«Ο Τζίμας είναι το “9” και ο Κωστούλας πίσω του» – Το πλάνο με τους δύο Έλληνες βασικούς στην Μπράιτον

Ο Στέφανος Τζίμας και ο Μπάμπης Κωστούλας αποτελούν δύο πρόσωπα που έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον στη Μπράιτον, με τον πρώην επιθετικό της ομάδας, Μπόμπι Ζαμόρα, να μιλά με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τη μεταξύ τους συνύπαρξη