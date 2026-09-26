Formula 1: Επίδειξη δύναμης (video)

«Δεν έχουμε λεφτά για εξέλιξη του μονοθέσιου». «Δεν έχουμε το ταχύτερο μονοθέσιο πια». «Η απειλη της McLaren είναι πραγματική». Πάρτε 8 δέκατα του δευτερολέπτου στο κεφάλι και τα λέμε.





Στο Μπακού η Mercedes και ο Ράσελ βρέθηκαν σε δική τους κλάση στον έναν γρήγορο γύρο, μίλια μακριά από τους υπόλοιπους. Η W17 ήταν ασυναγώνιστη, με την ομάδα να βελτιστοποιεί κάθε πτυχή της απόδοσής της από το FP1 μέχρι και το Q3, την στιγμή που ακόμη και οι ομάδες που χρησιμοποιούν την ίδια PU προσπαθούσαν απλώς να επιβιώσουν. Και ο Ράσελ κάνει μέχρι στιγμής την καλύτερη φετινή του εμφάνιση σε αγωνιστικό τριήμερο, κυριαρχώντας επί του Αντονέλι.





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