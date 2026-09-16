Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Προς Sunel Arena το Super Cup του μπάσκετ, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στη Ρόδο
Προς Sunel Arena το Super Cup του μπάσκετ, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στη Ρόδο
Τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο στέλνουν στη Sunel Arena το Super Cup του μπάσκετ
Τα τελευταία 24ωρα υπάρχουν αρκετά κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει προκληθεί έντονη ανησυχία ενόψει του Super Cup που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο νησί το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου.
Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έχει ως αποτέλεσμα το Super Cup να απομακρύνεται από τα Δωδεκάνησα και να είναι πιο κοντά στην Αττική. Συγκεκριμένα η Sunel Arena μοιάζει να είναι το φαβορί για για να φιλοξενήσει τη διοργάνωση, αλλά την ίδια ώρα εξετάζονται και άλλα γήπεδα της Αττικής.
Για τη Sunel Arena εμπόδιο είναι οι εργασίες που γίνονται στο γήπεδο, διότι θα το χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός για τα παιχνίδια της Euroleague. Εξετάζονται ακόμα τα γήπεδο του Περιστερίου και της Γλυφάδας. Εξετάζεται, πάντως σοβαρά το ενδεχόμενο τα παιχνίδια να διεξαχθούν χωρίς την παρουσία οπαδών για λόγους ασφαλείας.
Στο Super Cup θα λάβουν μέρος ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, ενώ αξίζει να σημειώσουμε πως πολλά μέλη του σταφ των «πράσινων» και των «κίτρινων» έχουν ταλαιπωρηθεί από γαστρεντερίτδια.
Το πρόγραμμα
Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (26/9)
Ολυμπιακός – ΑΕΚ (26/9)
Μικρός τελικός (27/9)
Τελικός (27/9).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα