Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Παναθηναϊκός: Επαγγελματικό συμβόλαιο στον 15χρονο Λαζαρίδη
Παναθηναϊκός: Επαγγελματικό συμβόλαιο στον 15χρονο Λαζαρίδη
Συνεχίζει να επενδύει στα νέα ταλέντα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός
Επαγγελματικό συμβόλαιο στον Δημήτρη Λαζαρίδη έδωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Ο 15χρονος επιθετικός ξεχωρίζει με τις εμφανίσεις του στο πρωτάθλημα Super League K-15 και κλήθηκε να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2029.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Δημήτρη Λαζαρίδη. Ο 15χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 με τους Πράσινους.
Ο Δημήτρης Λαζαρίδης γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία σε ηλικία 6 ετών στην Ακαδημία Παθιακάκη. Το 2021 εντάχθηκε στον Ατρόμητο, όπου αγωνίστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Την περασμένη σεζόν σημείωσε 19 γκολ στη Super League Κ15, ενώ από το καλοκαίρι αποτελεί μέλος της ακαδημίας του Παναθηναϊκού.
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Δημήτρης Λαζαρίδης ανέφερε:
«Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για εμένα και ένα σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική μου πορεία. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του συλλόγου για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου. Από την πλευρά μου, θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά με συνέπεια και αποφασιστικότητα, ώστε να εξελίσσομαι και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, στους προπονητές μου και σε όλους όσοι βρίσκονται δίπλα μου και με στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια».
Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τον Σύλλογο».
Ο 15χρονος επιθετικός ξεχωρίζει με τις εμφανίσεις του στο πρωτάθλημα Super League K-15 και κλήθηκε να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2029.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Δημήτρη Λαζαρίδη. Ο 15χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 με τους Πράσινους.
Ο Δημήτρης Λαζαρίδης γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία σε ηλικία 6 ετών στην Ακαδημία Παθιακάκη. Το 2021 εντάχθηκε στον Ατρόμητο, όπου αγωνίστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Την περασμένη σεζόν σημείωσε 19 γκολ στη Super League Κ15, ενώ από το καλοκαίρι αποτελεί μέλος της ακαδημίας του Παναθηναϊκού.
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Δημήτρης Λαζαρίδης ανέφερε:
«Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για εμένα και ένα σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική μου πορεία. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του συλλόγου για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου. Από την πλευρά μου, θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά με συνέπεια και αποφασιστικότητα, ώστε να εξελίσσομαι και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, στους προπονητές μου και σε όλους όσοι βρίσκονται δίπλα μου και με στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια».
Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τον Σύλλογο».
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