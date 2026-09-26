Συμπλοκή στη Χώρα της Νάξου: 16χρονος χτύπησε με σιδηρογροθιά Πακιστανό και τον έστειλε στο νοσοκομείο

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από άλλη παρέα που βρισκόταν στην περιοχή και ειδοποίησε την Αστυνομία, ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη αποχωρήσει