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Με κορυφαίο τον Ταϊρί ο ΠΑΟΚ επικράτησε 79-56 της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ στη Βουλγαρία, βίντεο
Με κορυφαίο τον Ταϊρί ο ΠΑΟΚ επικράτησε 79-56 της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ στη Βουλγαρία, βίντεο
Δεύτερη σερί και πέμπτη συνολικά νίκη του ΠΑΟΚ στο Euro Cup
Σε... πάρτι, με ‘μαέστρο’ τον Μπριν Ταϊρί, μετέτρεψε την αποψινή αναμέτρησή του, στη Βουλγαρία, για την 7η αγωνιστική του EuroCup, απέναντι στην Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, ο ΠΑΟΚ.
Ο «Δικέφαλος» επικράτησε με 79-56, πετυχαίνοντας τη δεύτερη- στη σειρά- φετινή ευρωπαϊκή νίκη του (πέμπτη, συνολικά, ως τώρα), με τον Αμερικανό γκαρντ να «γράφει» στο ματς 25 πόντους (οι 17 εκ των οποίων στο πρώτο ημίχρονο), με 5/6 βολές, 4/6 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος.
Πρώτος σκόρερ για την ουραγό στη βαθμολογία του Δ’ ομίλου με ρεκόρ 1-6, Μπάλκαν, ήταν ο Τζαβάντε ΜακΚόι (18 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, για 5 λάθη).
Τα δεκάλεπτα: 12-19, 32-53, 41-72, 56-79
Με... ορεξάτο, με το «καλησπέρα», τον Ταϊρί (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο) και τον Χουγκάζ να βοηθά, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 0-7 στο τρίλεπτο της αναμέτρησης. Απόσταση η οποία, με τους Αλεξάντερ, Χάτζινς, Μοτιεγιούνας, Φόστερ, να δίνουν λύσεις επιθετικά, «ανέβηκε» στο 12’ στο +14 (14-28) και στο 18’, με το Ταϊρί να «οπλίζει» εκ νέου (3/4 βολές, 1/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο), πήγε στο +22 (28-50).
Συνεχίζοντάς το... βιολί του, με έξι συνεχείς πόντους, ο Ταϊρί έστειλε τον «Δικέφαλο» στο 22’ στο +27 (32-59). Διαφορά που «μεγάλωσε» στο 29’ στο +33 (39-72), με το παιχνίδι να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα στην τέταρτη περίοδο.
*Το δικό τους... στίγμα, με τις «θερμές» εκδηλώσεις τους για τον ΠΑΟΚ, άφησαν στην Arena Botevgrad, οι 500 περίπου υποστηρικτές του «Δικεφάλου» οι οποίοι παρακολούθησαν δια ζώσης το παιχνίδι.
*Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν το τζάμπολ, στη μνήμη των θυμάτων της φονικής καραμπόλας 86 αυτοκινήτων, η οποία συνέβη νωρίτερα σήμερα, στη Βουλγαρία, στον αυτοκινητόδρομο ο οποίος συνδέει τη Σόφια με το Μπουργκάς. Γεγονός για το οποίο οι παίκτες της Μπάλκαν αγωνίστηκαν με πένθος στη φανέλα τους.
Διαιτητές: Κόλινσιτς (Μαυροβούνιο), Σίσι (Αλβανία), Μανουέλ (Ισπανία)
Οι συνθέσεις:
ΜΠΑΛΚΑΝ ΜΠΟΤΕΒΓΚΡΑΝΤ (Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς): Οκγουέρα, Μπονίγια 2, Στοίμενοφ 3, Δούκας 3 (1), Ιβάνοφ 3 (1), ΜακΚόι 18, Τσόμτσε 4, Τόσκοφ 4 (1), Γκρόζεφ 4, Ντίμιτροφ 2, Μάτον 11 (1), Σοτίροφ 2.
ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Μήτρου-Λονγκ 8 (2), Ταϊρί 25 (4), Αλεξάντερ 6, Χουγκάζ 7 (1), Χάτζινς 6 (2), Κακλαμανάκης, Φόστερ 12 (1), Περσίδης, Μοτιεγιούνας 11 (2), Φίλλιος, Μουρ 2, Καλάθης 2 .
Ο «Δικέφαλος» επικράτησε με 79-56, πετυχαίνοντας τη δεύτερη- στη σειρά- φετινή ευρωπαϊκή νίκη του (πέμπτη, συνολικά, ως τώρα), με τον Αμερικανό γκαρντ να «γράφει» στο ματς 25 πόντους (οι 17 εκ των οποίων στο πρώτο ημίχρονο), με 5/6 βολές, 4/6 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος.
A touch of class from Nick Calathes! 🎯 @PAOKbasketball I #RoadToGreatness https://t.co/M9ZB7LHK7T— BKT EuroCup (@EuroCup) November 10, 2026
Πρώτος σκόρερ για την ουραγό στη βαθμολογία του Δ’ ομίλου με ρεκόρ 1-6, Μπάλκαν, ήταν ο Τζαβάντε ΜακΚόι (18 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, για 5 λάθη).
Τα δεκάλεπτα: 12-19, 32-53, 41-72, 56-79
Με... ορεξάτο, με το «καλησπέρα», τον Ταϊρί (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο) και τον Χουγκάζ να βοηθά, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 0-7 στο τρίλεπτο της αναμέτρησης. Απόσταση η οποία, με τους Αλεξάντερ, Χάτζινς, Μοτιεγιούνας, Φόστερ, να δίνουν λύσεις επιθετικά, «ανέβηκε» στο 12’ στο +14 (14-28) και στο 18’, με το Ταϊρί να «οπλίζει» εκ νέου (3/4 βολές, 1/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο), πήγε στο +22 (28-50).
Συνεχίζοντάς το... βιολί του, με έξι συνεχείς πόντους, ο Ταϊρί έστειλε τον «Δικέφαλο» στο 22’ στο +27 (32-59). Διαφορά που «μεγάλωσε» στο 29’ στο +33 (39-72), με το παιχνίδι να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα στην τέταρτη περίοδο.
*Το δικό τους... στίγμα, με τις «θερμές» εκδηλώσεις τους για τον ΠΑΟΚ, άφησαν στην Arena Botevgrad, οι 500 περίπου υποστηρικτές του «Δικεφάλου» οι οποίοι παρακολούθησαν δια ζώσης το παιχνίδι.
*Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν το τζάμπολ, στη μνήμη των θυμάτων της φονικής καραμπόλας 86 αυτοκινήτων, η οποία συνέβη νωρίτερα σήμερα, στη Βουλγαρία, στον αυτοκινητόδρομο ο οποίος συνδέει τη Σόφια με το Μπουργκάς. Γεγονός για το οποίο οι παίκτες της Μπάλκαν αγωνίστηκαν με πένθος στη φανέλα τους.
Διαιτητές: Κόλινσιτς (Μαυροβούνιο), Σίσι (Αλβανία), Μανουέλ (Ισπανία)
Οι συνθέσεις:
ΜΠΑΛΚΑΝ ΜΠΟΤΕΒΓΚΡΑΝΤ (Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς): Οκγουέρα, Μπονίγια 2, Στοίμενοφ 3, Δούκας 3 (1), Ιβάνοφ 3 (1), ΜακΚόι 18, Τσόμτσε 4, Τόσκοφ 4 (1), Γκρόζεφ 4, Ντίμιτροφ 2, Μάτον 11 (1), Σοτίροφ 2.
ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Μήτρου-Λονγκ 8 (2), Ταϊρί 25 (4), Αλεξάντερ 6, Χουγκάζ 7 (1), Χάτζινς 6 (2), Κακλαμανάκης, Φόστερ 12 (1), Περσίδης, Μοτιεγιούνας 11 (2), Φίλλιος, Μουρ 2, Καλάθης 2 .
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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