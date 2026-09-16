Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Οι βαθμοί που φέρνουν την πρόκριση στην 24άδα και το «κλειδί» για Ολυμπιακό και ΟΦΗ (pic)
Οι βαθμοί που φέρνουν την πρόκριση στην 24άδα και το «κλειδί» για Ολυμπιακό και ΟΦΗ (pic)
Ξεκινά σήμερα (16/9) η League Phase του Europa League, με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ να ετοιμάζονται να κάνουν το πρώτο τους βήμα στη διοργάνωση, με αρχικό στόχο την είσοδο στην 24άδα και την πρόκριση στα νοκ άουτ
Πρώτος στη μάχη ρίχνεται ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Τετάρτη (16/9, 22:00) τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θέλουν να ξεκινήσουν με νίκη την πορεία τους.
Την Πέμπτη (17/9, 19:45), τη… σκυτάλη παίρνει ο ΟΦΗ. Η κρητική ομάδα θα υποδεχθεί τη Χόφενχαϊμ, στην ιστορική πρώτη της συμμετοχή στη League Phase του Europa League.
Το όριο της 24άδας
Στη νέα League Phase που υπάρχει εδώ και μία διετία έστω και ένα γκολ παίζει ρόλο για τη θέση που θα καταλήξει μία ομάδα στην κατάταξη.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Την Πέμπτη (17/9, 19:45), τη… σκυτάλη παίρνει ο ΟΦΗ. Η κρητική ομάδα θα υποδεχθεί τη Χόφενχαϊμ, στην ιστορική πρώτη της συμμετοχή στη League Phase του Europa League.
Το όριο της 24άδας
Στη νέα League Phase που υπάρχει εδώ και μία διετία έστω και ένα γκολ παίζει ρόλο για τη θέση που θα καταλήξει μία ομάδα στην κατάταξη.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα