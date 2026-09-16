Οι βαθμοί που φέρνουν την πρόκριση στην 24άδα και το «κλειδί» για Ολυμπιακό και ΟΦΗ (pic)
SPORTS

Οι βαθμοί που φέρνουν την πρόκριση στην 24άδα και το «κλειδί» για Ολυμπιακό και ΟΦΗ (pic)

Ξεκινά σήμερα (16/9) η League Phase του Europa League, με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ να ετοιμάζονται να κάνουν το πρώτο τους βήμα στη διοργάνωση, με αρχικό στόχο την είσοδο στην 24άδα και την πρόκριση στα νοκ άουτ

Οι βαθμοί που φέρνουν την πρόκριση στην 24άδα και το «κλειδί» για Ολυμπιακό και ΟΦΗ (pic)
Πρώτος στη μάχη ρίχνεται ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Τετάρτη (16/9, 22:00) τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θέλουν να ξεκινήσουν με νίκη την πορεία τους.


Την Πέμπτη (17/9, 19:45), τη… σκυτάλη παίρνει ο ΟΦΗ. Η κρητική ομάδα θα υποδεχθεί τη Χόφενχαϊμ, στην ιστορική πρώτη της συμμετοχή στη League Phase του Europa League.

Το όριο της 24άδας
Στη νέα League Phase που υπάρχει εδώ και μία διετία έστω και ένα γκολ παίζει ρόλο για τη θέση που θα καταλήξει μία ομάδα στην κατάταξη.

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