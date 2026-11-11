Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζει την επόμενη ημέρα με προπονητή τον Ποτσετίνο
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Μαουρίτσιο Ποτσετίνο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μάικλ Κάρικ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζει την επόμενη ημέρα με προπονητή τον Ποτσετίνο

Οι «κόκκινοι διάβολοι» φέρεται να έχουν πάρει την απόφαση να απολύσουν τον Κάρικ και να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο υπό τις οδηγίες του Ποτσετίνο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζει την επόμενη ημέρα με προπονητή τον Ποτσετίνο
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Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως έχει αρχίσει να σχεδιάζει την επόμενη ημέρα στον πάγκο της, με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των υποψήφιων αντικαταστατών του Μάικλ Κάρικ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «The Athletic», οι διοικούντες  έχουν προχωρήσει σημαντικά τις επαφές με την πλευρά του Αργεντινού προπονητή, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο να του εμπιστευτούν την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η πορεία της Γιουνάιτεντ το τελευταίο διάστημα έχει προκαλέσει προβληματισμό, καθώς σε 15 αναμετρήσεις έχει πανηγυρίσει μόλις τρεις νίκες.



Οι συζητήσεις με τους εκπροσώπους του Ποτσετίνο αφορούν ήδη τους προσωπικούς όρους μιας ενδεχόμενης συνεργασίας και, όπως αναφέρεται, δεν αναμένονται ιδιαίτερα εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να διευθετηθεί πριν προχωρήσει η υπόθεση.

Ο 54χρονος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο από την ομοσπονδία ποδοσφαίρου των ΗΠΑ μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Για να αποχωρήσει από τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή, θα πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση που υπολογίζεται στα 10 εκατομμύρια δολάρια, ενώ επιπλέον κόστος θα προκύψει από την αποδέσμευση των συνεργατών του.



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Ο Ποτσετίνο, πάντως, φέρεται να βλέπει με ιδιαίτερα θετικό μάτι την προοπτική να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς η επιθυμία του να εργαστεί στο «Ολντ Τράφορντ» δεν είναι κάτι καινούργιο. Άλλωστε, διαθέτει σημαντική εμπειρία από το αγγλικό ποδόσφαιρο, έχοντας καθοδηγήσει στο παρελθόν την Τότεναμ, αλλά και την Τσέλσι.

Η παρουσία του στην Τότεναμ αποτέλεσε το σημαντικότερο κεφάλαιο της προπονητικής του πορείας στην Αγγλία, καθώς κατάφερε να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο και να το οδηγήσει μέχρι τον τελικό του Champions League το 2019. Στη συνέχεια εργάστηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν, με την οποία κατέκτησε τρεις τίτλους, ενώ μετά το πέρασμά του από την Τσέλσι ανέλαβε την εθνική ομάδα των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2024.
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