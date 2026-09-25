«Ο Τζίμας είναι το “9” και ο Κωστούλας πίσω του» – Το πλάνο με τους δύο Έλληνες βασικούς στην Μπράιτον
SPORTS

«Ο Τζίμας είναι το “9” και ο Κωστούλας πίσω του» – Το πλάνο με τους δύο Έλληνες βασικούς στην Μπράιτον

Ο Στέφανος Τζίμας και ο Μπάμπης Κωστούλας αποτελούν δύο πρόσωπα που έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον στη Μπράιτον, με τον πρώην επιθετικό της ομάδας, Μπόμπι Ζαμόρα, να μιλά με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τη μεταξύ τους συνύπαρξη

«Ο Τζίμας είναι το “9” και ο Κωστούλας πίσω του» – Το πλάνο με τους δύο Έλληνες βασικούς στην Μπράιτον
Η Μπράιτον έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα τραυματισμών στην επιθετική της γραμμή, με αρκετούς ποδοσφαιριστές να έχουν μείνει εκτός. Ο Κωστούλας έχει επωμιστεί το βάρος στην κορυφή στα τελευταία παιχνίδια και έχει καταγράψει τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε οκτώ συμμετοχές.

«Ο Τζίμας είναι περισσότερο καθαρόαιμος φορ»

Ο Ζαμόρα, ο οποίος την περασμένη σεζόν εργάστηκε ως προπονητής επιθετικών στη Μπράιτον και είχε συνεργαστεί με τον Τζίμα, περιμένει με ανυπομονησία την επιστροφή του Έλληνα φορ.

Ο 20χρονος επιθετικός αποκτήθηκε από τη Νυρεμβέργη το 2025 έναντι περίπου 22 εκατομμυρίων λιρών, όμως την περασμένη σεζόν υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό, στην εντός έδρας ήττα με 4-3 από την Άστον Βίλα. Η αποθεραπεία του παρουσίασε στη συνέχεια μία μικρή καθυστέρηση.

«Για να είμαι ειλικρινής, ανυπομονώ να επιστρέψει και ο Στέφανος Τζίμας. Πιστεύω ότι είναι περισσότερο ένας καθαρόαιμος επιθετικός. Όταν υπάρχει μια μπάλα για να χτυπηθεί ή έστω μισή ευκαιρία, είναι ο παίκτης που θέλει να την αξιοποιήσει», ανέφερε ο Ζαμόρα.

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