολές, 4/6 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος.



Πρώτος σκόρερ για την ουραγό στη βαθμολογία του Δ’ ομίλου με ρεκόρ 1-6, Μπάλκαν, ήταν ο Τζαβάντε ΜακΚόι (18 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, για 5 λάθη).

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 32-53, 41-72, 56-79

Με... ορεξάτο, με το «καλησπέρα», τον Ταϊρί (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο) και τον Χουγκάζ να βοηθά, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 0-7 στο τρίλεπτο της αναμέτρησης. Απόσταση η οποία, με τους Αλεξάντερ, Χάτζινς, Μοτιεγιούνας, Φόστερ, να δίνουν λύσεις επιθετικά, «ανέβηκε» στο 12’ στο +14 (14-28) και στο 18’, με το Ταϊρί να «οπλίζει» εκ νέου (3/4 βολές, 1/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο), πήγε στο +22 (28-50).

Συνεχίζοντάς το... βιολί του, με έξι συνεχείς πόντους, ο Ταϊρί έστειλε τον «Δικέφαλο» στο 22’ στο +27 (32-59). Διαφορά που «μεγάλωσε» στο 29’ στο +33 (39-72), με το παιχνίδι να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα στην τέταρτη περίοδο.

Κλείσιμο
*Το δικό τους... στίγμα, με τις «θερμές» εκδηλώσεις τους για τον ΠΑΟΚ, άφησαν στην Arena Botevgrad, οι 500 περίπου υποστηρικτές του «Δικεφάλου» οι οποίοι παρακολούθησαν δια ζώσης το παιχνίδι.
*Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν το τζάμπολ, στη μνήμη των θυμάτων της φονικής καραμπόλας 86 αυτοκινήτων, η οποία συνέβη νωρίτερα σήμερα, στη Βουλγαρία, στον αυτοκινητόδρομο ο οποίος συνδέει τη Σόφια με το Μπουργκάς. Γεγονός για το οποίο οι παίκτες της Μπάλκαν αγωνίστηκαν με πένθος στη φανέλα τους.

Διαιτητές: Κόλινσιτς (Μαυροβούνιο), Σίσι (Αλβανία), Μανουέλ (Ισπανία)

Οι συνθέσεις:
ΜΠΑΛΚΑΝ ΜΠΟΤΕΒΓΚΡΑΝΤ (Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς): Οκγουέρα, Μπονίγια 2, Στοίμενοφ 3, Δούκας 3 (1), Ιβάνοφ 3 (1), ΜακΚόι 18, Τσόμτσε 4, Τόσκοφ 4 (1), Γκρόζεφ 4, Ντίμιτροφ 2, Μάτον 11 (1), Σοτίροφ 2.

ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Μήτρου-Λονγκ 8 (2), Ταϊρί 25 (4), Αλεξάντερ 6, Χουγκάζ 7 (1), Χάτζινς 6 (2), Κακλαμανάκης, Φόστερ 12 (1), Περσίδης, Μοτιεγιούνας 11 (2), Φίλλιος, Μουρ 2, Καλάθης 2 .


Balkan Botevgrad - PAOK Thessaloniki | Round 7 | BKT EuroCup 2026-27


ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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