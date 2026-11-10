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Ο Μουρίνιο προκάλεσε τον Κουκουρέγια να κάνει τατουάζ το πρόσωπό του στο στήθος του
Ο Μουρίνιο προκάλεσε τον Κουκουρέγια να κάνει τατουάζ το πρόσωπό του στο στήθος του
Ο Ισπανός μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ έκανε τατουάζ το πρόσωπο του ομοσπονδιακού προπονητή, Λουίς ντε λα Φουέντες
Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζοζέ Μουρίνιο, προσπαθεί να πείσει τον αμυντικό του Μαρκ Κουκουρέγια να κάνει... τατουάζ στο σώμα του με το πρόσωπό του, ώστε να αποκτήσει ένα αντίστοιχο με εκείνο που έχει ήδη με τη μορφή του ομοσπονδιακού τεχνικού της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε.
Ο Κουκουρέγια είχε υποσχεθεί πριν από το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο ότι, εφόσον η Ισπανία κατακτούσε το τρόπαιο, θα τιμούσε με αυτόν τον τρόπο τον Ντε λα Φουέντε.
Τον Ιούλιο επέστρεψε στην πατρίδα του με το μετάλλιο του νικητή και, πριν από την επόμενη συγκέντρωση της εθνικής ομάδας, εμφανίστηκε με το νέο του τατουάζ.
«Ειλικρινά, δεν το μετανιώνω», δήλωσε ο Κουκουρέγια στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Cope, όταν ρωτήθηκε για το τατουάζ με τη μορφή του Ντε λα Φουέντε.
«Ήξερα ότι θα με ρωτούσατε γι' αυτό. Κάποιοι μάλιστα μου έχουν προτείνει να κάνω τατουάζ και το πρόσωπο του Μουρίνιο».
Μετά τη μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιούλιο, ο Κουκουρέγια επιβεβαίωσε ότι ο νέος προπονητής του είχε προτείνει μια ανάλογη αφιέρωση.
«Θυμάμαι ότι ο Μουρίνιο μου έστειλε μια φωτογραφία με το στήθος μου και το πρόσωπό του τατουάζ πάνω του», ανέφερε.
Ο Κουκουρέγια είχε εκπληρώσει και μια ακόμη υπόσχεσή του, βάφοντας τα μαλλιά του κόκκινα, μετά την κατάκτηση του EURO 2024 από την Ισπανία.
Ο Κουκουρέγια είχε υποσχεθεί πριν από το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο ότι, εφόσον η Ισπανία κατακτούσε το τρόπαιο, θα τιμούσε με αυτόν τον τρόπο τον Ντε λα Φουέντε.
Τον Ιούλιο επέστρεψε στην πατρίδα του με το μετάλλιο του νικητή και, πριν από την επόμενη συγκέντρωση της εθνικής ομάδας, εμφανίστηκε με το νέο του τατουάζ.
«Ειλικρινά, δεν το μετανιώνω», δήλωσε ο Κουκουρέγια στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Cope, όταν ρωτήθηκε για το τατουάζ με τη μορφή του Ντε λα Φουέντε.
«Ήξερα ότι θα με ρωτούσατε γι' αυτό. Κάποιοι μάλιστα μου έχουν προτείνει να κάνω τατουάζ και το πρόσωπο του Μουρίνιο».
CUCURELLA: "Después de hacerme el tatuaje de De la Fuente, MOURINHO me mandó un montaje con su cara TATUADA en mi PECHO" 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/jYXsuVTSAf— Madrid Sports (@MadridSports_) November 10, 2026
Μετά τη μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιούλιο, ο Κουκουρέγια επιβεβαίωσε ότι ο νέος προπονητής του είχε προτείνει μια ανάλογη αφιέρωση.
«Θυμάμαι ότι ο Μουρίνιο μου έστειλε μια φωτογραφία με το στήθος μου και το πρόσωπό του τατουάζ πάνω του», ανέφερε.
Ο Κουκουρέγια είχε εκπληρώσει και μια ακόμη υπόσχεσή του, βάφοντας τα μαλλιά του κόκκινα, μετά την κατάκτηση του EURO 2024 από την Ισπανία.
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